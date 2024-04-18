Сегодня вам предстоит знакомство с «городом ветров», как иногда называют столицу Азербайджана. Вы пройдётесь по старому Баку — Ичери-Шехер: увидите символ города — Девичью башню, Дворец ширваншахов, Музей миниатюрной книги, а также место съёмки фильма «Бриллиантовая рука».

После вы покатаетесь на гондолах вдоль набережной, подниметесь на фуникулёре к Нагорному парку и посетите мечеть и аллею Шахидов. Также рассмотрим знаменитые «пламенные» небоскрёбы города, которые называются так из-за характерного освещения и формы комплекса.