Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Индивидуальный тур в Баку

Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку

Приглашаем вас узнать Азербайджан с разных сторон: пройтись по современному Баку, добраться до живописных агатовых гор, посетить центр зороастризма.

Вы узнаете об истории первых нефтяных баронов, поплаваете на гондолах по Малой Венеции и посетите ферму, где живут очаровательные пушистые альпаки.

Гуляя по садам Шеки и обозревая окрестности горнолыжных курортов, вы проникнитесь атмосферой страны, где соседствуют традиции старины, природа и технологический прогресс.
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Ближайшие даты:
18
апр
16
мая
5
сен
3
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет$1 480
Билет на 1 взрослого при бронировании для группы из 4 человек$1 406
Ребёнок в возрасте от 5 до 10 лет$1 055
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми старше 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и вечерняя прогулка

Мы встретим вас в аэропорту и доставим в уютный отель. Вечером запланирован приветственный ужин в ресторане «Ширваншах», на котором мы познакомимся поближе. После, немного отдохнув, отправимся в Нагорный парк — смотреть на панораму столицы с высоты птичьего полёта!

Встреча и вечерняя прогулкаВстреча и вечерняя прогулкаВстреча и вечерняя прогулкаВстреча и вечерняя прогулкаВстреча и вечерняя прогулкаВстреча и вечерняя прогулкаВстреча и вечерняя прогулкаВстреча и вечерняя прогулкаВстреча и вечерняя прогулка
2 день

Обзорная экскурсия по Баку

Сегодня вам предстоит знакомство с «городом ветров», как иногда называют столицу Азербайджана. Вы пройдётесь по старому Баку — Ичери-Шехер: увидите символ города — Девичью башню, Дворец ширваншахов, Музей миниатюрной книги, а также место съёмки фильма «Бриллиантовая рука».

После вы покатаетесь на гондолах вдоль набережной, подниметесь на фуникулёре к Нагорному парку и посетите мечеть и аллею Шахидов. Также рассмотрим знаменитые «пламенные» небоскрёбы города, которые называются так из-за характерного освещения и формы комплекса.

Обзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по Баку
3 день

История нефти и окрестности Баку

Позавтракав, продолжаем изучать столицу. Сходим к Площади фонтанов, пройдёмся по старейшему городскому саду имени Хагани и вы узнаете, как жили нефтяные бароны 19 века. Также мы поднимемся на борт танкера-музея «Сухараны», где вы познакомитесь с подводным миром Каспийского моря и историей развития нефтедобычи и перевозок.

Далее мы отправимся за город — заедем в храм огнепоклонников Атешгях и побываем на горе Янардаг, где круглый год на поверхности можно увидеть самовоспламеняющийся природный газ.

История нефти и окрестности БакуИстория нефти и окрестности БакуИстория нефти и окрестности БакуИстория нефти и окрестности БакуИстория нефти и окрестности БакуИстория нефти и окрестности БакуИстория нефти и окрестности БакуИстория нефти и окрестности БакуИстория нефти и окрестности БакуИстория нефти и окрестности БакуИстория нефти и окрестности БакуИстория нефти и окрестности БакуИстория нефти и окрестности Баку
4 день

Город Губа и природа вокруг

Утром выселяемся из отеля и едем в город Губа. В его окрестностях мы увидим природные достопримечательности Азербайджана: водопад Лаза, космический ландшафт агатовых гор Хызы, остановимся у живописной зубчатой горы Бешбармаг.

Во время экскурсии по Губе посетим Мемориальный комплекс жертв геноцида и центр ковроткачества. Вечером — заселение в отель и чаепитие с дегустацией местной пахлавы.

Город Губа и природа вокругГород Губа и природа вокругГород Губа и природа вокругГород Губа и природа вокругГород Губа и природа вокругГород Губа и природа вокругГород Губа и природа вокруг
5 день

Горный Азербайджан

Утром отправимся в Красную слободу — старинное поселение горских евреев, а после посетим горнолыжный курорт Шахдаг, где с высоты 4300 метров увидим величественные горные панорамы.

Вечером нас ждёт возвращение в столицу, но по дороге мы заедем в город Сумгаит, крупный промышленный центр страны. Затем — приезд в Баку и заселение в комфортабельный отель.

Горный АзербайджанГорный АзербайджанГорный АзербайджанГорный АзербайджанГорный Азербайджан
6 день

Наскальные рисунки и современная архитектура

Позавтракав, выезжаем в Национальный музей-заповедник Гобустан. Здесь вы увидите плато петроглифов, грязевые вулканы и услышите историю о жителях региона эпохи каменного века.

Вернувшись в Баку, пойдём на прогулку в его новую часть — Белый город. Главной постройкой здесь является Центр Гейдара Алиева, футуристическая архитектура которого стала одним из символов столицы.

Наскальные рисунки и современная архитектураНаскальные рисунки и современная архитектураНаскальные рисунки и современная архитектураНаскальные рисунки и современная архитектураНаскальные рисунки и современная архитектураНаскальные рисунки и современная архитектураНаскальные рисунки и современная архитектураНаскальные рисунки и современная архитектураНаскальные рисунки и современная архитектураНаскальные рисунки и современная архитектура
7 день

Азербайджанская Швейцария

Сегодня предстоит насыщенный день! Мы покидаем Баку и отправляемся в путь — первой остановкой станет скальный мавзолей Дири-Баба в городе Гобустан. Затем заедем на ферму, где обитают очаровательные пушистые альпаки. После пройдемся по улочкам и перекусим кутабами с чаем в поселке ремесленников Лагич и посетим самую старую мечеть Азербайджана — Джума в городе Шемаха.

Затем — переезд в живописный посёлок ремесленников «Лагич», где мы погуляем по узким улочкам и подвесному мосту. К вечеру доберёмся до места, которое называют азербайджанской Швейцарией — живописному горному озеру Нохур-Гёль.

Затем — заселение в отель в городе Габала.

Азербайджанская ШвейцарияАзербайджанская ШвейцарияАзербайджанская ШвейцарияАзербайджанская ШвейцарияАзербайджанская ШвейцарияАзербайджанская ШвейцарияАзербайджанская ШвейцарияАзербайджанская ШвейцарияАзербайджанская ШвейцарияАзербайджанская ШвейцарияАзербайджанская ШвейцарияАзербайджанская Швейцария
8 день

Канатная дорога, Нидж и переезд в Шеки

Позавтракав, отправляемся на горнолыжный курорт «Туфандаг». Там поднимемся по канатной дороге к пику Спящая красавица — отсюда открывается впечатляющая панорама окрестных гор.

Нашей следующей остановкой станет село Нидж — поселение удинов, где вы увидите три христианских храма. Затем — заселение в отель в Шеки и дегустация местных десертов.

Ближе к вечеру выберемся на вечернюю прогулку по уютным улицам городка и отдохнём в караван-сарае, угощаясь чаем и сладостями.

Канатная дорога, Нидж и переезд в ШекиКанатная дорога, Нидж и переезд в ШекиКанатная дорога, Нидж и переезд в ШекиКанатная дорога, Нидж и переезд в ШекиКанатная дорога, Нидж и переезд в ШекиКанатная дорога, Нидж и переезд в ШекиКанатная дорога, Нидж и переезд в ШекиКанатная дорога, Нидж и переезд в ШекиКанатная дорога, Нидж и переезд в ШекиКанатная дорога, Нидж и переезд в ШекиКанатная дорога, Нидж и переезд в ШекиКанатная дорога, Нидж и переезд в ШекиКанатная дорога, Нидж и переезд в ШекиКанатная дорога, Нидж и переезд в ШекиКанатная дорога, Нидж и переезд в Шеки
9 день

Шеки, Киш и ремёсла

Начнём день с обзорной экскурсии по городу: посетим Дворец шекинских ханов, а затем посвятим время изучению местных ремёсел. Мы познакомимся с искусством создания разноцветных стёкол — шебеке — и заглянем в гончарную мастерскую.

Затем отправимся в Киш — колоритную деревню албанов, где поучаствуем в кулинарном мастер-классе по приготовлению азербайджанского национального супа пити и пообедаем. После посетим магазин при шелкопрядной фабрике.

Шеки, Киш и ремёслаШеки, Киш и ремёслаШеки, Киш и ремёслаШеки, Киш и ремёслаШеки, Киш и ремёслаШеки, Киш и ремёслаШеки, Киш и ремёслаШеки, Киш и ремёслаШеки, Киш и ремёслаШеки, Киш и ремёсла
10 день

Сады, сёла и вино

После завтрака заглянем в зелёный уголок Шеки — современное садоводческое хозяйство. Здесь владелец выращивает сорта фруктовых деревьев из разных уголков мира. Далее заедем в село Фазил, где увидим подземные лабиринты и предметы быта бронзового века. Следующий пункт — деревня Вандам. Здесь вы узнаете, как название посёлка связано со знаменитым американским актёром.

На обед заедем в ресторан «Абгора», где можно продегустировать органическое вино.

Во второй половине дня покидаем живописный регион и возвращаемся в Баку. А вечером вас ждёт дегустация на виноделье «Мейсари». Далее — заселение в отель в Баку.

Сады, сёла и виноСады, сёла и виноСады, сёла и виноСады, сёла и виноСады, сёла и виноСады, сёла и виноСады, сёла и вино
11 день

Отъезд

Сегодня мы прощаемся с солнечным Азербайджаном! Для вас будет организован трансфер в аэропорт в любое время дня.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Баку, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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