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солнечный день в Баку, масса интересной информации об истории, об образе жизни современных азербайджанцев, их традициях, религии. Сначала Офил провез нас по знаменательным восхитительным местам Баку – Бакинская Венеция, музей Ковра, на аллее почетных захоронений увидели могилы Гейдара Аллиева, Муслима Магомаева, аллея Шахидов, конечно же Пламенные Башни, центр Гейдара Алиева и еще множество невероятных мест - всего не упомянешь в отзыве. Потом мы приехали в абсолютно волшебную семью Офила – даже не верится с какой душой теплотой и уютом на встретили Сабина и Алла на традиционный азербайджанский обед!!!! Они абсолютные мастера своего дела! Рекомендуем всем на 200%. С ними можно по настоящему и полностью окунуться в атмосферу Баку. Юмор, харизма, энергетика - все это есть у этой замечательной семьи и это прибавляет еще болше ярких красок путешествию. В общем если вы в Баку, то к Сабине и Офилу! Они не просто замечательные и профессиональные гиды, а также очень отзывчивые и чуткие люди. Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Оттого экскурсия приобретает новое измерение, сверкает новыми гранями. Нам безумно понравилось. Спасибо, Вам, Офил, Сабина и Алла. Вернёмся к вам обязательно. Рекомендуем!!!!!!!!