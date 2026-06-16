Увидеть городскую панораму с высотными зданиями, набережной, историческими и современными объектами
Почему Баку называют городом ветров? Чем отличаются Хазри и Гилавар? Ответы ждут вас на атмосферной прогулке с историями о ветре, нефти, архитектуре и жизни столицы Азербайджана у воды. Вы увидите Бакинскую бухту, Приморский бульвар и Башни Пламени. А ещё почувствуете ритм Баку, где старый Восток, море и небоскрёбы встречаются в одном кадре.
Описание экскурсии
Бакинская бухта. С воды хорошо видно, как город расположен вдоль побережья и как Каспий формирует его атмосферу. Мы расскажем, почему бухта всегда имела значение для города и как вокруг неё развивался Баку.
Приморский бульвар. С теплохода открывается вид на длинную линию набережной, зелёные зоны, прогулочные пространства и современную городскую инфраструктуру.
Музей ковра и район Малой Венеции. Эти места хорошо передают сочетание национальной культуры и туристической атмосферы Баку.
ТРЦ Deniz Mall. Его архитектура подчёркивает новый облик города и вписывается в морскую панораму.
Башни Пламени. Вы узнаете, как современные здания стали частью нового образа столицы.
Crystal Hall и район площади Государственного флага. Эта часть побережья связана с крупными международными событиями и современной историей города.
Организационные детали
Отдельно оплачиваются личные расходы, еда и напитки. Можем организовать индивидуальный трансфер — подробности в переписке
При желании добавим напитки, лёгкие закуски или сделаем отдельную остановку в кафе до или после прогулки — подробности в переписке
Перед выходом проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
Посадка на теплоход может проходить по трапу, гостям с ограниченной мобильностью нужно заранее сообщить об этом организатору
Дети допускаются на борт в сопровождении взрослых
Маршрут, точное время отправления и продолжительность прогулки могут немного меняться в зависимости от расписания теплохода и погоды. В случае плохой погоды предложим перенести или отменить прогулку
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 14:00 и 20:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
€28
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Искандер — Организатор в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы — туристическое агентство из Азербайджана. Организовываем групповые и частные экскурсии и туры по Баку и другим уголкам страны с душой и вниманием к деталям. Показываем настоящую атмосферу мест, уникальные локации и истории, которые вы не найдёте в обычных путеводителях. С нами путешествовать легко, интересно и безопасно!
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