Хотите увидеть и почувствовать Австрию вдали от шумных городов, насладиться альпийской безмятежностью и ощутить всю мощь скалистых гор? Отправляйтесь вместе с нами в Штирию!

Штирия - самобытный, свободный, альпийский регион, удивительно сочетает в себе все символы Австрии: горы ⛰️, озера и альпийские деревни, раскрывая, как исторические достопримечательности 🏛️, так и уникальные природные ландшафты.

Во время нашего путешествия мы сможем увидеть идиллические альпийские пейзажи, посетить самое красивое 🤩 озеро Grüner see и продегустировать местные блюда и шнапс из Штирии в традиционном деревенском ресторане.

Что вас ожидает

Наше путешествие начнется в Вене от вашего отеля к первой точке нашего маршрута - городку Брукк-ан-дер-Мур. Мы узнаем: как случилось, что небольшой городок стал важным пунктом на пути в Альпы; где именно останавливались торговые караваны, готовясь к горному переходу; увидим, чем вдохновляла путешественников главная площадь города. Перед тем, как отправится в горы, мы подкрепимся в местной кофейне.

Дальнейший маршрут будет проходить по прогулочным дорожкам Национального парка, меж скалистых склонов и заснеженных вершин, до самой крайней точки нашего путешествия - озера Грюнер. Вы узнаете, почему это озеро называют Зеленым, почему австрийцы приходят к нему в любое время года, и какие тайны скрывают озерные берега, создавая сказочные миры в окружении величественных альпийских вершин.

После длительного насыщенного путешествия по озерному краю, нас встретит уютный деревенский ресторанчик, где вы сможете отведать блюда местной кухни 🥧 и традиционный шнапс.

Кому подходит экскурсия

Если вы исследователь в душе; если простор и воздух пьянит вас, наполняя силой; если неспешно ходить пешком, открывая новые природные пространства доставляет вам радость; если озерные тайны будоражат ваше воображение, а гастрономические особенности доставляют удовольствие - эта экскурсия ⛳ для вас!