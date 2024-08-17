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Е Елена Фотопрогулка по Малой Венеции Если путешествуем вдвоем, стараемся заказывать фотосессию с профессионалом. Из-за ветра решили снимать в старом городе, получилось очень колоритно, разнообразные локации, необычные виды. Спасибо Александру за прекрасные фото, будем любоваться и вспоминать Баку)))

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Малая Венеция»

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