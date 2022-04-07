2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана

Шеки - один из древнейших городов Азербайджана

Авторский тур
Шеки — один из древнейших городов Азербайджана.

Город известен впечатляющими горными видами Большого Кавказа и многочисленными архитектурными памятниками.

Это город разноцветных витражей во дворце Шекинских ханов — шебеке, старинных караван-сараев, шелковых платков — кялагаи, сладкой шекинской халвы и очень душевных и гостеприимных людей! И все это великолепие исторических достопримечательностей в окружении зеленых горных лесов.

А о юморе шекинцев ходят легенды.
2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана

Что вас ожидает 🤩

  • Шеки
  • Мавзолей Дири Баба
  • Джума-мечеть
  • Озеро Нохур
  • Ханский дворец XVIII века
  • Дом Шекихановых
  • Хамам
  • Музей народно-прикладного искусства
  • Фабрика
  • Дом-музей Ахмедии Джабраилова
  • Христианская церковь в деревне Киш
  • Древний албанский храм
  • Крепость Гелерсен-герерсен

Что вас ждет:

    Мавзолей Дири Баба
    Начинается эта экскурсия с посещения мавзолея Дири Баба, что значит —живой старец. Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 г. на высеченной в отвесной скале площадке.

    Джума-мечеть

    Затем мы посетим старейшую мечеть Азербайджана и вторую на всем Кавказе — Джума мечеть (VIII — IX века) в городе Шемаха (города родины Шемаханской царицы из сказок А. С. Пушкина).
    Далее нас будут ждать чудесные виды на окрестности. Это будут и виноградники, раскинувшиеся по обе стороны вдоль нашего пути в Шемахинском районе. И живописный горный перевал, с которого открываются захватывающие дух виды. Высокогорные массивы, покрытые густым лесом, своды которого образуют арку прямо над нашей головой.

    Озеро Нохур

    По дороге мы остановимся на небольшой привал у красивейшего озера Нохур. Озеро славится прозрачной водой, оно окружено лесистыми холмами. Здесь можно взять напрокат лодки и катамараны, чтобы покататься по озеру или совершить прогулку на лошади вдоль живописного берега.

    Шеки — древнейший город Азербайджана

    Он был основан в VIII веке до н. э. Город известен впечатляющими горными видами Большого Кавказа и многочисленными архитектурными памятниками. С формированием Великого шелкового пути Шеки стал важной транзитной точкой на его пути. О древности города Шеки свидетельствуют многочисленные памятники истории, разбросанные по всему шекинксому району.

    Ханский дворец

    Жемчужиной Шеки является Ханский дворец XVIII века, двухэтажный дворец, построенный без единого гвоздя. Фасад дворца расписан рисунками, отображающими сцены охоты и войны, а также геометрическими и растительными узорами. По центру располагается огромное окно-витраж из разноцветной стеклянной мозаики. Окна дворца собраны из кусочков цветного стекла.

    Ашагы и юхары

    Мы побываем в ашагы (нижний) и юхары (верхний) караван-сараях. Обычно караван-сараи строили в виде замков с одними воротами, закрытие которых, в случае опасности, превращало их в неприступную крепость.

    Дом Шекихановых

    Посетим дом Шекихановых — двухэтажное здание, построенное во второй половине XVIII века. Дом принадлежал родственниками шекинских ханов.

    Средневековые бани

    Сохранившийся в Шеки подземный хамам (баня) был построен в XIX в. Находится он в полуподвале, из-за чего получил свое название «подземный». Долгое время он был заброшен, сейчас реконструируется. В Шеки до сих пор женихи, продолжая вековые традиции, за день до свадьбы приезжают помыться в старинной бане.

    А ещё посетим:

    • Мы посетим музей народно-прикладного искусства. Фабрику знаменитого шекинского шелка. По Вашему желанию Вы сможете посетить дом-музей Ахмедии Джабраилова. Пообедаем мы в Шеки особым местным блюдом пити — это насыщенный суп, который лучше всего готовят именно в этом регионе. Затем мы посетим христианскую церковь в деревне Киш. Древний албанский храм, уникальный памятник старины, созданный в 1 веке н. э. А также останки неприступной крепости Гелерсен-герерсен.
    • По Вашему желанию длительность экскурсии может продлена до 3-х дней и более.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида и водителя
    Что не входит
    • Проживание
    • Питание
    • Билеты в музеи
    Место начала и завершения?
    Баку
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 2 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

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