Экскурсии на машине в Сиднее

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Сидней на автомобиле!

Дружеская поездка по главным достопримечательностям и тайным уголкам города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 🚩Встреча у вашего отеля
  • Заказать экскурсию

$250 за экскурсию

Евгений
Задать вопросОбычно отвечает за 24 мин.
Евгений – Гид в Сиднее
Сидней — один из самых современных, расслабленных и доброжелательных мегаполисов мира.

Вы прокатитесь по его знаковым местам, погуляете по живописной набережной и сохранившимся старинным улочкам.

А также услышите житейские истории 📖 о местном быте и традициях.
Сидней на автомобиле!
Сидней на автомобиле!

Что вас ожидает

Сидней вчера и сегодня
Для начала мы пройдемся по древнейшей части города Рокс, где жили первые европейские переселенцы. В те времена это был злачный район с дешевыми гостиницами, борделями и криминальными личностями. Сейчас вы увидите здесь совсем другую картину: галереи, музеи, рестораны и приличные кафе. Следом мы погуляем по гавани Серкулар-Куэй — вы насладитесь потрясающими видами на город и понаблюдаете за круизными лайнерами и прогулочными корабликами.

Самое-самое в Сиднее
Знакомство с Сиднеем невозможно без его «визитных карточек»! Я покажу лучшие ракурсы легендарного моста Харбор-Бридж, соединяющего деловую часть города с Северным берегом. А также самый узнаваемый символ Австралии — Оперный театр, напоминающий огромный корабль, вздымающий к небу свои белоснежные паруса. Если у вас останутся силы, мы заедем в расположенный неподалеку Королевский ботанический сад. В конце экскурсии я привезу вас на обед в самое знаменитое место Сиднея!

Организационные детали

  • Я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Сидней на автомобиле!
Сидней на автомобиле!
Сидней на автомобиле!
Сидней на автомобиле!
Сидней на автомобиле!
Сидней на автомобиле!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Здравствуйте! Меня зовут Евгений. Я не профессиональный гид. Так что, если вы хотите узнать, в каком году был построен мост Харбор-Бридж или как звали первых ссыльных англичан — это не ко мне) Но если вам нужен местный доброжелательный проводник, который живет в Сиднее почти 30 лет и знает этот город лучше тех, кто здесь родился, — мы нашли друг друга!
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«Сначала раскроются ваши глаза, затем сердце» — австралийские аборигены
Сидней — крупнейший город Австралии, построенный на месте первого поселения колонистов в конце 18 века на новом материке. Место, выбранное для города, оказалось очень удачным и на обзорной экскурсии вы обязательно оцените, каким красивым и живописным вырос «город у бухты». Вы увидите самые яркие и красивые места Сиднея, познакомитесь с его историей и проникнетесь душевной атмосферой города.

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