В нашем путешествии-экспедиции вы поразитесь природе Азербайджана: увидите одни из самых красочных гор на Земле. Прикоснётесь к легендам причудливой скалы «Пять пальцев» — сакрального места для мусульман. Услышите историю самой высокой мечети Кавказа.

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Описание экскурсии

Агатовые горы: Удивительное место

Приглашаем вас в путешествие к одному из самых удивительных уголков региона — разноцветным горам Хызы. Эти уникальные природные образования можно встретить лишь в нескольких местах на планете, таких как Латинская Америка и Китай. Аналогичные горные массивы можно увидеть только в Долине смерти в США.

Горы поражают своей палитрой: красные, оранжевые, белые и черные слои создают эффект инопланетных пейзажей. Здесь вы сможете насладиться великолепием природы и поразмышлять о том, как возникли такие редкие явления.

Священная скала Бешбармаг

Недалеко от побережья Каспийского моря расположена необычная вулканическая скала, окруженная множеством легенд. Мы расскажем вам о пророке Хыдыре, который, согласно преданию, каждое утро поднимался на 600-метровую гору, чтобы совершить молитву. Это место имеет особое значение в мусульманском мире.

Если вы хотите, вы сможете подняться по лестнице, состоящей из 800 ступеней, и загадать желание на вершине Бешбармага. Это место ежегодно привлекает десятки тысяч паломников, что подчеркивает его важность и духовную значимость.

Полезные советы для путешественников

Наденьте одежду, соответствующую погодным условиям.

Обязательно выберите удобную обувь для комфортного восхождения.

Ваше путешествие будет не только увлекательным, но и познавательным. Исследуйте эти уникальные места и наслаждайтесь их красотой!