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Туры по старому Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «Старый Тбилиси» в Ереване, цены от $1410, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Тур с кавказским размахом: по главным местам Армении и Грузии
На машине
13 дней
Тур с кавказским размахом: по главным местам Армении и Грузии
Горы, монастыри, пещерные города, старинные улочки, вино и коньяк
Начало: Аэропорт Еревана, 9:00
14 июн в 09:00
28 июн в 09:00
$1410 за человека
Армения, Грузия, Азербайджан: от Арарата до Чёрного моря через 3 страны
На машине
19 дней
Армения, Грузия, Азербайджан: от Арарата до Чёрного моря через 3 страны
Осмотреть крепости и храмы, полюбоваться горами и пейзажами Гобустана, попробовать коньяк и вино
Начало: Аэропорт Еревана, 9:00. Возможна встреча в течение...
14 июн в 09:00
28 июн в 09:00
$2030 за человека
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями
На машине
10 дней
-
10%
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями
Увидеть все главные места от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и испечь лаваш
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
28 июн в 14:00
5 июл в 14:00
116 100 ₽129 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Старый Тбилиси»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Тур с кавказским размахом: по главным местам Армении и Грузии;
  2. Армения, Грузия, Азербайджан: от Арарата до Чёрного моря через 3 страны;
  3. Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями.
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан;
  2. Гарни;
  3. Хор Вирап;
  4. Дилижан;
  5. Гегард;
  6. Нораванк;
  7. Арени;
  8. Татев;
  9. Гора Арарат;
  10. Крылья Татева.
Сколько стоит тур в Ереване в июне 2026
Сейчас в Ереване в категории "Старый Тбилиси" можно забронировать 3 тура от 1410 до 116 100 со скидкой до 10%.
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