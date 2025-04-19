Все краски Азербайджана от розового Масазыра до графитового Кавказа (индивидуально)
Уехать далеко на север, полюбоваться лесом и водопадами, посетить еврейскую общину и фабрику ковров
Начало: Место вашего проживания в Баку, время по договорён...
«Задержимся на фабрике ковров в Губе: вы увидите, как вручную ткут настоящие произведения искусства с витиеватыми узорами, и сможете сами поучаствовать в процессе»
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
Увидеть, как собирают мозаику шебеке, заглянуть на шёлковую фабрику и побывать в поселении удинов
Начало: Баку, место встречи обговаривается индивидуально
«В Шеки вас ждёт Дворец шекинских ханов, Верхний караван-сарай и аллея ремесленников, а в завершении путешествия вы сможете порадовать себя покупками из магазина шёлковой фабрики»
13 апр в 08:00
14 апр в 08:00
$499 за всё до 12 чел.
По знаковым местам Закавказья: тур по Азербайджану и Грузии
Прикоснуться к истории в Гобустане, погулять по городам Кахетии и побывать на винном заводе
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Заглянем на винный завод, где познакомимся с традициями грузинского виноделия и, конечно, продегустируем несколько сортов напитка»
10 мая в 10:00
24 мая в 10:00
$710 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Фабрики и заводы»
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