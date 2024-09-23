Мои заказы

Армения: знакомство с краем гор и монастырей

Увидеть знаковые места, попробовать вино и ощутить силу природы
За три дня путешествия мы покажем главные достопримечательности солнечной страны: Ереван, Севан, монастыри Гегард, Хор Вирап и Севанаванк, храмы Гарни и Нораванк. Познакомим с богатой культурой, расскажем истории и легенды.

Вы попробуете гату — национальную армянскую выпечку, продегустируете домашнее вино, насладитесь природой, атмосферой и колоритом и влюбитесь в землю святынь, памятных мест и бесценных реликвий.
4.4
3 отзыва
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
Армения: знакомство с краем гор и монастырей

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся удобная обувь и одежда по погоде.

Тур проводится минимум при двух участниках.

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Питание. В стоимость включены 2 завтрака в отеле. При группе от 4 человек включены и 3 обеда: в Ереване, на Севане, в Нораванке (национальная кухня). При группе от 4 человек и больше питание входит. Если тур забронируют 1-2 человека, они присоединятся к нашим регулярным группам.

Связь и интернет. Всегда есть в пути. У гида есть интернет в телефоне, которым он может поделиться.

Транспорт. Микроавтобус Мерседес Спринтер.

Программа тура по дням

1 день

Солнечный Ереван

Сегодня отправимся на экскурсию по древней столице Армении. Вы услышите историю основания города и о его первых упоминаниях. Увидите коньячные заводы «Арарат» и «Ной», находящийся на территории Эриванской крепости 16 века, узнаете, какие изменения происходили с ними.

Осмотрите здание Мэрии Еревана, изучите его символику. Мы проедем по центральным улицам, слушая рассказ о быте горожан. Побываем на смотровой площадке, откуда открывается панорама города, а при хорошей погоде виден Арарат.

Познакомимся с такими достопримечательностями, как Академический театр оперы и балета и знаменитый Институт древних рукописей Матенадаран. Не оставим без внимания Каскад — огромную лестницу из известняка, визитную карточку Еревана, современную пешеходную улицу Северный Проспект и площадь Республики — главный архитектурный комплекс, венец творения А. Таманяна.

Солнечный ЕреванСолнечный ЕреванСолнечный ЕреванСолнечный ЕреванСолнечный ЕреванСолнечный ЕреванСолнечный ЕреванСолнечный ЕреванСолнечный ЕреванСолнечный Ереван
2 день

Арка Чаренца, храм Гарни, монастырь Гегард и «армянское море»

Этот день будет наполнен живописными горными пейзажами и приятной прохладой. Встречаемся в 10:00.

Первой остановкой станет Арка Чаренца. Сооружённая в честь армянского поэта и писателя, арка расположена так, что сквозь неё открывается запоминающийся вид на Араратскую долину и сам Арарат.

Полюбуемся храмом богу Солнца Гарни, построенным в греческом стиле, но с соблюдением армянских архитектурных традиций с помощью математических расчётов и канонов сакральной геометрии. Упоминания о храме датируются 1-м веком. Вы узнаете, почему он не был разрушен с приходом в Армению христианства. Вдоволь насладившись видами и попробовав воду из фонтанчиков, которая считается самой вкусной в стране, продолжим путь.

Следующим посетим монастырь Гегард, окружённый утёсами. В течение десятилетий высекались одна за другой пещеры в скале. Здесь ощущается история и дух времени. Очень атмосферное место, наполняющее безмятежностью. В Гегарде бабушки готовят гату — национальную армянскую выпечку в форме большого круглого пирога. Советуем попробовать!

Далее едем в сторону Севана — озера на высоте около 1900 метров над уровня моря. Поднимемся на Севанский полуостров, зайдём в монастырь Севанаванк 8-9 веков, откуда открывается великолепный вид на местное «море» и чайки летают прямо над головами.

Арка Чаренца, храм Гарни, монастырь Гегард и «армянское море»Арка Чаренца, храм Гарни, монастырь Гегард и «армянское море»Арка Чаренца, храм Гарни, монастырь Гегард и «армянское море»Арка Чаренца, храм Гарни, монастырь Гегард и «армянское море»Арка Чаренца, храм Гарни, монастырь Гегард и «армянское море»Арка Чаренца, храм Гарни, монастырь Гегард и «армянское море»Арка Чаренца, храм Гарни, монастырь Гегард и «армянское море»
3 день

Хор Вирап, дегустация вин, пещера Арени-1 и Нораванк

В 10:00 отправляемся к монастырю Хор Вирап — колыбели зарождения христианства в Армении: здесь в 301 году Григорий Просветитель крестил армянского царя, который затем сделал христианство государственной религией. Монастырь расположен в 40 километрах от Еревана и менее чем в километре от границы республики у подножья библейской горы Арарат, к которой, по преданию, во времена всемирного потопа причалил Ноев ковчег.

Вдоволь насмотревшись на Масис, как армяне называют Арарат, едем дальше.
Проедем мимо маленькой деревушки, где над каждым домом свито аистиное гнездо. В весенне-летний период можно любоваться этой трогательной картиной. В деревне, где растут автохтонные сорта винограда Арени и Воскеат, остановимся, чтобы попробовать разные сорта вин: от домашнего местного до образцов со всей страны, хранящихся в небольшом дегустационном зале.

Заглянем в пещеру Арени-1, смотритель расскажет об интересных находках во время раскопок.
Следующей остановкой станет храм Нораванк, расположенный в ущелье с отвесными красными скалами. Именно здесь впервые был изображён божественный лик. Вы услышите легенду о его строительстве, символике лестниц, сможете ощутить особую атмосферу этого места.

Хор Вирап, дегустация вин, пещера Арени-1 и НораванкХор Вирап, дегустация вин, пещера Арени-1 и НораванкХор Вирап, дегустация вин, пещера Арени-1 и НораванкХор Вирап, дегустация вин, пещера Арени-1 и НораванкХор Вирап, дегустация вин, пещера Арени-1 и Нораванк

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместном номере
  • 2 завтрака в отеле
  • 3 обеда (при группе от 4 человек)
  • Услуги гида и водителя
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Ужины
  • Авиабилеты
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваша гостиница или аэропорт Еревана, время по договорённости
Завершение: Ваша гостиница или аэропорт Еревана, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара
Зара — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 15886 туристов
В сфере туризма работаю с 2011 года. Собрала команду гидов, чтобы показывать гостям нашу страну — такую красивую и гостеприимную. На Трипстере мы с коллегами проводим экскурсии по всем историческим
читать дальшеуменьшить

регионам Армении. Очень любим свою страну и стараемся, чтоб её полюбили наши гости. Будучи коренными жителями страны, во время экскурсий мы расскажем не только об исторических фактах, традициях, культуре, но и о современной Армении — образовании, медицине, повседневной жизни и многом другом. Если вы хотите открыть для себя что-то новое, получить заряд позитива, беззаботно и весело провести время — приезжайте в Армению. И она навсегда останется в вашем сердце!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
Ирина
Большое спасибо за проведенный тур. Мы в полном восторге. Начнем с того, что в аэропорту нас встретила Марина, поселила в отель и провела замечательную экскурсию по Еревану. Было такое ощущение,
читать дальшеуменьшить

что прогуливаемся по городу со старой знакомой. А затем нам посчастливилось провести два незабываемых дня с Ириной и Суреном. Много посмотрели, узнали об Армении. Ирина преподносит информацию легко, с юмором, учитывает пожелания туристов. Очень понравилось, что на все экскурсии организованы чаты, удобно, всегда есть под рукой информация, гиды отвечают на все вопросы. Спасибо Заре и всей ее команде за организацию тура.

Большое спасибо за проведенный тур. Мы в полном восторге. Начнем с того, что в аэропорту нас
Большое спасибо за проведенный тур. Мы в полном восторге. Начнем с того, что в аэропорту нас
Большое спасибо за проведенный тур. Мы в полном восторге. Начнем с того, что в аэропорту нас
Большое спасибо за проведенный тур. Мы в полном восторге. Начнем с того, что в аэропорту нас
Большое спасибо за проведенный тур. Мы в полном восторге. Начнем с того, что в аэропорту нас
Большое спасибо за проведенный тур. Мы в полном восторге. Начнем с того, что в аэропорту нас
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Однозначно рекомендую.
Продуманный маршрут, внимательное отношение, прекрасная подача материала. Поверьте, я придирчивый экскурсант, тк опыт экскурсий с трипстером - десяток стран европы.
Элла- замечательный экскурсовод. Рекомендую без сомнений. И сама обязательно вернусь в Армению, остались еще неизученные уголки
Однозначно рекомендую.
Однозначно рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Я взяла пакет на три дня в надежде на выгодное предложение. . но как потом выяснилось 1/3 я просто переплатила. . если бы я брала экскурсии на каждый день отдельно
читать дальшеуменьшить

и бронировала отель через букинг все вышло бы на, примерно, 15000 руб дешевле. .
экскурсии были хорошо организованы, единственное что в описании указывались группы до 6 человек, было в 2 раза больше и включенные в программу обеды, за них приходилось платить дополнительно. . если бы не доходрон с деньгами, оценка была бы отличная. .

Зара
Зара
Ответ организатора:
Добрый день! К сожалению отзыв не могу назвать объективным.
Все условия: цена, гостиница, организация экскурсий и даже число участников в группе
читать дальшеуменьшить

было указано в личной переписке. Мы ничего от вас не скрыли К сожалению низкая оценка повлияет на рейтинг тура, но мы надеемся, что будущие путешественники, кто прочитает этот отзыв, также обратят внимание на отзывы всех остальных наших экскурсий.

Вам был полезен этот отзыв?

Тур входит в следующие категории Еревана

Похожие туры на «Армения: знакомство с краем гор и монастырей»

Влюбиться в Армению: главные исторические памятники, природные чудеса и отели с видом на горы
3 дня
7 отзывов
Влюбиться в Армению: главные исторические памятники, природные чудеса и отели с видом на горы
Полакомиться армянскими сыром и вином, прокатиться на «Крыльях Татева» и узнать тайны Хндзореска
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 109 000 ₽ за человека
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
На машине
4 дня
9 отзывов
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
9 июл в 08:00
10 июл в 08:00
51 000 ₽ за человека
Армения-джан: Ереван, Дилижан, Севан, вина Арени, святыни и природа
На машине
6 дней
-
20%
5 отзывов
Армения-джан: Ереван, Дилижан, Севан, вина Арени, святыни и природа
Древние монастыри и храмы, а также «Симфония камней» и армянский Стоунхендж
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00
13 июл в 14:00
20 июл в 14:00
59 900 ₽74 875 ₽ за человека
По Армении в мини-группе: от древних храмов до винных погребов
На машине
7 дней
5 отзывов
По Армении в мини-группе: от древних храмов до винных погребов
Увидеть потухший вулкан, попробовать 3 сорта вина и осмотреть местные святыни
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
10 июл в 08:00
14 июл в 08:00
85 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ереване
Все туры из Еревана
38 000 ₽ за человека