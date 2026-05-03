Описание экскурсииОбзорная экскурсия по Баку Оказавшись в Баку впервые, так хочется всё успеть – всё увидеть, понять и прочувствовать! Но с чего начать? Такой вопрос может возникнуть даже у опытных путешественников. Обзорная экскурсия по Баку была создана специально для тех, кто спешит узнать все самое интересное о городе, воспетого Маяковским, Есенином и Дюма. Мы покажем Вам город таким, каким мы видим его сами: наполненный ярким и тёплым солнцем, кавказским гостеприимством и любовью к жизни. ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ? Знакомство с многовековой историей города Баку, со всеми этапами его развития, начиная со времен раннего средневековья и заканчивая началом XXI века Возможность сравнить древнюю и современную застройки города Баку Неповторимая панорама Баку с высоты птичьего полета
Что можно увидеть на экскурсии?
- Aquatic Palace
- Проезд мимо Бакинского Дворца Водного спорта - громадного спортивного сооружения, построенного по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева для первых Европейских игр в Баку
- Азербайджанский Музей Ковра (проездом)
- Проезд мимо уникального строения в форме ковра, хранящего богатую коллекцию (более 14 000 экспонатов) материальной культуры Азербайджана и, прежде всего, ковров - самого ценного наследия Азербайджанского народа
- Приморский Парк (Бакинский Бульвар)
- Проезд мимо одного из главных достопримечательностей Баку, излюбленного место отдыха бакинцев и гостей города. В 2009 году парк отметил свой 100 летний юбилей
- Дом правительства
- Проезд мимо удивительного по красоте и величественности здания «Дома правительства», прекрасно вписывающегося в общую архитектуру города
- Белый город / White City
- Проезд мимо бывшей нефте-промышленной зоны "Черный город", а ныне справедливо переименованную в "Белый город". Причиной тому стало осуществление грандиозного проекта "Baku White City", в ходе которого были удалены все старые промышленные предприятия, на месте которых вырастают современные жилые кварталы
- Культурный Центр Гейдара Алиева (осмотр снаружи)
- Остановка возле творения известного архитектора Захи Хадид, вошедшего в число самых выразительных мировых архитектурных сооружений XXI века. Здание отличается невероятно плавными очертаниями и отсутствием углов
- Flame Towers
- "Пламенные башни" или "Flame Towers" - символ современного Баку, представлявший собой три гигантских здания, по форме напоминающие языки огня
- Нагорный Парк
- Остановка на самой высокой точке города с неповторимым видом на морскую бухту и город Баку
- Проспект «Нефтяников»
- Главная «артерия» Баку порадует нас множеством знаменитых построек, которые мы увидим проездом: Девичью башню, Музей Ковра, Бакинскую Венецию, Кукольный Театр, Бакинский порт, приморский Бульвар и многое другое
- Гоша Гала Гапысы (Парные ворота)
- Знакомство с историческим центром Баку начинается с Парных ворот, войдя в которые туристы окажутся на территории исторического центра с названием «Ичери Шехер» (Внутренний Город). Загадочная пешая экскурсия в Старом Городе, сохранившем до наших дней и крепостные стены, и узкие мощеные улочки
- Именно здесь снимались эпизоды таких знаменитых советских фильмов как "Бриллиантовая рука", "Человек-амфибия", "Айболит - 66", "Тегеран 43"
- Археологический сад
- Тут в ходе раскопок были обнаружены остатки строений и артефакты эпохи бронзы, относящиеся к самому раннему поселению на территории Баку
- Мечети
- Мухаммада ибн Абу-Бакра, известная в народе как Сыныг-гала, является наиболее ранним датированным памятником в старой Бакинской крепости. (1078 - 1079 гг.) Джума (XV - XIX в.) Лезги (1169 г.), Гилейли (XIII в.), Молла Ахмеда (XIII в.) и другие
- Караван-сараи
- Осмотр самых первых «Гостиниц» Баку. Будучи восточным городом, Баку не обошел один из важнейших элементов Восточной архитектуры - комплекс Караван-сараев. Нас ждет осмотр Мултани (XV в.) и Бухарский (XIV в.)
- Девичья башня (Гыз Галасы)
- Древний и в то же время хорошо сохранившийся памятник «Гыз галасы» - являвшийся первоначально культовым, а позже оборонительным сооружением, по сей день является символом Старого Города. В 1964 году Девичья башня стала музеем, а с 2000 года включена в список памятников ЮНЕСКО
- Комплекс Дворца Ширваншахов
- Дворец Ширваншахов - бывшая резиденция Ширваншахов (правителей Ширвана), расположенная в столице Азербайджана, городе Баку. Постройка дворца была связана с переносом столицы государства Ширваншахов из Шемахи в Баку. Дворцовый комплекс был построен в период с XIII по XVI век
- Бакинский музей миниатюрных книг
- Экспонаты, выставленные в музее, были собраны сестрой Таира Салахова - Зарифой Салаховой на протяжении почти 30-ти лет. Её личная коллекция составляет 6500 книг из 64 стран мира
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Личный водитель, автомобиль с кондиционером
- Начало и окончание экскурсии в вашем отеле (в центре)
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
- Страховка
Ваш отель
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
$120 за экскурсию
Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.