Отправиться из Баку к инопланетным холмам Хызы и на курорт «Шахдаг»
В Азербайджане есть места, где ландшафты созданы для зимних развлечений. А есть те, что напоминают Марс.
Мы направимся и туда, и туда! Посмотрим на холмы Хызы в причудливых узорах, заедем на фабрику ковров в городе Губа и насладимся вкусными лепёшками в лесу. А затем вас ждут яркое солнце, не дающие заскучать виды на вершинах «Шахдага» и активный отдых.
Это не просто поездка к горному курорту. По пути у нас будет несколько остановок в самых красочных уголках северного Азербайджана.
Холмы Хызы. Мы взглянем на то, как природа умеет рисовать и сочетать самые яркие краски, создавая на холмах причудливые узоры. Вы примерите на себя роль палеонтолога и разыщите окаменелости древних моллюсков, которым аж 60 млн лет!
Фабрика ковров в городе Губа, где вы понаблюдаете за процессом создания азербайджанского ковра. Здесь всё ткут вручную.
Дегустация вкуснейших лепёшек, которые начиняют мясом, сыром, зеленью и даже медом! А готовят их на огне в живописном лесу.
Курорт «Шахдаг». Активный отдых и веселье, наслаждение горными пейзажами, солнце и свежий воздух! Вы можете прокатиться по склонам на квадроцикле, горном велосипеде или скоростных санях, подняться к вершинам по канатной дороге или промчаться на зиплайне — выбирайте сами!
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельных авто Toyota Land Cruiser, Mercedes Viano, Toyota Avalon, Hyundai Sonata. По запросу установим детское кресло
В стоимость не входят расходы на питание (в том числе лепёшки). Входные билеты на курорт также оплачиваются дополнительно — €40 за чел.
Активности (прокат лыж, зиплайн, канатная дорога, скоростные санки) выбираются и оплачиваются вами самостоятельно — цены по запросу
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 143 туристов
Здравствуйте, дорогие гости волшебной страны Азербайджан! Меня зовут Эльдар, по образованию я лингвист, а русский — мой родной язык. Работаю профессиональным гидом-экскурсоводом более пяти лет. Я убеждён, что это именно читать дальше
то ремесло, к которому я шёл в течение всего жизненного пути, ибо я влюблён в свою профессию! Вам повезло оказаться на моей страничке, ибо судьба свела вас с одним из лучших гидов прекрасного Азербайджана. Широкие знания культуры, истории, и, что самое главное, количество положительных отзывов и лояльность путешественников — вот мои критерии. У меня нет стандартных заезженных маршрутов. Я всегда готов предложить что-нибудь необычное. А если у вас есть особенные пожелания, то я с радостью сконструирую поездку, учитывая именно ваши интересы. Я покажу вам, за что люблю свою Родину!