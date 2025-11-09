В Азербайджане есть места, где ландшафты созданы для зимних развлечений. А есть те, что напоминают Марс. Мы направимся и туда, и туда! Посмотрим на холмы Хызы в причудливых узорах, заедем на фабрику ковров в городе Губа и насладимся вкусными лепёшками в лесу. А затем вас ждут яркое солнце, не дающие заскучать виды на вершинах «Шахдага» и активный отдых.

за 1–3 человек или €70 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Это не просто поездка к горному курорту. По пути у нас будет несколько остановок в самых красочных уголках северного Азербайджана.

Холмы Хызы. Мы взглянем на то, как природа умеет рисовать и сочетать самые яркие краски, создавая на холмах причудливые узоры. Вы примерите на себя роль палеонтолога и разыщите окаменелости древних моллюсков, которым аж 60 млн лет!

Фабрика ковров в городе Губа, где вы понаблюдаете за процессом создания азербайджанского ковра. Здесь всё ткут вручную.

Дегустация вкуснейших лепёшек, которые начиняют мясом, сыром, зеленью и даже медом! А готовят их на огне в живописном лесу.

Курорт «Шахдаг». Активный отдых и веселье, наслаждение горными пейзажами, солнце и свежий воздух! Вы можете прокатиться по склонам на квадроцикле, горном велосипеде или скоростных санях, подняться к вершинам по канатной дороге или промчаться на зиплайне — выбирайте сами!

Организационные детали