Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка по Малой Венеции
Погрузитесь в атмосферу Малой Венеции в Баку, наслаждаясь гондолами и каналами. Получите незабываемые фотографии на фоне знаковых мест столицы
Начало: В Малой Венеции
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€170 за всё до 2 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Знакомство с Баку и телебашня
Знакомство с Баку: история и современность в одном туре. Посетите телебашню для непревзойденных видов
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
€150
€250 за всё до 6 чел.
-
20%
Фотопрогулка
до 4 чел.
2 в 1: фотосессия и обзорная экскурсия по Баку
Посетить ключевые локации и получить на память эффектные снимки
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
31 мая в 11:00
€160
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья17 августа 2024Все прошло на высшем уровне! Фотограф профессионал своего дела, очень расположила к себе и было комфортно👍 спасибо Вам
- ЕЕлена20 сентября 2022Если путешествуем вдвоем, стараемся заказывать фотосессию с профессионалом. Из-за ветра решили снимать в старом городе, получилось очень колоритно, разнообразные локации, необычные виды. Спасибо Александру за прекрасные фото, будем любоваться и вспоминать Баку)))
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Малая Венеция»
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