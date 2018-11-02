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Прогулка по самым романтическим уголкам города, где вершились судьбы и разбивались сердца

Тоф
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О большой любви прошлых эпох могут рассказать не только страницы книг, но и улочки старого Баку — именно здесь встретились Али и Нино, здесь происходила драма мецената Мухтарова, здесь промышленник Маилов, влюбленный в известную певицу, за несколько месяцев построил прекрасный оперный театр.

Прогуливаясь по улицам и дворикам исторического центра, вы откроете совершенно другой Баку — романтический, трогательный, трагический и судьбоносный.
62 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Бакинские истории любви
Бакинские истории любви

Что вас ожидает

Бакинские истории любви
На прогулке мы коснемся удивительных, романтических и трагичных историй из жизни известных бакинцев, поговорим об их судьбах, полных счастья и разочарований, роскоши и нищеты, горечи потерь и радости воссоединения. Вы узнаете о любви мусульманина Али и христианки Нино, которая стала символом преодоления культурных разногласий между Европой и Азией, услышите историю бакинского миллионера Маилова и грустную легенду о девушке, отвергнувшей султана. Проникнетесь драмой семьи Рамазановых и историей нефтепромышленника, чье счастье разрушила революция…

Взглянуть на Баку с романтического ракурса
Вы погрузитесь в атмосферу конца 19 и начала 20 века, когда Баку состоял из двух частей, контрастирующих между собой и архитектурным обликом, и царящими здесь нравами. Вы по-новому откроете для себя символ города — Девичью Башню, увидите мистический дворец Муртузы, первый на мусульманском Востоке Театр оперы и балета, построенный за считанные месяцы, подаренный городу дворец Исмаиллия, а также Губернаторский сад, где впервые поцеловались легендарные Али и Нино. Побываете у памятника Муслиму Магомаеву, где великий исполнитель повстречал любовь всей жизни Тамару Синявскую, и услышите еще много других необыкновенных сюжетов любви и верности.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые не любят шаблонные туры и предпочитают нестандартный подход при знакомстве с городом.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы не предусмотрены.
  • Эту прогулку при желании можно совместить с обзорной экскурсией по городу.
Бакинские истории любви
Бакинские истории любви
Бакинские истории любви
Бакинские истории любви

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Тоф
Тоф
Я опытный гид, харизматичный коренной бакинец, влюбленный в своё дело профессионал, координатор ассоциации гидов АР, перфекционист, гурман и музыкант, ведущий активный образ жизни. Провожу авторские экскурсии по Баку, Азербайджану и Грузии. Девиз — «Никаких скучных маршрутов!» Мои программы отличаются нетривиальным подходом, легкостью восприятия, надёжностью и гибкостью и нацелены в первую очередь на интересы гостей, потому что для меня каждый гость — личность. На Трипстере я зарегистрирован недавно, поэтому отзывов пока немного, но, уверен, это временное явление ) Обращайтесь, друзья, и вы абсолютно точно влюбитесь в Баку!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 ноября 2018
Экскурсия " Бакинские истории любви" понравится тем кто хочет отойти от стандартных схем, узнать город в историях подлинных его жителей, узнать историю зданий и скрытых за их фасадами драм, трагедий, легенд. Три часа прошли незаметно.Спасибо автору за новые знания, впечатления, интересное общение .

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