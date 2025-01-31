Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
«Четвертый день приглашает нас на прогулку по лесным озерам и Каспийскому побережью, где мы сможем насладиться пляжем и мини-зоопарком»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
6 сен в 09:00
7 сен в 09:00
$550 за человека
Баку, Гобустан и красоты южного Азербайджана только для вас
Понаблюдать за созданием лейне, посетить Ленкорань и заглянуть на частную ферму
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
23 июн в 10:00
30 июн в 10:00
$974 за человека
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10%
История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану
Побывать на ферме альпак, посетить две винодельни и закупиться вкусностями на Зелёном рынке
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
22 июн в 08:00
23 июн в 08:00
$981
$1090 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- РРоман31 января 2025Пить горячий чай, глядя на Кавказские вершины — один из тех моментов, которые остаются с тобой навсегда. Это путешествие подарило невероятные эмоции, душевную атмосферу и потрясающие виды. Спасибо организаторам за идеальный тур!
- ДДайана31 января 2025Не ожидала, что поездка окажется настолько потрясающей! Горы и леса создавали удивительный контраст, а организация тура была продумана до мелочей. Остались тёплые воспоминания и желание вернуться снова!
- ААлиса24 января 2025Этот тур — одно большое приключение! Уютная атмосфера, потрясающие виды, забота о природе и продуманная организация. Гид рассказывал массу интересного, а наша небольшая группа смеялась и наслаждалась моментами. Это путешествие останется в памяти надолго!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Животные»
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