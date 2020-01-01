3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Город садов и парков

Сидней — удивительно зеленый город. Я отвезу вас в центр города, где много садов и парков. В Ботаническом саду вы познакомитесь с многочисленными видами австралийских растений. Это великолепное место для пеших прогулок с красивыми фонтанами, пальмовой рощей и богатейшим розарием. На смотровой площадке парка я покажу вам одну из достопримечательностей Сиднея — кресло госпожи Маккуори, с него открывается прекраснейший вид на панораму города, здание Сиднейской оперы и Сиднейский мост.

История Сиднея в его старинных кварталах

В историческом районе The Rocks я расскажу вам о жизни первых колонистов. Здесь сохранились старинные здания старого Сиднея и находится много симпатичных ресторанов. Вы увидите старинные городские укрепления и первый колониальный собор в Австралии. Прогуляетесь по Гайд-Парку — первому Парку отдыха в Австралии, полюбуетесь на большой фонтан Арчибальда и посетите Военный Мемориал в парке.

Must-see места

Я покажу вам прекрасные архитектурные достопримечательности Сиднея: здания Монетного двора и старых бараков, самые красивые здания города — Дом Королевы Виктории и Городскую Ратушу Сиднея. Вы увидите другие интересные исторические здания, соборы и городские музеи. И, конечно, вас ждут современные «визитные карточки» города — мост Харбор и великолепное здание популярной во всем мире Сиднейской Оперы. По пути я буду рассказывать вам об этапах градостроения, о влиянии разных культур на архитектуру и облик города и о том, чем живут сиднейцы.

Панорамный вид на город

Если у вас останутся силы и вы захотите продолжить знакомство с городом, то я рекомендую вам посетить Сиднейскую башню — самое высокое здание Сиднея. В ней, на высоте 250 метров, открыт вращающийся ресторан с панорамным видом, где вам предложат местные блюда из крокодилов, кенгуру и морепродуктов. Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на Сидней и окрестности, перед вашими глазами предстанут Голубые горы и Ботанический залив. Кроме того, в башне вы найдете много интересных галерей, магазинов и кафе, в которых можно остаться на весь день.