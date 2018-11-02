Что вас ожидает

Бакинские истории любви

На прогулке мы коснемся удивительных, романтических и трагичных историй из жизни известных бакинцев, поговорим об их судьбах, полных счастья и разочарований, роскоши и нищеты, горечи потерь и радости воссоединения. Вы узнаете о любви мусульманина Али и христианки Нино, которая стала символом преодоления культурных разногласий между Европой и Азией, услышите историю бакинского миллионера Маилова и грустную легенду о девушке, отвергнувшей султана. Проникнетесь драмой семьи Рамазановых и историей нефтепромышленника, чье счастье разрушила революция…

Взглянуть на Баку с романтического ракурса

Вы погрузитесь в атмосферу конца 19 и начала 20 века, когда Баку состоял из двух частей, контрастирующих между собой и архитектурным обликом, и царящими здесь нравами. Вы по-новому откроете для себя символ города — Девичью Башню, увидите мистический дворец Муртузы, первый на мусульманском Востоке Театр оперы и балета, построенный за считанные месяцы, подаренный городу дворец Исмаиллия, а также Губернаторский сад, где впервые поцеловались легендарные Али и Нино. Побываете у памятника Муслиму Магомаеву, где великий исполнитель повстречал любовь всей жизни Тамару Синявскую, и услышите еще много других необыкновенных сюжетов любви и верности.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые не любят шаблонные туры и предпочитают нестандартный подход при знакомстве с городом.