Тур с кавказским размахом: по главным местам Армении и Грузии
Горы, монастыри, пещерные города, старинные улочки, вино и коньяк
Начало: Аэропорт Еревана, 9:00
14 июн в 09:00
28 июн в 09:00
$1410 за человека
Армения, Грузия, Азербайджан: от Арарата до Чёрного моря через 3 страны
Осмотреть крепости и храмы, полюбоваться горами и пейзажами Гобустана, попробовать коньяк и вино
Начало: Аэропорт Еревана, 9:00. Возможна встреча в течение...
14 июн в 09:00
28 июн в 09:00
$2030 за человека
-
10%
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями
Увидеть все главные места от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и испечь лаваш
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
28 июн в 14:00
5 июл в 14:00
116 100 ₽
129 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Старый Тбилиси»
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