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Экскурсия на малую Венецию, к забавным баобабам и музею кактусов!

Лия М.
Лия М. – Гид из Баку
Изучить архитектуру, погрузиться в атмосферу и побывать в музее ковра в двух шагах от моря 🌊 Один из самых длинных и красивых 🤩 в мире...

Вас ждёт Приморский бульвар — любимое бакинцами место.

Вы услышите его историю 📖, исследуете особенности архитектуры, полюбуетесь Каспийским морем и необычными современными объектами.

Насладитесь плаванием на гондоле по каналам, встретите забавные кактусы и прикоснитесь к символу Азербайджана в музее ковров.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • $80 за экскурсию

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Экскурсия на малую Венецию, к забавным баобабам и музею кактусов!
Экскурсия на малую Венецию, к забавным баобабам и музею кактусов!

Что вы увидите

  • Набережная города
  • Музей ковров
  • Музей кактусов
  • Малая Венеция и прогулка на гондоле
  • По желанию прогулка на теплоходе по Каспийскому морю
  • Чайхана с ароматным азербайджанским чаем и многочисленными вареньями
Приморский бульвар в столице Азербайджана Баку – один из самых длинных и прекрасных бульваров в мире. Знаете ли вы, что его протяженность недавно превысила 16 километров? Пришло время отправиться на экскурсию ⛳ и своими глазами увидеть любимое место отдыха бакинцев – прогуляться 👣 по широкому бульвару, насладиться морскими видами, оценить местную архитектуру и получить массу приятных впечатлений.
Для кого эта экскурсия?
Любите пешие прогулки, хотите окунуться в атмосферу города и провести время с пользой? Тогда эта экскурсия для вас! Несколько часов пролетят совершенно незаметно. Во время экскурсии 🧭 вы не только пройдетесь по Приморскому бульвару и узнаете интересные факты из его истории 📖, но и покатаетесь на гондоле (не зря сами бакинцы называют свой город 🏙️ «азербайджанской Венецией»), увидите забавные кактусы и побываете в музее ковров.
Мы гуляем по бульвару: история и архитектура Приморского бульвара
Приморский бульвар – сердце Баку, с утра до вечера здесь весело 🥳 и многолюдно. Кто-то спешит домой, кто-то праздно прогуливается и любуется видами – действительно, с бульвара открывается чудесный морской пейзаж, его окружают старинные здания и образцы современной архитектуры – яхт-клуб, кристальный зал, международный центр мугама, прекрасный фонтан ⛲ в виде жемчужины и многие другие.
Во время экскурсии вы пройдете по самым интересным местам бульвара, узнаете историю его возникновения и научитесь отличать старую часть от новой.
Национальные символы Баку: Каспий, Девичья башня, фуникулер
Каспийское море 🌊 имеет огромное значение для Азербайджана и его столицы ⭐️, Баку. Сотни лет оно кормит и защищает бакинцев, а на белые барашки волн можно любоваться бесконечно! Во время экскурсии вы узнаете, почему в свое время город вырос именно здесь (и дело не только в том, что с главного бульвара Баку открывается потрясающий вид!).
Овеянная старинными легендами Девичья башня – еще один национальный символ Баку. Стройная и высокая, она возвышается над водами Каспия, словно юная дева. Местные жители говорят, что под ее стенами когда-то был казнен святой Варфоломей, а название башне дала одна молодая влюбленная девушка, которая бросилась с высоты прямо в морскую пучину… Также мы пройдем мимо фуникулера, на котором обожают кататься дети и взрослые. Между прочим, бакинскому фуникулеру уже больше полувека!
Музей ковров
Если вы интересуетесь культурой и искусством Азербайджана, не упустите шанс поближе познакомиться с традициями ковроткачества, узнать об истории возникновения азербайджанского ковра, а также оценить все богатство красок и национальных узоров в бакинском музее ковров. Вы увидите, как работают профессиональные ткачи, и, может быть, сможете выпытать некоторые секреты их мастерства.
Здесь же представлены прекрасные серебряные изделия, украшенные традиционными орнаментами – ювелирные украшения, посуда, предметы быта.
Полное погружение в атмосферу: забавные кактусы, пароходы и гондолы, нефтяные вышки 19го столетия
Приморский бульвар умеет преподносить сюрпризы! Совсем недалеко находится еще одно удивительное место – музей 🖼 кактусов под открытым небом. Надоело гулять? Значит, пришло время покататься на гондоле по каналам «азербайджанской Венеции» или взойти на борт пароходика, который курсирует по водам Каспия.
Ну, а те, кто не хочет бороздить водные просторы, могут увидеть первые в мире нефтяные качалки середины 19го столетия, сделать фото на фоне качалок, а потом остановиться в любом из бульварных кафе, чтобы выпить 🍹 ароматного горячего чая и попробовать чудесные местные сладости.

ВНИМАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГИДОВ:

    ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ ЗАПАТЕНТОВАН, ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДЕТ ОБЖАЛОВАНО В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ!
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Входные билеты
    • Питание
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 AZ0033, Баку, проспект Нефтяников 73
    Экскурсия на малую Венецию, к забавным баобабам и музею кактусов!
    Экскурсия на малую Венецию, к забавным баобабам и музею кактусов!
    Экскурсия на малую Венецию, к забавным баобабам и музею кактусов!
    Экскурсия на малую Венецию, к забавным баобабам и музею кактусов!

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Лия М.
    Лия М.
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    Лия М. проводит ещё 5 экскурсий

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