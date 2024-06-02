1 чел.
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40%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
30€18 за человека
Индивидуальная
2 часа
Старый Баку: из прошлого к настоящему
Понять главное о городе, погуляв по району, из которого он вырос
Начало: Рядом метро «Старый город»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €188 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Первое знакомство с Баку
Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
23 июня в 08:00
14 июля в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaliya2 июня 2024Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение! Эльнур отличный гид. Веселый и очень дружелюбный. Маршрут интересный, продуманный. Рассказал много увлекательных, исторических фактов. Все было замечательно. Большая благодарность! 👍
- ДДмитрий2 июня 2024Отлично! У Эльнура хорошее чувство юмора 👍 Помог сделать отличные фото 😊
- ИИрина2 июня 2024Гулять по вечернему Баку было романтично. Маршрут идеально построен. И, вроде, много прошли пешком, но совсем не устали. Пианино в парке с пением местных случилось как вишенка на торте)))
- ВВиктория20 мая 202410 мая были на данной экскурсии. Баку потрясающе красивый город с интересной историей, в которую нас посвятил экскурсовод. Бонусом к экскурсии был фотограф, который сделал хорошие фото на память))
- ЛЛейла1 мая 2024Добрый ребята, специализируются на профессиональной фотосъемке. Если любите фотографии - это к ним
- ААнна31 августа 2023Безусловно, не могу упустить шанс поделиться приятным опытом нашей поездки по прекрасному городу Баку, организованной Офилом. Наша экскурсия называлась «Первое
- ЛЛилия31 июля 2023Мы всей семьёй первый раз приехали в Баку! Были на экскурсии 29 июля! Очень всё понравилось! Экскурсию нам проводил замечательный
- ЕЕлена22 июня 2023Огромное спасибо Офилу, его супруге Сабине и Алле за очень познавательное и максимально интересное знакомство с Баку и Азербайджаном. Отличный
- ЕЕкатерина2 апреля 2019Всем приезжающим в Баку очень рекомендую эту экскурсию. Обаятельная, эрудированная гид Лия с юмором и большой любовью расскажет о родном городе и посоветует, что посмотреть самостоятельно.
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