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особенностях религии. Дальше мы должны были оказаться на винном заводе, но по факту нас привезли в ресторан, где можно было купить себе бокал вина и покушать, а также посмотреть на виноградники с террасы ресторана. Милым бонусом была прогулка по территории ресторана, где можно увидеть черных лебедей и посмотреть на рыбок в озере. Дальше мы поехали к городу ремесленников, по дороге остановившись на перекус очень вкусными кутабами и для покупки различных специй и чаёв. Также мы воспользовались предложением прогуляться по навесному металлическому мосту через небольшую (но это пока) горную реку – захватывающие дух впечатления. Город ремесленников –как-будто оказываешься в вестерне (так выглядит Лахидж), можно посмотреть как работают с медью и что-то прикупить себе, если понравится. Но звездой этого места является маленькая козочка, которую можно немножко потискать и, конечно же, с ней сфотографироваться. К сожалению, город кузнецов посетить не удалось – там никого не было и всё было закрыто, решили, что останавливаться даже смысла там не было. На обратном пути можно увидеть верблюдов – нам повезло и мы с ними даже немного пофотографировались (на расстоянии). Интересный был день, спасибо!