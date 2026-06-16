Почему Баку называют городом ветров? Чем отличаются Хазри и Гилавар? Ответы ждут вас на атмосферной прогулке с историями о ветре, нефти, архитектуре и жизни столицы Азербайджана у воды. Вы увидите Бакинскую бухту, Приморский бульвар и Башни Пламени. А ещё почувствуете ритм Баку, где старый Восток, море и небоскрёбы встречаются в одном кадре.

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Описание экскурсии

Бакинская бухта. С воды хорошо видно, как город расположен вдоль побережья и как Каспий формирует его атмосферу. Мы расскажем, почему бухта всегда имела значение для города и как вокруг неё развивался Баку.

Приморский бульвар. С теплохода открывается вид на длинную линию набережной, зелёные зоны, прогулочные пространства и современную городскую инфраструктуру.

Музей ковра и район Малой Венеции. Эти места хорошо передают сочетание национальной культуры и туристической атмосферы Баку.

ТРЦ Deniz Mall. Его архитектура подчёркивает новый облик города и вписывается в морскую панораму.

Башни Пламени. Вы узнаете, как современные здания стали частью нового образа столицы.

Crystal Hall и район площади Государственного флага. Эта часть побережья связана с крупными международными событиями и современной историей города.

Организационные детали