Парадная Вена с фотографом - это не просто фотосессия, а настоящее приключение по центральным улицам столицы Австрии. Маршрут проходит от Венской оперы до Хофбурга и собора Святого Стефана.
На каждой остановке
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фотосессия
- 🏛 Уникальные локации
- 🌆 Узнайте больше о Вене
- 🎨 Качественные фотографии
- 🗺 Гибкость маршрута
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Венская опера
- Хофбург
- Собор Святого Стефана
- Галерея Альбертина
- Дом бабочек
Описание фото-прогулки
Панорамная площадка у галереи Альбертина, откуда открывается самый лучший вид на Венскую оперу.
Городской парк — я покажу места, которые выбирает для фотосессий журнал Vogue.
Остановимся у Дома бабочек с архитектурой модерн и отличным фоном для фотографий.
Через площадь Героев выйдем к дворцу Хофбург и сделаем фото на фоне фиакров.
Основной формат нашей встречи — фотосессия, но в процессе я немного расскажу об особенностях жизни в австрийской столице и местных традициях: что предпочитают венцы на завтрак, какие у них любимые блюда, какие праздники обожают, как отдыхают и куда отправляют учиться детей.
Организационные детали
- Я снимаю на камеру Fujifilm
- Вы получите около 30 обработанных фото в течение 7 рабочих дней после прогулки
- Все фото будут в онлайн-альбоме с возможностью скачивания в 2 форматах (полном — для печати, и web-формате для соцсетей)
- По запросу мы можем провести съёмку по индивидуальному маршруту или в конкретной локации — подробности уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Вене
Приветствую, я Ольга — профессиональный фотограф. Уже более 10 лет живу с семьёй в Вене. Превратила свое хобби в профессию, и знаю все самые фотогеничные и красивые места в городе. Покажу вам их и сделаю самые лучшие снимки.Задать вопрос
Входит в следующие категории Вены
