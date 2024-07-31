В Азербайджане можно отыскать 9 из 11 климатических зон в мире.
На севере страны есть места, где царит настоящая зима, нежное солнце, красочный горнолыжный курорт и вкусные лепешки, начиненные мясом, сыром, зеленью и даже медом! Мы посетим ковровую фабрику, где ковры ткут вручную, попробуем вкуснейшие лепешки и увидим невероятные панорамы на окрестности северного Азербайджана.
На севере страны есть места, где царит настоящая зима, нежное солнце, красочный горнолыжный курорт и вкусные лепешки, начиненные мясом, сыром, зеленью и даже медом! Мы посетим ковровую фабрику, где ковры ткут вручную, попробуем вкуснейшие лепешки и увидим невероятные панорамы на окрестности северного Азербайджана.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Эта экскурсия не просто поездка к горнолыжному курорту. По пути у нас будет несколько остановок в самых красочных уголках северного региона Азербайджана. В первую очередь, мы взглянем на то, как природа умеет рисовать и сочетать самые яркие краски, создавая причудливые узоры на холмах Хызы. Вы сможете примерить на себя роль палеонтолога и самостоятельно разыскать окаменелости древнейших моллюсков, которым ни много ни мало, аж 60 млн. лет. Отыскав и собрав в качестве трофеев белемниты, мы двинемся дальше, в город Губа. У вас будет уникальный шанс понаблюдать за процессом создания настоящего ковра. Мы посетим ковровую фабрику, где ковры ткут вручную. Но все будет напрасно, если мы не попробуем вкуснейших лепешек, которые начиняют мясом, сыром, зеленью и даже медом! А готовят их на огне в живописном лесу. Ну и, наконец, приедем в Шахдаг, где вас ждет настоящая зима, солнце и горный воздух!
Ежедневно в 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Земляная радуга «Карамельные горы»
- Лес Гачреш в Губе
- Ковровая фабрика в Губе
- Горнолыжный курорт Шахдаг в Гусаре
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты по маршруту
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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