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Из Вены в Альпийскую Штирию — озеро Грюнер-зее и альпийские луга

Евгения П.
Евгения П. – Гид из Вены
Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным местам Австрии.

Мы отправимся на автомобиле 🚘 в альпийский регион Штирия, где вас ждет знакомство с уютным городком Брукс-Ан-Дер-Мур, который спрятан в окружении Альп.

А затем мы посетим Национальный парк 🌳 с красивейшим альпийским озером Грюйер-зее, после чего, вас ждет обед в традиционном австрийском ресторане.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €310 за экскурсию

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Из Вены в Альпийскую Штирию — озеро Грюнер-зее и альпийские луга
Из Вены в Альпийскую Штирию — озеро Грюнер-зее и альпийские луга

Что вы увидите

  • Альпийский регион Штирия
  • Городок Брукк-ан-дер-Мур
  • Национальный парк с красивейшим альпийским озером Грюйер-зее
Хотите увидеть и почувствовать Австрию вдали от шумных городов, насладиться альпийской безмятежностью и ощутить всю мощь скалистых гор? Отправляйтесь вместе с нами в Штирию!
Штирия - самобытный, свободный, альпийский регион, удивительно сочетает в себе все символы Австрии: горы ⛰️, озера и альпийские деревни, раскрывая, как исторические достопримечательности 🏛️, так и уникальные природные ландшафты.
Во время нашего путешествия мы сможем увидеть идиллические альпийские пейзажи, посетить самое красивое 🤩 озеро Grüner see и продегустировать местные блюда и шнапс из Штирии в традиционном деревенском ресторане.
Что вас ожидает
Наше путешествие начнется в Вене от вашего отеля к первой точке нашего маршрута - городку Брукк-ан-дер-Мур. Мы узнаем: как случилось, что небольшой городок стал важным пунктом на пути в Альпы; где именно останавливались торговые караваны, готовясь к горному переходу; увидим, чем вдохновляла путешественников главная площадь города. Перед тем, как отправится в горы, мы подкрепимся в местной кофейне.
Дальнейший маршрут будет проходить по прогулочным дорожкам Национального парка, меж скалистых склонов и заснеженных вершин, до самой крайней точки нашего путешествия - озера Грюнер. Вы узнаете, почему это озеро называют Зеленым, почему австрийцы приходят к нему в любое время года, и какие тайны скрывают озерные берега, создавая сказочные миры в окружении величественных альпийских вершин.
После длительного насыщенного путешествия по озерному краю, нас встретит уютный деревенский ресторанчик, где вы сможете отведать блюда местной кухни 🥧 и традиционный шнапс.
Кому подходит экскурсия
Если вы исследователь в душе; если простор и воздух пьянит вас, наполняя силой; если неспешно ходить пешком, открывая новые природные пространства доставляет вам радость; если озерные тайны будоражат ваше воображение, а гастрономические особенности доставляют удовольствие - эта экскурсия ⛳ для вас!
Что входит
  • В стоимость включен трансфер на комфортабельном автомобиле
  • экскурсии в городе Брюк-ан-дер-Мур
  • посещение альпийского озера Грюнер-зе в Национальном парке и заезд в традиционный ресторан.
Что не входит
  • Дополнительно оплачиваются личные траты в кафе в одной из кофеен Брукк-ан-дер-Мур
  • традиционная австрийская кухня в альпийском ресторанчике.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Из Вены в Альпийскую Штирию — озеро Грюнер-зее и альпийские луга
Из Вены в Альпийскую Штирию — озеро Грюнер-зее и альпийские луга
Из Вены в Альпийскую Штирию — озеро Грюнер-зее и альпийские луга

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгения П.
Евгения П.
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