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10 дней
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
24 сен в 08:00
26 сен в 08:00
1555$1 244 за человека
8 дней
Тур-погружение в историю и культуру Азербайджана: Баку, Шемаха и окрестности
Изучить экспозиции Центра Гейдара Алиева, погулять по Лагичу и увидеть древнейшую мечеть Кавказа
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
59 139₽ за человека
12 дней
Большой трип по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Увидеть огни Апшерона, насладиться кахетинским вином и попробовать армянский коньяк
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
7 сен в 10:00
21 сен в 10:00
$1 190 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена27 августа 2024Хочу поблагодарить Владлену и Мераби за мой невероятный мини-отпуск. Мой тур Азербайджан - Грузия - Армения я увидела случайно на Tripster.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Большое путешествие»
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