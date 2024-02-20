Профессиональная фотосессия на фоне таинственного ночного города
Вечер — отличное время для фотосессии на профессиональную камеру! Снимки получаются с налётом мистики, загадки и волшебства. Я сфотографирую вас на фоне неоновых огней, футуристических зданий и Пламенных башен.
Помогу с позированием и создам дружескую обстановку, в которой вы будете чувствовать себя максимально комфортно.
Помогу с позированием и создам дружескую обстановку, в которой вы будете чувствовать себя максимально комфортно.
Ближайшие даты:
20
фев
фев
21
фев
фев
22
фев
фев
23
фев
фев
24
фев
фев
25
фев
фев
26
фев
фев
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Мы встретимся у колеса обозрения, где сделаем пару классных креативных кадров. Далее прогуляемся по набережной до фуникулёра и поднимемся на нём к Нагорному парку. Именно там пройдёт основная часть арт-фотосессии. Футуристичные здания, яркие огни Пламенных башен, шикарный вид на город — всё это станет частью нашей съёмки.
Организационные детали
- Это профессиональная фотосессия, не предполагающая рассказ о городе и достопримечательностях
- На следующий день я отправлю вам 200 исходных фото и 30 в художественной обработке
- Этот маршрут идеален для индивидуальной фотосессии и love story
- Фуникулёр включён в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у колеса обозрения
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 142 туристов
Привет! Меня зовут Александр, родился и живу в Баку. Я профессиональный фотограф с 6-летним опытом работы. С радостью поделюсь лучшими местами азербайджанской столицы и запечатлею ваши воспоминания о ней.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку
Похожие туры из Баку
скидка
23%
Мини-группа
2 часа
Ночная экскурсия в Баку: огни столицы и историческое наследие
Исследуйте вечерний Баку: сияние Пламенных башен, очарование Старого города и захватывающие виды с фуникулера
в садике Мирза Алекпер Сабира
Сегодня
Завтра
22 фев
23 фев
22€17 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия "С Баку на"ты ": от крепостных стен до чаепития
Исследуйте сокровища Баку: от крепостных стен до уникальных музеев и традиционного чаепития с гидом
У парных крепостных ворот в Старом городе
24 фев
25 фев
27 фев
28 фев
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
Завтра
24 фев
25 фев
26 фев
от €220 за всё до 40 чел.