Экскурсии на машине в Сиднее

Что вас ожидает

Сидней вчера и сегодня

Для начала мы пройдемся по древнейшей части города Рокс, где жили первые европейские переселенцы. В те времена это был злачный район с дешевыми гостиницами, борделями и криминальными личностями. Сейчас вы увидите здесь совсем другую картину: галереи, музеи, рестораны и приличные кафе. Следом мы погуляем по гавани Серкулар-Куэй — вы насладитесь потрясающими видами на город и понаблюдаете за круизными лайнерами и прогулочными корабликами.

Самое-самое в Сиднее

Знакомство с Сиднеем невозможно без его «визитных карточек»! Я покажу лучшие ракурсы легендарного моста Харбор-Бридж, соединяющего деловую часть города с Северным берегом. А также самый узнаваемый символ Австралии — Оперный театр, напоминающий огромный корабль, вздымающий к небу свои белоснежные паруса. Если у вас останутся силы, мы заедем в расположенный неподалеку Королевский ботанический сад. В конце экскурсии я привезу вас на обед в самое знаменитое место Сиднея!