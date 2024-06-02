Аллея шахидов – экскурсии в Баку

Найдено 4 экскурсии в категории «Аллея шахидов» в Баку на русском языке, цены от €18, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
🚶 Пешая
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
219 отзывов
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
3018 за человека
Старый Баку: из прошлого к настоящему
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Старый Баку: из прошлого к настоящему
Понять главное о городе, погуляв по району, из которого он вырос
Начало: Рядом метро «Старый город»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
130 за всё до 6 чел.
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 188 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Первое знакомство с Баку
Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
23 июня в 08:00
14 июля в 08:00
350 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maliya
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение! Эльнур отличный гид. Веселый и очень дружелюбный. Маршрут интересный, продуманный. Рассказал много увлекательных, исторических фактов. Все было замечательно. Большая благодарность! 👍
    Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение!
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Отлично! У Эльнура хорошее чувство юмора 👍 Помог сделать отличные фото 😊
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Гулять по вечернему Баку было романтично. Маршрут идеально построен. И, вроде, много прошли пешком, но совсем не устали. Пианино в парке с пением местных случилось как вишенка на торте)))
  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Старый Баку: из прошлого к настоящему
    10 мая были на данной экскурсии. Баку потрясающе красивый город с интересной историей, в которую нас посвятил экскурсовод. Бонусом к экскурсии был фотограф, который сделал хорошие фото на память))
    10 мая были на данной экскурсии. Баку потрясающе красивый город с интересной историей, в которую нас10 мая были на данной экскурсии. Баку потрясающе красивый город с интересной историей, в которую нас10 мая были на данной экскурсии. Баку потрясающе красивый город с интересной историей, в которую нас10 мая были на данной экскурсии. Баку потрясающе красивый город с интересной историей, в которую нас
  • Л
    Лейла
    1 мая 2024
    Старый Баку: из прошлого к настоящему
    Добрый ребята, специализируются на профессиональной фотосъемке. Если любите фотографии - это к ним
  • А
    Анна
    31 августа 2023
    Первое знакомство с Баку
    Безусловно, не могу упустить шанс поделиться приятным опытом нашей поездки по прекрасному городу Баку, организованной Офилом. Наша экскурсия называлась «Первое
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    знакомство с Баку». Офил оказался истинным профессионалом в своей области. Его глубокие знания о истории, культуре и архитектуре города были впечатляющими. Его способность понять потребности и интересы нашей группы и адаптировать экскурсию под них сделали наше путешествие поистине незабываемым. Он с легкостью отвечал на все наши вопросы и предоставлял увлекательные детали, которые сделали каждую достопримечательность еще более интересной. Передвигались на комфортном автомобиле с кондиционером. Особенно ярко запомнился нам опыт обеда в семье, с национальными танцами. Это было не только душевное и вкусное путешествие в местную кухню, но и настоящее погружение в образованную семейную атмосферу. Члены семьи были радушными и гостеприимными, а беседы за столом добавили глубины нашему пониманию местной культуры и обычаев. В заключение, хочу подчеркнуть, что Офил - это не просто гид, а истинный эрудированный спутник, который делает путешествие по Баку не только очень интересным, но и глубоко познавательным опытом. Если вы ищете незабываемые впечатления и путешествие, которое оставит след в сердце, я настоятельно рекомендую обратиться к Офилу. Офилу еще раз огромное спасибо!

  • Л
    Лилия
    31 июля 2023
    Первое знакомство с Баку
    Мы всей семьёй первый раз приехали в Баку! Были на экскурсии 29 июля! Очень всё понравилось! Экскурсию нам проводил замечательный
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    экскурсовод Офил. Он показал и рассказал много интересного нам о новом и старом Баку, организовал нам посещение прекрасной семьи, где нас очень радушно встретила азейбарджанская семья Сабина и Алла, дети, был очень вкусный обед с национальными блюдами домашнего приготовления, были национальные танцы, песни, душевные разговоры о дружбе о любви о жизни, у нас было ощущение что мы приехали к очень родным людям в гости, так нам было вкусно, душевно, интересно и очень тепло рядом с этой прекрасной семьёй! Нам совсем не хотелось уезжать! После этой экскурсии мы влюбились в прекрасный город Баку и его прекрасных людей! Всем рекомендую эту экскурсию! Офилу, Сабине, Алле и деткам желаем здоровья счастья и благополучия! Спасибо большое за ваше душевное тепло! За интересную и познавательную экскурсию! До новых встреч!

  • Е
    Елена
    22 июня 2023
    Первое знакомство с Баку
    Огромное спасибо Офилу, его супруге Сабине и Алле за очень познавательное и максимально интересное знакомство с Баку и Азербайджаном. Отличный
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    солнечный день в Баку, масса интересной информации об истории, об образе жизни современных азербайджанцев, их традициях, религии. Сначала Офил провез нас по знаменательным восхитительным местам Баку – Бакинская Венеция, музей Ковра, на аллее почетных захоронений увидели могилы Гейдара Аллиева, Муслима Магомаева, аллея Шахидов, конечно же Пламенные Башни, центр Гейдара Алиева и еще множество невероятных мест - всего не упомянешь в отзыве. Потом мы приехали в абсолютно волшебную семью Офила – даже не верится с какой душой теплотой и уютом на встретили Сабина и Алла на традиционный азербайджанский обед!!!! Они абсолютные мастера своего дела! Рекомендуем всем на 200%. С ними можно по настоящему и полностью окунуться в атмосферу Баку. Юмор, харизма, энергетика - все это есть у этой замечательной семьи и это прибавляет еще болше ярких красок путешествию. В общем если вы в Баку, то к Сабине и Офилу! Они не просто замечательные и профессиональные гиды, а также очень отзывчивые и чуткие люди. Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Оттого экскурсия приобретает новое измерение, сверкает новыми гранями. Нам безумно понравилось. Спасибо, Вам, Офил, Сабина и Алла. Вернёмся к вам обязательно. Рекомендуем!!!!!!!!

  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2019
    Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
    Всем приезжающим в Баку очень рекомендую эту экскурсию. Обаятельная, эрудированная гид Лия с юмором и большой любовью расскажет о родном городе и посоветует, что посмотреть самостоятельно.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Аллея шахидов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вечерняя прогулка «Огни Баку»
  2. Старый Баку: из прошлого к настоящему
  3. Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
  4. Первое знакомство с Баку
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Аллея шахидов" можно забронировать 4 экскурсии от 18 до 350 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 233 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Аллея шахидов», 233 ⭐ отзыва, цены от €18. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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