Большое путешествие – туры в Баку

Найдено 3 тура в категории «Большое путешествие» в Баку на русском языке, цены от $1 190, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
скидка
20%
1 отзыв
10 дней
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
24 сен в 08:00
26 сен в 08:00
1555$1 244 за человека
Тур-погружение в историю и культуру Азербайджана: Баку, Шемаха и окрестности
8 дней
Тур-погружение в историю и культуру Азербайджана: Баку, Шемаха и окрестности
Изучить экспозиции Центра Гейдара Алиева, погулять по Лагичу и увидеть древнейшую мечеть Кавказа
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
59 139 за человека
Большой трип по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
12 дней
Большой трип по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Увидеть огни Апшерона, насладиться кахетинским вином и попробовать армянский коньяк
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
7 сен в 10:00
21 сен в 10:00
$1 190 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    27 августа 2024
    Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
    Хочу поблагодарить Владлену и Мераби за мой невероятный мини-отпуск. Мой тур Азербайджан - Грузия - Армения я увидела случайно на Tripster.
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    Ранее, туры на Трипстере я не бронировала, поэтому было очень много сомнений и вопросов. Ребята ответили на все мои вопросы максимально подробно, чем вызвали доверие. Самый большой вопрос для меня заключался в пересечении границы между странами, но вся поездка была настолько организованной, что в каждой стране еще на подьезде к границе, меня уже ждали гиды с трансфером из другой страны. Мой тур длился 10 дней, программа была максимально продуманной и логичной. За это время мне удалось посмотреть самые основные достопримечательности. Отдельно хочу отметить благодарностью невероятную заботу и поддержку со стороны Владлены и всей команды. Любой мой вопрос разрешался в течение 5 минут, а зачастую, еще быстрее. Ребята были на связи даже в вечернее время. Все сделано с любовью и для туристов. Гиды макисмально подробно показывают все самые интересные места. Хочу выразить благодарность моим гидам: Азербайджан - Вали, Грузия - Галактион, Армения - Геворг, Нелли. Благодаря этим людям, а также организаторам Владлене, Мераби, Эдуарду, Аиде мой тур был насыщен только приятными впечатлениями, красивыми фотографиями и интересными фактами. Огромное спасибо за эту униклаьную возможность увидеть все самое лучшее в одном туре!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Большое путешествие»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
  2. Тур-погружение в историю и культуру Азербайджана: Баку, Шемаха и окрестности
  3. Большой трип по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Старый город
  5. Мавзолей Дири Баба
  6. Джума-Мечеть
  7. Девичья башня
  8. Кахетия
  9. Мечеть Биби-Эйбат
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в августе 2024
Сейчас в Баку в категории "Большое путешествие" можно забронировать 3 тура от 1 190 до 59 139 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Большое путешествие», 1 ⭐ отзыв, цены от $1190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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