Малая Венеция – экскурсии в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Малая Венеция» в Баку на русском языке, цены от €150, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Фотопрогулка по Малой Венеции
Пешая
На гондоле
1 час
10 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка по Малой Венеции
Погрузитесь в атмосферу Малой Венеции в Баку, наслаждаясь гондолами и каналами. Получите незабываемые фотографии на фоне знаковых мест столицы
Начало: В Малой Венеции
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€170 за всё до 2 чел.
Первая встреча с Баку + посещение телебашни
На машине
3 часа
-
40%
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Знакомство с Баку и телебашня
Знакомство с Баку: история и современность в одном туре. Посетите телебашню для непревзойденных видов
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
€150€250 за всё до 6 чел.
2 в 1: фотосессия и обзорная экскурсия по Баку
На машине
4 часа
-
20%
2 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
2 в 1: фотосессия и обзорная экскурсия по Баку
Посетить ключевые локации и получить на память эффектные снимки
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
31 мая в 11:00
€160€200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Софья
    17 августа 2024
    Фотопрогулка по Малой Венеции
    Все прошло на высшем уровне! Фотограф профессионал своего дела, очень расположила к себе и было комфортно👍 спасибо Вам
  • Е
    Елена
    20 сентября 2022
    Фотопрогулка по Малой Венеции
    Если путешествуем вдвоем, стараемся заказывать фотосессию с профессионалом. Из-за ветра решили снимать в старом городе, получилось очень колоритно, разнообразные локации, необычные виды. Спасибо Александру за прекрасные фото, будем любоваться и вспоминать Баку)))
    Если путешествуем вдвоем, стараемся заказывать фотосессию с профессионалом. Из-за ветра решили снимать в старом городе, получилосьЕсли путешествуем вдвоем, стараемся заказывать фотосессию с профессионалом. Из-за ветра решили снимать в старом городе, получилосьЕсли путешествуем вдвоем, стараемся заказывать фотосессию с профессионалом. Из-за ветра решили снимать в старом городе, получилосьЕсли путешествуем вдвоем, стараемся заказывать фотосессию с профессионалом. Из-за ветра решили снимать в старом городе, получилосьЕсли путешествуем вдвоем, стараемся заказывать фотосессию с профессионалом. Из-за ветра решили снимать в старом городе, получилосьЕсли путешествуем вдвоем, стараемся заказывать фотосессию с профессионалом. Из-за ветра решили снимать в старом городе, получилосьЕсли путешествуем вдвоем, стараемся заказывать фотосессию с профессионалом. Из-за ветра решили снимать в старом городе, получилосьЕсли путешествуем вдвоем, стараемся заказывать фотосессию с профессионалом. Из-за ветра решили снимать в старом городе, получилось

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Малая Венеция»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка по Малой Венеции
  2. Первая встреча с Баку + посещение телебашни
  3. 2 в 1: фотосессия и обзорная экскурсия по Баку
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Старый город
  2. Девичья башня
  3. Дворец Ширваншахов
  4. Самое главное
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Джума-Мечеть
  9. Приморский бульвар
  10. Мечеть Биби-Эйбат
Сколько стоит экскурсия по Баку в мае 2025
Сейчас в Баку в категории "Малая Венеция" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 170 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Малая Венеция», 14 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль