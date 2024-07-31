Описание экскурсии

Эта экскурсия не просто поездка к горнолыжному курорту. По пути у нас будет несколько остановок в самых красочных уголках северного региона Азербайджана. В первую очередь, мы взглянем на то, как природа умеет рисовать и сочетать самые яркие краски, создавая причудливые узоры на холмах Хызы. Вы сможете примерить на себя роль палеонтолога и самостоятельно разыскать окаменелости древнейших моллюсков, которым ни много ни мало, аж 60 млн. лет. Отыскав и собрав в качестве трофеев белемниты, мы двинемся дальше, в город Губа. У вас будет уникальный шанс понаблюдать за процессом создания настоящего ковра. Мы посетим ковровую фабрику, где ковры ткут вручную. Но все будет напрасно, если мы не попробуем вкуснейших лепешек, которые начиняют мясом, сыром, зеленью и даже медом! А готовят их на огне в живописном лесу. Ну и, наконец, приедем в Шахдаг, где вас ждет настоящая зима, солнце и горный воздух!