Фотопрогулка по вечернему Баку
Индивидуальная фото-прогулка в Баку

Профессиональная фотосессия на фоне таинственного ночного города

Вечер — отличное время для фотосессии на профессиональную камеру! Снимки получаются с налётом мистики, загадки и волшебства. Я сфотографирую вас на фоне неоновых огней, футуристических зданий и Пламенных башен.

Помогу с позированием и создам дружескую обстановку, в которой вы будете чувствовать себя максимально комфортно.
Фотопрогулка по вечернему Баку
Фотопрогулка по вечернему Баку
Фотопрогулка по вечернему Баку
Ближайшие даты:
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
25
фев
26
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся у колеса обозрения, где сделаем пару классных креативных кадров. Далее прогуляемся по набережной до фуникулёра и поднимемся на нём к Нагорному парку. Именно там пройдёт основная часть арт-фотосессии. Футуристичные здания, яркие огни Пламенных башен, шикарный вид на город — всё это станет частью нашей съёмки.

Организационные детали

  • Это профессиональная фотосессия, не предполагающая рассказ о городе и достопримечательностях
  • На следующий день я отправлю вам 200 исходных фото и 30 в художественной обработке
  • Этот маршрут идеален для индивидуальной фотосессии и love story
  • Фуникулёр включён в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у колеса обозрения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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