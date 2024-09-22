Экскурсии на фабрики и заводы в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Фабрики и заводы» в Баку на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Азербайджан: горы, вино и ремесло
На машине
5 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Азербайджан: горы, вино и ремесло
Посетить завод органического вина, деревню кузнецов и город Лагич, знаменитый чеканкой меди
Начало: У вашего отеля
«Винный завод «Мейсари» — первый в Азербайджане, начавший выпускать органическое вино»
10 окт в 09:00
11 окт в 09:30
180 за всё до 4 чел.
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
11 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: По договоренности
«Конечной точкой нашего маршрута станет посещение винодельни и дегустация самых изысканных вин завода «Савалан»»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
9 окт в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Габала: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Пешая
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Габала: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: Место проживания гостя
27 окт в 09:00
27 ноя в 09:00
$210 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    оксана
    22 сентября 2024
    Азербайджан: горы, вино и ремесло
    Лучший гид на дальние расстояния, отличный рассказчик, превосходно знающий историю своей страны, внимательный, дружелюбный и просто очень хороший человек. Все
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    эти слова о Рашаде. Очень повезло, что Рашад встретился на нашем жизненном пути. Тёплые воспоминания об Азербайджане будут неразрывно связаны и с людьми, с которыми мы познакомились. Рашад сделал это путешествие особенно незабываемым. Большое спасибо!

    Лучший гид на дальние расстояния, отличный рассказчик, превосходно знающий историю своей страны, внимательный, дружелюбный и простоЛучший гид на дальние расстояния, отличный рассказчик, превосходно знающий историю своей страны, внимательный, дружелюбный и простоЛучший гид на дальние расстояния, отличный рассказчик, превосходно знающий историю своей страны, внимательный, дружелюбный и простоЛучший гид на дальние расстояния, отличный рассказчик, превосходно знающий историю своей страны, внимательный, дружелюбный и простоЛучший гид на дальние расстояния, отличный рассказчик, превосходно знающий историю своей страны, внимательный, дружелюбный и простоЛучший гид на дальние расстояния, отличный рассказчик, превосходно знающий историю своей страны, внимательный, дружелюбный и простоЛучший гид на дальние расстояния, отличный рассказчик, превосходно знающий историю своей страны, внимательный, дружелюбный и простоЛучший гид на дальние расстояния, отличный рассказчик, превосходно знающий историю своей страны, внимательный, дружелюбный и простоЛучший гид на дальние расстояния, отличный рассказчик, превосходно знающий историю своей страны, внимательный, дружелюбный и простоЛучший гид на дальние расстояния, отличный рассказчик, превосходно знающий историю своей страны, внимательный, дружелюбный и просто
  • Д
    Дарья
    18 сентября 2024
    Азербайджан: горы, вино и ремесло
    В этот день нас сопровождал Рамиль. Экскурсия началась с посещения мечети – очень интересно было посмотреть ее оформление внутри, послушать об
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    особенностях религии. Дальше мы должны были оказаться на винном заводе, но по факту нас привезли в ресторан, где можно было купить себе бокал вина и покушать, а также посмотреть на виноградники с террасы ресторана. Милым бонусом была прогулка по территории ресторана, где можно увидеть черных лебедей и посмотреть на рыбок в озере. Дальше мы поехали к городу ремесленников, по дороге остановившись на перекус очень вкусными кутабами и для покупки различных специй и чаёв. Также мы воспользовались предложением прогуляться по навесному металлическому мосту через небольшую (но это пока) горную реку – захватывающие дух впечатления. Город ремесленников –как-будто оказываешься в вестерне (так выглядит Лахидж), можно посмотреть как работают с медью и что-то прикупить себе, если понравится. Но звездой этого места является маленькая козочка, которую можно немножко потискать и, конечно же, с ней сфотографироваться. К сожалению, город кузнецов посетить не удалось – там никого не было и всё было закрыто, решили, что останавливаться даже смысла там не было. На обратном пути можно увидеть верблюдов – нам повезло и мы с ними даже немного пофотографировались (на расстоянии). Интересный был день, спасибо!

    В этот день нас сопровождал РамильВ этот день нас сопровождал РамильВ этот день нас сопровождал РамильВ этот день нас сопровождал РамильВ этот день нас сопровождал РамильВ этот день нас сопровождал РамильВ этот день нас сопровождал Рамиль
  • В
    Владислав
    12 сентября 2024
    Азербайджан: горы, вино и ремесло
    Отличная экскурсия по интересным достопримечательностям Азербайджана, его богатой природе с впечатляющими видами. Наш гид - Севиндик - детально и интересно рассказал
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    нам об истории шемахынской мечети, посёлка Лахидж, которые мы посещали, а также про историю, культуру и природные богатства Азербайджана в целом. В ходе экскурсии мы познакомились с местным виноделием и попробовали вкусное вино, посетив винзавод Мейсари. По дороге мы останавливались для наслаждения прекрасными видами и для посещения небольших достопримечательностей, что приятно наполнило экскурсию. Всю поездку общение было лёгким и позитивным. Экскурсия организована, нас хорошо проинформировали перед ней и давали полную обратную связь. Рекомендую к посещению!

    Отличная экскурсия по интересным достопримечательностям Азербайджана, его богатой природе с впечатляющими видамиОтличная экскурсия по интересным достопримечательностям Азербайджана, его богатой природе с впечатляющими видамиОтличная экскурсия по интересным достопримечательностям Азербайджана, его богатой природе с впечатляющими видами
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
    Замечательная поездка в хорошей компании. Маршрут продуман до мелочей. Водитель-гид очень аккуратный, тактичный и опытный. Машина была просторная и чистая - хорошо подходит
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    для длинной поездки. Само посещение винзавода очень Достойно и стоит этих денег. Молодой сомелье Рован очень старался и был интересен, хоть и молод. Рекомендуем эту поездку. Организаторам благодарность и поклон. Гиду отдельная благодарность за принятие нашей шумной компании.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Фабрики и заводы»

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Сколько стоит экскурсия по Баку в октябре 2024
Сейчас в Баку в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 210. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Фабрики и заводы», 16 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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