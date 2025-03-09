Агатовые горы Хызы и Святыня Бешбармаг

В нашем путешествии-экспедиции вы поразитесь природе Азербайджана: увидите одни из самых красочных гор на Земле. Прикоснётесь к легендам причудливой скалы «Пять пальцев» — сакрального места для мусульман. Услышите историю самой высокой мечети Кавказа.
5
1 отзыв
Агатовые горы Хызы и Святыня Бешбармаг
Агатовые горы Хызы и Святыня Бешбармаг
Агатовые горы Хызы и Святыня Бешбармаг
Ближайшие даты:
25
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апр1
мая
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Описание экскурсии

Агатовые горы: Удивительное место

Приглашаем вас в путешествие к одному из самых удивительных уголков региона — разноцветным горам Хызы. Эти уникальные природные образования можно встретить лишь в нескольких местах на планете, таких как Латинская Америка и Китай. Аналогичные горные массивы можно увидеть только в Долине смерти в США.

Горы поражают своей палитрой: красные, оранжевые, белые и черные слои создают эффект инопланетных пейзажей. Здесь вы сможете насладиться великолепием природы и поразмышлять о том, как возникли такие редкие явления.

Священная скала Бешбармаг

Недалеко от побережья Каспийского моря расположена необычная вулканическая скала, окруженная множеством легенд. Мы расскажем вам о пророке Хыдыре, который, согласно преданию, каждое утро поднимался на 600-метровую гору, чтобы совершить молитву. Это место имеет особое значение в мусульманском мире.

Если вы хотите, вы сможете подняться по лестнице, состоящей из 800 ступеней, и загадать желание на вершине Бешбармага. Это место ежегодно привлекает десятки тысяч паломников, что подчеркивает его важность и духовную значимость.

Полезные советы для путешественников

  • Наденьте одежду, соответствующую погодным условиям.
  • Обязательно выберите удобную обувь для комфортного восхождения.

Ваше путешествие будет не только увлекательным, но и познавательным. Исследуйте эти уникальные места и наслаждайтесь их красотой!

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Агатовые горы Хызы
  • Святыня Бешбармаг
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Наденьте одежду по погоде и удобную обувь
  • Пожалуйста
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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9 мар 2025
Сегодня мы были в незабываемом путешествии на агатовые горы Хызы и святыне Бешмармаг с лучшими гидами Баку Роялом и Терланом. Мы путешествовали на комфортабельном автомобиле Мерседес, сразу нам подарили по бутылочке воды, что очень приятно. Очень увлекательные рассказы с погружением в исторические факты. Интересная экскурсия, особенно для тех, кто любит наслаждаться природой! Нам очень понравилось, рекомендуем)))

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