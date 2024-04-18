Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку
Вы узнаете об истории первых нефтяных баронов, поплаваете на гондолах по Малой Венеции и посетите ферму, где живут очаровательные пушистые альпаки.
Гуляя по садам Шеки и обозревая окрестности горнолыжных курортов, вы проникнитесь атмосферой страны, где соседствуют традиции старины, природа и технологический прогресс.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|$1 480
|Билет на 1 взрослого при бронировании для группы из 4 человек
|$1 406
|Ребёнок в возрасте от 5 до 10 лет
|$1 055
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми старше 3 лет.
Программа тура по дням
Встреча и вечерняя прогулка
Мы встретим вас в аэропорту и доставим в уютный отель. Вечером запланирован приветственный ужин в ресторане «Ширваншах», на котором мы познакомимся поближе. После, немного отдохнув, отправимся в Нагорный парк — смотреть на панораму столицы с высоты птичьего полёта!
Обзорная экскурсия по Баку
Сегодня вам предстоит знакомство с «городом ветров», как иногда называют столицу Азербайджана. Вы пройдётесь по старому Баку — Ичери-Шехер: увидите символ города — Девичью башню, Дворец ширваншахов, Музей миниатюрной книги, а также место съёмки фильма «Бриллиантовая рука».
После вы покатаетесь на гондолах вдоль набережной, подниметесь на фуникулёре к Нагорному парку и посетите мечеть и аллею Шахидов. Также рассмотрим знаменитые «пламенные» небоскрёбы города, которые называются так из-за характерного освещения и формы комплекса.
История нефти и окрестности Баку
Позавтракав, продолжаем изучать столицу. Сходим к Площади фонтанов, пройдёмся по старейшему городскому саду имени Хагани и вы узнаете, как жили нефтяные бароны 19 века. Также мы поднимемся на борт танкера-музея «Сухараны», где вы познакомитесь с подводным миром Каспийского моря и историей развития нефтедобычи и перевозок.
Далее мы отправимся за город — заедем в храм огнепоклонников Атешгях и побываем на горе Янардаг, где круглый год на поверхности можно увидеть самовоспламеняющийся природный газ.
Город Губа и природа вокруг
Утром выселяемся из отеля и едем в город Губа. В его окрестностях мы увидим природные достопримечательности Азербайджана: водопад Лаза, космический ландшафт агатовых гор Хызы, остановимся у живописной зубчатой горы Бешбармаг.
Во время экскурсии по Губе посетим Мемориальный комплекс жертв геноцида и центр ковроткачества. Вечером — заселение в отель и чаепитие с дегустацией местной пахлавы.
Горный Азербайджан
Утром отправимся в Красную слободу — старинное поселение горских евреев, а после посетим горнолыжный курорт Шахдаг, где с высоты 4300 метров увидим величественные горные панорамы.
Вечером нас ждёт возвращение в столицу, но по дороге мы заедем в город Сумгаит, крупный промышленный центр страны. Затем — приезд в Баку и заселение в комфортабельный отель.
Наскальные рисунки и современная архитектура
Позавтракав, выезжаем в Национальный музей-заповедник Гобустан. Здесь вы увидите плато петроглифов, грязевые вулканы и услышите историю о жителях региона эпохи каменного века.
Вернувшись в Баку, пойдём на прогулку в его новую часть — Белый город. Главной постройкой здесь является Центр Гейдара Алиева, футуристическая архитектура которого стала одним из символов столицы.
Азербайджанская Швейцария
Сегодня предстоит насыщенный день! Мы покидаем Баку и отправляемся в путь — первой остановкой станет скальный мавзолей Дири-Баба в городе Гобустан. Затем заедем на ферму, где обитают очаровательные пушистые альпаки. После пройдемся по улочкам и перекусим кутабами с чаем в поселке ремесленников Лагич и посетим самую старую мечеть Азербайджана — Джума в городе Шемаха.
Затем — переезд в живописный посёлок ремесленников «Лагич», где мы погуляем по узким улочкам и подвесному мосту. К вечеру доберёмся до места, которое называют азербайджанской Швейцарией — живописному горному озеру Нохур-Гёль.
Затем — заселение в отель в городе Габала.
Канатная дорога, Нидж и переезд в Шеки
Позавтракав, отправляемся на горнолыжный курорт «Туфандаг». Там поднимемся по канатной дороге к пику Спящая красавица — отсюда открывается впечатляющая панорама окрестных гор.
Нашей следующей остановкой станет село Нидж — поселение удинов, где вы увидите три христианских храма. Затем — заселение в отель в Шеки и дегустация местных десертов.
Ближе к вечеру выберемся на вечернюю прогулку по уютным улицам городка и отдохнём в караван-сарае, угощаясь чаем и сладостями.
Шеки, Киш и ремёсла
Начнём день с обзорной экскурсии по городу: посетим Дворец шекинских ханов, а затем посвятим время изучению местных ремёсел. Мы познакомимся с искусством создания разноцветных стёкол — шебеке — и заглянем в гончарную мастерскую.
Затем отправимся в Киш — колоритную деревню албанов, где поучаствуем в кулинарном мастер-классе по приготовлению азербайджанского национального супа пити и пообедаем. После посетим магазин при шелкопрядной фабрике.
Сады, сёла и вино
После завтрака заглянем в зелёный уголок Шеки — современное садоводческое хозяйство. Здесь владелец выращивает сорта фруктовых деревьев из разных уголков мира. Далее заедем в село Фазил, где увидим подземные лабиринты и предметы быта бронзового века. Следующий пункт — деревня Вандам. Здесь вы узнаете, как название посёлка связано со знаменитым американским актёром.
На обед заедем в ресторан «Абгора», где можно продегустировать органическое вино.
Во второй половине дня покидаем живописный регион и возвращаемся в Баку. А вечером вас ждёт дегустация на виноделье «Мейсари». Далее — заселение в отель в Баку.
Отъезд
Сегодня мы прощаемся с солнечным Азербайджаном! Для вас будет организован трансфер в аэропорт в любое время дня.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Баку, аэропорт, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.