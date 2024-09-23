Вы попробуете гату — национальную армянскую выпечку, продегустируете домашнее вино, насладитесь природой, атмосферой и колоритом и влюбитесь в землю святынь, памятных мест и бесценных реликвий.
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся удобная обувь и одежда по погоде.
Тур проводится минимум при двух участниках.
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Питание. В стоимость включены 2 завтрака в отеле. При группе от 4 человек включены и 3 обеда: в Ереване, на Севане, в Нораванке (национальная кухня). При группе от 4 человек и больше питание входит. Если тур забронируют 1-2 человека, они присоединятся к нашим регулярным группам.
Связь и интернет. Всегда есть в пути. У гида есть интернет в телефоне, которым он может поделиться.
Транспорт. Микроавтобус Мерседес Спринтер.
Программа тура по дням
Солнечный Ереван
Сегодня отправимся на экскурсию по древней столице Армении. Вы услышите историю основания города и о его первых упоминаниях. Увидите коньячные заводы «Арарат» и «Ной», находящийся на территории Эриванской крепости 16 века, узнаете, какие изменения происходили с ними.
Осмотрите здание Мэрии Еревана, изучите его символику. Мы проедем по центральным улицам, слушая рассказ о быте горожан. Побываем на смотровой площадке, откуда открывается панорама города, а при хорошей погоде виден Арарат.
Познакомимся с такими достопримечательностями, как Академический театр оперы и балета и знаменитый Институт древних рукописей Матенадаран. Не оставим без внимания Каскад — огромную лестницу из известняка, визитную карточку Еревана, современную пешеходную улицу Северный Проспект и площадь Республики — главный архитектурный комплекс, венец творения А. Таманяна.
Арка Чаренца, храм Гарни, монастырь Гегард и «армянское море»
Этот день будет наполнен живописными горными пейзажами и приятной прохладой. Встречаемся в 10:00.
Первой остановкой станет Арка Чаренца. Сооружённая в честь армянского поэта и писателя, арка расположена так, что сквозь неё открывается запоминающийся вид на Араратскую долину и сам Арарат.
Полюбуемся храмом богу Солнца Гарни, построенным в греческом стиле, но с соблюдением армянских архитектурных традиций с помощью математических расчётов и канонов сакральной геометрии. Упоминания о храме датируются 1-м веком. Вы узнаете, почему он не был разрушен с приходом в Армению христианства. Вдоволь насладившись видами и попробовав воду из фонтанчиков, которая считается самой вкусной в стране, продолжим путь.
Следующим посетим монастырь Гегард, окружённый утёсами. В течение десятилетий высекались одна за другой пещеры в скале. Здесь ощущается история и дух времени. Очень атмосферное место, наполняющее безмятежностью. В Гегарде бабушки готовят гату — национальную армянскую выпечку в форме большого круглого пирога. Советуем попробовать!
Далее едем в сторону Севана — озера на высоте около 1900 метров над уровня моря. Поднимемся на Севанский полуостров, зайдём в монастырь Севанаванк 8-9 веков, откуда открывается великолепный вид на местное «море» и чайки летают прямо над головами.
Хор Вирап, дегустация вин, пещера Арени-1 и Нораванк
В 10:00 отправляемся к монастырю Хор Вирап — колыбели зарождения христианства в Армении: здесь в 301 году Григорий Просветитель крестил армянского царя, который затем сделал христианство государственной религией. Монастырь расположен в 40 километрах от Еревана и менее чем в километре от границы республики у подножья библейской горы Арарат, к которой, по преданию, во времена всемирного потопа причалил Ноев ковчег.
Вдоволь насмотревшись на Масис, как армяне называют Арарат, едем дальше.
Проедем мимо маленькой деревушки, где над каждым домом свито аистиное гнездо. В весенне-летний период можно любоваться этой трогательной картиной. В деревне, где растут автохтонные сорта винограда Арени и Воскеат, остановимся, чтобы попробовать разные сорта вин: от домашнего местного до образцов со всей страны, хранящихся в небольшом дегустационном зале.
Заглянем в пещеру Арени-1, смотритель расскажет об интересных находках во время раскопок.
Следующей остановкой станет храм Нораванк, расположенный в ущелье с отвесными красными скалами. Именно здесь впервые был изображён божественный лик. Вы услышите легенду о его строительстве, символике лестниц, сможете ощутить особую атмосферу этого места.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместном номере
- 2 завтрака в отеле
- 3 обеда (при группе от 4 человек)
- Услуги гида и водителя
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Ужины
- Авиабилеты
- 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Продуманный маршрут, внимательное отношение, прекрасная подача материала. Поверьте, я придирчивый экскурсант, тк опыт экскурсий с трипстером - десяток стран европы.
Элла- замечательный экскурсовод. Рекомендую без сомнений. И сама обязательно вернусь в Армению, остались еще неизученные уголки
Все условия: цена, гостиница, организация экскурсий и даже число участников в группе