В майскую Армению: тур по главным местам с дегустацией вина

Увидеть языческий храм 1 века, влюбиться в «розовый город» Ереван и полюбоваться Севаном
Предлагаем провести неделю весело и интересно.

Будем гулять по старинным улочкам Еревана и Дилижана, заглядывать в ремесленные мастерские и торговаться на блошином рынке «Вернисаж» — именно здесь можно найти интересные и
необычные сувениры.

Вы увидите уникальный скальный монастырь, полюбуетесь языческим храмом 1 века и осмотрите церковь, где находился наконечник копья, которым пронзили Иисуса.

Нас ждут Хор Вирап, Пещера Птиц, древний город Хндзореск, монастырь Татев с длиннейшей канатной дорогой, И, конечно же, мы побываем у Севана — жемчужины Армении. А в винодельческом регионе Арени насладимся местными напитками.

Описание тура

Организационные детали

Для групповых туров мы используем Mercedes Vito (для 3-6 человек) и Mercedes Sprinter (от 7 человек).

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Еревану

Встретим вас в аэропорту Еревана и отвезём в ваш отель. Сегодня будем знакомиться с городом, который старше самого Рима! Побываем на площади Республики, по ступенькам поднимемся на вершину «Каскада», пройдёмся по шумным рядам блошиного рынка «Вернисаж» в поисках необычных сувениров и украшений, а ещё узнаем, почему Ереван прозвали «розовым городом».

После обзорной экскурсии — свободное время. Вы сможете выпить чашечку армянского кофе или попробовать местную кухню, а ещё советуем заглянуть в джаз-клуб — армяне очень любят этот жанр и бесподобно его исполняют.

2 день

Монастырь Гегард и храм Гарни

Позавтракаем в отеле и поедем в монастырь Гегард, где хранился уникальный артефакт — наконечник копья, которым пронзили Христа. Сама святыня тоже уникальна: её высекли прямо в базальтовой скале, отчего храм ощущается продолжением окружающих его гор.

Затем побываем у языческого храма Гарни 1 века. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Покажется, будто мы внезапно оказались где-то в Афинах! Дальше полюбуемся Симфонией камней в ущелье Гарни — базальтовыми скалами, напоминающими трубы органа.

Во второй половине дня вернёмся в Ереван.

3 день

Озеро Севан и поездка в Дилижан

Отправляемся к жемчужине Армении — озеру Севан. Поднимемся на высоту 1900 метров и полюбуемся им во всей красе. Затем поедем в атмосферный городок Дилижан. Именно там, согласно фильму «Мимино», вода настолько чистая, что занимает 2 место в мире! Прогуляемся по мощёным улочкам и зайдём в ремесленные мастерские, а к вечеру вернёмся в Ереван.

4 день

Монастырь Хор Вирап и Пещера Птиц

Первую остановку сделаем у монастыря Хор Вирап, одного из ключевых центров армянского христианства. Именно здесь, в конце 3 века, царь Трдат III заточил в подземелье святого Григория Просветителя на 13 лет. Благодаря его духовному подвигу Армения первой в мире приняла христианство как государственную религию. Монастырь возвышается на живописном холме с великолепной панорамой на гору Арарат — символ Армении. С этой точки Арарат виден во всём своём величии, а окружающие поля создают умиротворённую атмосферу, будто время здесь замирает.

Затем отправимся к Пещере Птиц — выдающемуся археологическому памятнику, где были обнаружена древнейшая кожаная обувь (возрастом ~5500 лет) и другие интересные вещи. Это место стало настоящим открытием для учёных и важнейшим свидетельством древней культуры региона. Здесь можно буквально прикоснуться к глубинам истории, ощутить дыхание тысячелетий.

К вечеру прибудем в город Горис — уютный уголок южной Армении, окружённый горами. Здесь разместимся в отеле, чтобы отдохнуть перед новым насыщенным днём путешествия.

5 день

Пещерный город Хндзореск, монастырь Татев, винный регион Арени

Утро начнём с поездки в пещерный город Хндзореск в живописном ущелье. На протяжении веков в местных скалах жили люди. Эти пещерные жилища до сих пор поражают своим устройством. В сердце ущелья протянут величественный подвесной мост — он соединяет два берега каньона и ведёт в древнюю часть города. Мы прогуляемся по старинным тропам, осмотрим пещеры, где вплоть до 20 века кипела жизнь.

Далее путь лежит к монастырю Татев — одному из культурных символов Армении. Основанный в 9 веке, он был не только центром религии, но и важным образовательным и научным центром своего времени. Добираться будем знаменитой канатной дорогой «Крылья Татева» — самой длинной реверсивной канатной дорогой в мире (5,7 км).

После экскурсии мы отправимся в винодельческий регион Арени, где рождаются лучшие сорта армянских вин. Здесь пройдёт дегустация местных напитков — вы сможете оценить насыщенный вкус, тонкий аромат и вековые традиции.

К вечеру вернёмся в Ереван.

6 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт Еревана ко времени вашего вылета.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 3* (эконом), 2-местное (за чел.)$690
Отель 3*, 2-местное (за чел.)$750
Отель 4*, 2-местное (за чел.)$830
Отель 4+*, 2-местное (за чел.)$930
Отель 3* (эконом), 1-местное$830
Отель 3*, 1-местное$930
Отель 4*, 1-местное$1050
Отель 4+*, 1-местное$1230
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местном номере в отеле в Ереване
  • Завтраки в отеле
  • Дегустация вина
  • Встреча и проводы в аэропорту Еревана, трансферы
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входные билеты на объекты
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Еревана, отвезём вас ко времени ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 41 туриста
Всем привет! Я занимаюсь туризмом с 2000 года, и даже в моём дипломе значится «Организатор туристской деятельности». Сам побывал в 75 странах мира, но считаю, что мало какой регион так
разнообразен и интересен, как Южный Кавказ. С 2015 года мы с командой проводим групповые и индивидуальные туры по Грузии, Армении и Азербайджану. За это время 8 тысяч человек побывали у нас в гостях и увезли с собой ценный багаж вкусных впечатлений. Приглашаю и вас на дегустацию новых эмоций!

