Что вас ждет:

Мавзолей Дири Баба

Начинается эта экскурсия с посещения мавзолея Дири Баба, что значит —живой старец. Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 г. на высеченной в отвесной скале площадке.

Джума-мечеть

Затем мы посетим старейшую мечеть Азербайджана и вторую на всем Кавказе — Джума мечеть (VIII — IX века) в городе Шемаха (города родины Шемаханской царицы из сказок А. С. Пушкина).

Далее нас будут ждать чудесные виды на окрестности. Это будут и виноградники, раскинувшиеся по обе стороны вдоль нашего пути в Шемахинском районе. И живописный горный перевал, с которого открываются захватывающие дух виды. Высокогорные массивы, покрытые густым лесом, своды которого образуют арку прямо над нашей головой.

Озеро Нохур

По дороге мы остановимся на небольшой привал у красивейшего озера Нохур. Озеро славится прозрачной водой, оно окружено лесистыми холмами. Здесь можно взять напрокат лодки и катамараны, чтобы покататься по озеру или совершить прогулку на лошади вдоль живописного берега.

Шеки — древнейший город Азербайджана

Он был основан в VIII веке до н. э. Город известен впечатляющими горными видами Большого Кавказа и многочисленными архитектурными памятниками. С формированием Великого шелкового пути Шеки стал важной транзитной точкой на его пути. О древности города Шеки свидетельствуют многочисленные памятники истории, разбросанные по всему шекинксому району.

Ханский дворец

Жемчужиной Шеки является Ханский дворец XVIII века, двухэтажный дворец, построенный без единого гвоздя. Фасад дворца расписан рисунками, отображающими сцены охоты и войны, а также геометрическими и растительными узорами. По центру располагается огромное окно-витраж из разноцветной стеклянной мозаики. Окна дворца собраны из кусочков цветного стекла.

Ашагы и юхары

Мы побываем в ашагы (нижний) и юхары (верхний) караван-сараях. Обычно караван-сараи строили в виде замков с одними воротами, закрытие которых, в случае опасности, превращало их в неприступную крепость.

Дом Шекихановых

Посетим дом Шекихановых — двухэтажное здание, построенное во второй половине XVIII века. Дом принадлежал родственниками шекинских ханов.

Средневековые бани

Сохранившийся в Шеки подземный хамам (баня) был построен в XIX в. Находится он в полуподвале, из-за чего получил свое название «подземный». Долгое время он был заброшен, сейчас реконструируется. В Шеки до сих пор женихи, продолжая вековые традиции, за день до свадьбы приезжают помыться в старинной бане.

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