Парадная Вена с фотографом - это не просто фотосессия, а настоящее приключение по центральным улицам столицы Австрии. Маршрут проходит от Венской оперы до Хофбурга и собора Святого Стефана.На каждой остановке

делаются уникальные фотографии, а также предоставляется возможность узнать больше о жизни в Вене, её традициях и культуре. В результате прогулки участники получают около 30 обработанных снимков в онлайн-альбоме, доступных для скачивания в различных форматах

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание фото-прогулки

Панорамная площадка у галереи Альбертина, откуда открывается самый лучший вид на Венскую оперу.

Городской парк — я покажу места, которые выбирает для фотосессий журнал Vogue.

Остановимся у Дома бабочек с архитектурой модерн и отличным фоном для фотографий.

Через площадь Героев выйдем к дворцу Хофбург и сделаем фото на фоне фиакров.

Основной формат нашей встречи — фотосессия, но в процессе я немного расскажу об особенностях жизни в австрийской столице и местных традициях: что предпочитают венцы на завтрак, какие у них любимые блюда, какие праздники обожают, как отдыхают и куда отправляют учиться детей.

Организационные детали