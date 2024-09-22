11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Азербайджан: горы, вино и ремесло
Посетить завод органического вина, деревню кузнецов и город Лагич, знаменитый чеканкой меди
Начало: У вашего отеля
«Винный завод «Мейсари» — первый в Азербайджане, начавший выпускать органическое вино»
10 окт в 09:00
11 окт в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: По договоренности
«Конечной точкой нашего маршрута станет посещение винодельни и дегустация самых изысканных вин завода «Савалан»»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
9 окт в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Габала: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: Место проживания гостя
27 окт в 09:00
27 ноя в 09:00
$210 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ооксана22 сентября 2024Лучший гид на дальние расстояния, отличный рассказчик, превосходно знающий историю своей страны, внимательный, дружелюбный и просто очень хороший человек. Все
- ДДарья18 сентября 2024В этот день нас сопровождал Рамиль. Экскурсия началась с посещения мечети – очень интересно было посмотреть ее оформление внутри, послушать об
- ВВладислав12 сентября 2024Отличная экскурсия по интересным достопримечательностям Азербайджана, его богатой природе с впечатляющими видами. Наш гид - Севиндик - детально и интересно рассказал
- ООльга5 мая 2024Замечательная поездка в хорошей компании. Маршрут продуман до мелочей. Водитель-гид очень аккуратный, тактичный и опытный. Машина была просторная и чистая - хорошо подходит
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Фабрики и заводы»
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Сколько стоит экскурсия по Баку в октябре 2024
Сейчас в Баку в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 210. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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