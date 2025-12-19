Будем гулять по старинным улочкам Еревана и Дилижана, заглядывать в ремесленные мастерские и торговаться на блошином рынке «Вернисаж» — именно здесь можно найти интересные и
Описание тура
Организационные детали
Для групповых туров мы используем Mercedes Vito (для 3-6 человек) и Mercedes Sprinter (от 7 человек).
Программа тура по дням
Экскурсия по Еревану
Встретим вас в аэропорту Еревана и отвезём в ваш отель. Сегодня будем знакомиться с городом, который старше самого Рима! Побываем на площади Республики, по ступенькам поднимемся на вершину «Каскада», пройдёмся по шумным рядам блошиного рынка «Вернисаж» в поисках необычных сувениров и украшений, а ещё узнаем, почему Ереван прозвали «розовым городом».
После обзорной экскурсии — свободное время. Вы сможете выпить чашечку армянского кофе или попробовать местную кухню, а ещё советуем заглянуть в джаз-клуб — армяне очень любят этот жанр и бесподобно его исполняют.
Монастырь Гегард и храм Гарни
Позавтракаем в отеле и поедем в монастырь Гегард, где хранился уникальный артефакт — наконечник копья, которым пронзили Христа. Сама святыня тоже уникальна: её высекли прямо в базальтовой скале, отчего храм ощущается продолжением окружающих его гор.
Затем побываем у языческого храма Гарни 1 века. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Покажется, будто мы внезапно оказались где-то в Афинах! Дальше полюбуемся Симфонией камней в ущелье Гарни — базальтовыми скалами, напоминающими трубы органа.
Во второй половине дня вернёмся в Ереван.
Озеро Севан и поездка в Дилижан
Отправляемся к жемчужине Армении — озеру Севан. Поднимемся на высоту 1900 метров и полюбуемся им во всей красе. Затем поедем в атмосферный городок Дилижан. Именно там, согласно фильму «Мимино», вода настолько чистая, что занимает 2 место в мире! Прогуляемся по мощёным улочкам и зайдём в ремесленные мастерские, а к вечеру вернёмся в Ереван.
Монастырь Хор Вирап и Пещера Птиц
Первую остановку сделаем у монастыря Хор Вирап, одного из ключевых центров армянского христианства. Именно здесь, в конце 3 века, царь Трдат III заточил в подземелье святого Григория Просветителя на 13 лет. Благодаря его духовному подвигу Армения первой в мире приняла христианство как государственную религию. Монастырь возвышается на живописном холме с великолепной панорамой на гору Арарат — символ Армении. С этой точки Арарат виден во всём своём величии, а окружающие поля создают умиротворённую атмосферу, будто время здесь замирает.
Затем отправимся к Пещере Птиц — выдающемуся археологическому памятнику, где были обнаружена древнейшая кожаная обувь (возрастом ~5500 лет) и другие интересные вещи. Это место стало настоящим открытием для учёных и важнейшим свидетельством древней культуры региона. Здесь можно буквально прикоснуться к глубинам истории, ощутить дыхание тысячелетий.
К вечеру прибудем в город Горис — уютный уголок южной Армении, окружённый горами. Здесь разместимся в отеле, чтобы отдохнуть перед новым насыщенным днём путешествия.
Пещерный город Хндзореск, монастырь Татев, винный регион Арени
Утро начнём с поездки в пещерный город Хндзореск в живописном ущелье. На протяжении веков в местных скалах жили люди. Эти пещерные жилища до сих пор поражают своим устройством. В сердце ущелья протянут величественный подвесной мост — он соединяет два берега каньона и ведёт в древнюю часть города. Мы прогуляемся по старинным тропам, осмотрим пещеры, где вплоть до 20 века кипела жизнь.
Далее путь лежит к монастырю Татев — одному из культурных символов Армении. Основанный в 9 веке, он был не только центром религии, но и важным образовательным и научным центром своего времени. Добираться будем знаменитой канатной дорогой «Крылья Татева» — самой длинной реверсивной канатной дорогой в мире (5,7 км).
После экскурсии мы отправимся в винодельческий регион Арени, где рождаются лучшие сорта армянских вин. Здесь пройдёт дегустация местных напитков — вы сможете оценить насыщенный вкус, тонкий аромат и вековые традиции.
К вечеру вернёмся в Ереван.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт Еревана ко времени вашего вылета.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3* (эконом), 2-местное (за чел.)
|$690
|Отель 3*, 2-местное (за чел.)
|$750
|Отель 4*, 2-местное (за чел.)
|$830
|Отель 4+*, 2-местное (за чел.)
|$930
|Отель 3* (эконом), 1-местное
|$830
|Отель 3*, 1-местное
|$930
|Отель 4*, 1-местное
|$1050
|Отель 4+*, 1-местное
|$1230
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местном номере в отеле в Ереване
- Завтраки в отеле
- Дегустация вина
- Встреча и проводы в аэропорту Еревана, трансферы
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты на объекты
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение