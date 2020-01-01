3 отзыва оставили туристы

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Прекрасный «город у бухты» — Сидней

«Сначала раскроются ваши глаза, затем сердце» — австралийские аборигены

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

$365 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
3.67
Максим
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Максим – Гид в Сиднее
Сидней — крупнейший город 🏙️ Австралии, построенный на месте первого поселения колонистов в конце 18 века на новом материке.

Место, выбранное для города, оказалось очень удачным и на обзорной экскурсии 🧭 вы обязательно оцените, каким красивым и живописным вырос «город у бухты».

Вы увидите самые яркие и красивые места Сиднея, познакомитесь с его историей 📖 и проникнетесь душевной атмосферой города.
Прекрасный «город у бухты» — Сидней
Прекрасный «город у бухты» — Сидней

Что вас ожидает

Город садов и парков
Сидней — удивительно зеленый город. Я отвезу вас в центр города, где много садов и парков. В Ботаническом саду вы познакомитесь с многочисленными видами австралийских растений. Это великолепное место для пеших прогулок с красивыми фонтанами, пальмовой рощей и богатейшим розарием. На смотровой площадке парка я покажу вам одну из достопримечательностей Сиднея — кресло госпожи Маккуори, с него открывается прекраснейший вид на панораму города, здание Сиднейской оперы и Сиднейский мост.

История Сиднея в его старинных кварталах
В историческом районе The Rocks я расскажу вам о жизни первых колонистов. Здесь сохранились старинные здания старого Сиднея и находится много симпатичных ресторанов. Вы увидите старинные городские укрепления и первый колониальный собор в Австралии. Прогуляетесь по Гайд-Парку — первому Парку отдыха в Австралии, полюбуетесь на большой фонтан Арчибальда и посетите Военный Мемориал в парке.

Must-see места
Я покажу вам прекрасные архитектурные достопримечательности Сиднея: здания Монетного двора и старых бараков, самые красивые здания города — Дом Королевы Виктории и Городскую Ратушу Сиднея. Вы увидите другие интересные исторические здания, соборы и городские музеи. И, конечно, вас ждут современные «визитные карточки» города — мост Харбор и великолепное здание популярной во всем мире Сиднейской Оперы. По пути я буду рассказывать вам об этапах градостроения, о влиянии разных культур на архитектуру и облик города и о том, чем живут сиднейцы.

Панорамный вид на город
Если у вас останутся силы и вы захотите продолжить знакомство с городом, то я рекомендую вам посетить Сиднейскую башню — самое высокое здание Сиднея. В ней, на высоте 250 метров, открыт вращающийся ресторан с панорамным видом, где вам предложат местные блюда из крокодилов, кенгуру и морепродуктов. Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на Сидней и окрестности, перед вашими глазами предстанут Голубые горы и Ботанический залив. Кроме того, в башне вы найдете много интересных галерей, магазинов и кафе, в которых можно остаться на весь день.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Заказать обзорную экскурсию можно в первой половине дня с 10:00 до 14:00 или во второй с 14:00 до 18:00, по предварительной договоренности

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Входит: трансфер, услуги гида, прохладительная вода
  • Не входит: посещение Сиднейской башни и ресторана.
Прекрасный «город у бухты» — Сидней
Прекрасный «город у бухты» — Сидней
Прекрасный «город у бухты» — Сидней
Прекрасный «город у бухты» — Сидней
Прекрасный «город у бухты» — Сидней
Прекрасный «город у бухты» — Сидней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Меня зовут Максим, я профессиональный гид по Австралии. Я сам из России и русский язык для меня родной. С 2007 года живу в Австралии, туризмом профессионально занимаюсь с 2009 года. За это время, как частный гид, вместе с нашими гостями я побывал во всех уголках Австралии, провел многие сотни экскурсий для тысяч путешественников.
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3 отзыва оставили туристы

1 января 2020
Огромное спасибо Лене! Экскурсия очень понравилась. Советую всем, у кого на Сидней всего 2-3 дня времени. Лена не только показала интереснейшие места и достопримечательности города, но и посоветовала маршрут на последующий день, который мы осуществили потом самостоятельно. Без её знаний инсайдера нам не удалось бы никогда распланировать день настолько насыщенным и по времени очень рациональным. Без Лены мы бы увидели Сидней лишь мельком.
5 февраля 2019
Добрый день !!! Все очень понравилось !! Гид отработала профессионально, качественно и очень интересно
2 января 2019
Ужасная экскурсия, по соотношению цена качество это худший опыт за всё время моих путешествий. За 365$ мы получили невнятную кашу из бурчаний гида, постоянных перепрыгивай с темы на тему, какого-то рваного маршрута, на котором мы тратили по 15-20 на поиски парковки, и полного отсутствия информации. Максим прислал вместо себя девушку-гида и всю экскурсию вела она. Гид не смогла назвать даты строительства Сиднейской оперы и отпускала комментарии из серии "за последние двести лет в Австралии ничего не происходило" и это звучало не как ироничный юмор, а как некий исторический факт. На любые дополнительные вопросы она терялась и не знала, что отвечать. Как итог - однозначно не рекомендую тратить свое время и деньги на данную экскурсию.

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