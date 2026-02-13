Мои заказы

Агатовые горы – экскурсии в Баку

Найдено 4 экскурсии в категории «Агатовые горы» в Баку на русском языке, цены от $120, скидки до 41%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Грязевые вулканы, Гобустан, Розовое озеро, горы и дегустация икры
На машине
11 часов
-
34%
1 отзыв
Водная прогулка
Грязевые вулканы, Гобустан, Розовое озеро, горы и дегустация икры
Начало: Место вашего проживания (в черте города)
Завтра в 07:30
15 фев в 07:30
$145$220 за всё до 4 чел.
Храм огня Атешгях, Горящая гора, Розовое озеро и Агатовые горы
На машине
8 часов
-
20%
1 отзыв
Водная прогулка
Храм огня Атешгях, Горящая гора, Розовое озеро и Агатовые горы
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$120$150 за всё до 4 чел.
Гобустан, Грязевые вулканы, Агатовые горы, гора Бешбармаг и дегустация икры
На машине
10 часов
-
41%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Гобустан, Грязевые вулканы, Агатовые горы, гора Бешбармаг и дегустация икры
Начало: Место вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$160$270 за всё до 4 чел.
Радужные горы, Розовое озера, гора Бешбармаг и рыбный ресторан у моря
На машине
7 часов
Водная прогулка
Радужные горы, Розовое озера, гора Бешбармаг и рыбный ресторан у моря
Начало: Место вашего проживания (в черте города)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$220 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Агатовые горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Грязевые вулканы, Гобустан, Розовое озеро, горы и дегустация икры;
  2. Храм огня Атешгях, Горящая гора, Розовое озеро и Агатовые горы;
  3. Гобустан, Грязевые вулканы, Агатовые горы, гора Бешбармаг и дегустация икры;
  4. Радужные горы, Розовое озера, гора Бешбармаг и рыбный ресторан у моря.
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Старый город;
  2. Девичья башня;
  3. Самое главное;
  4. Дворец Ширваншахов;
  5. Центр Гейдара Алиева;
  6. Нагорный парк;
  7. Пламенные башни;
  8. Гобустан;
  9. Янардаг;
  10. Атешгях.
Сколько стоит экскурсия по Баку в феврале 2026
Сейчас в Баку в категории "Агатовые горы" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 220 со скидкой до 41%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Агатовые горы», 5 ⭐ отзывов, цены от $120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель