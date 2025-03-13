Подарите себе зимний отдых мечты! На выбор вам будет предложено множество интересных программ, которые обязательно удовлетворят пожелания даже самых привередливых туристов.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Горнолыжные курортыОткройте для себя возможность покататься на лыжах в современных горнолыжных курортах Шахдаг. Погрузитесь в атмосферу древних народов, проживающих в горных селах на высоте 2100-2300 метров над уровнем океана.
Туфандаг и древние традицииИсследуйте другой горнолыжный курорт Туфандаг. Здесь вы сможете раскрыть тайны древней религии, увидеть храм в форме головы чебурашки и попробовать блюда, приготовленные по рецептам, которым более 800 лет. Эти кулинарные шедевры подарят вам незабываемые вкусовые ощущения.
Горячие источники и фольклорОкунитесь в горячие источники и погрузитесь в фольклор южных народов, наслаждаясь местной кухней, которая удивит вас своим разнообразием и вкусом.
Кулинарный турЗнаете ли вы, что в Азербайджане есть как летние, так и зимние блюда? Мы можем организовать 5-дневный кулинарный тур, в котором не будет ни одного повтора, с дегустацией зимних блюд.
Красота природыПоднимитесь к замерзшим водопадам и насладитесь их великолепием. Это зрелище, которое оставит вас без слов.
Походы и угощенияУстроим поход к замерзшим озерам в горах среди живописных лесов, где вы сможете попробовать швабские сардельки, приготовленные на углях по старинным рецептам.
Уникальные природные явленияУвидьте своими глазами горящую землю и горящую воду, которые продолжают гореть даже в снег и дождь.
Рождественская ярмаркаПобывайте на рождественской ярмарке и насладитесь ужином в ресторане с праздничной атмосферой. Поймайте новогоднее настроение — это всегда увлекательный квест.
Крепость Алинджа галаПосетите уникальную крепость Алинджа гала, местную «Мачу-Пикчу», и покатайтесь на горнолыжном курорте Агбулак. Этот регион привлекает альпинистов своей потрясающей природой.
Адреналиновые приключенияОтправьтесь за адреналином! Города с богатой историей и архитектурой, такие как Баку, Гянджа и Шеки, не оставят вас равнодушными. Вы сможете исследовать аномальные места и таинственные строения, овеянные легендами.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Курорт Шахдаг
- Курорт Туфандаг и др., в зависимости от ваших пожеланий
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Питание
- Проживание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Завершение: По вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Более подробная информация по каждому из них по телефону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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