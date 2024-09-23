Этот день будет наполнен живописными горными пейзажами и приятной прохладой. Встречаемся в 10:00.

Первой остановкой станет Арка Чаренца. Сооружённая в честь армянского поэта и писателя, арка расположена так, что сквозь неё открывается запоминающийся вид на Араратскую долину и сам Арарат.

Полюбуемся храмом богу Солнца Гарни, построенным в греческом стиле, но с соблюдением армянских архитектурных традиций с помощью математических расчётов и канонов сакральной геометрии. Упоминания о храме датируются 1-м веком. Вы узнаете, почему он не был разрушен с приходом в Армению христианства. Вдоволь насладившись видами и попробовав воду из фонтанчиков, которая считается самой вкусной в стране, продолжим путь.

Следующим посетим монастырь Гегард, окружённый утёсами. В течение десятилетий высекались одна за другой пещеры в скале. Здесь ощущается история и дух времени. Очень атмосферное место, наполняющее безмятежностью. В Гегарде бабушки готовят гату — национальную армянскую выпечку в форме большого круглого пирога. Советуем попробовать!

Далее едем в сторону Севана — озера на высоте около 1900 метров над уровня моря. Поднимемся на Севанский полуостров, зайдём в монастырь Севанаванк 8-9 веков, откуда открывается великолепный вид на местное «море» и чайки летают прямо над головами.