  1. Азербайджан
  2. Экскурсии

По следам А. Дюма и Д. Менделеева: Храм огнепоклонников и Горящая гора

5
1 отзыв
Лия М.
Лия М. – Гид из Баку
Азербайджан — одно из немногих мест на земле, где и сегодня можно наблюдать элементы сохранившейся старейшей религии зороастризма.

Вы узнаете о развитии культа огня, побываете в храме, куда приезжают зороастрийские паломники, увидите необыкновенную горящую гору и посетите этнографический комплекс под открытым небом.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • $30 за экскурсию

    Заказать экскурсию
По следам А. Дюма и Д. Менделеева: Храм огнепоклонников и Горящая гора
По следам А. Дюма и Д. Менделеева: Храм огнепоклонников и Горящая гора

Что вы увидите

  • Храм огнепоклонников Атешгях
  • нефтяные скважины 19
  • 20 столетий
  • горящую гору Янардаг
Знаете ли вы, почему Азербайджан называют «страной огня»? На этой экскурсии 🧭 вы познакомитесь с уникальными достопримечательностями 🏛️ страны, посетите древний зороастрийский храм Атешгях, подниметесь на знаменитую «горящую гору» и своими глазами увидите, какое значение имеет живое яркое пламя для азербайджанцев.
Вы сможете полностью проникнуться духом «страны огня», сделаете удивительно красивые 🤩 фото живого пламени и поймете, почему здесь до сих пор жив культ огнепоклонников – зороастрийцев.
Для кого эта экскурсия?
Если вы любите огонь во всех его проявлениях, то эта экскурсия ⛳ для вас – настоящий подарок судьбы. Вы не только сможете поближе познакомиться с традициями Азербайджана, но и постигнете самую суть верований зороастрийцев.
Что вас ждет?
Главные пункты программы – посещение храма Атешгях, прогулка 👣 по уникальной «горящей горе» Янардаг и практическое знакомство с верованиями зороастрийцев. Вас ждут танцующие языки пламени на склонах Янардага, древние стены Атешгяха и поистине незабываемые впечатления!
Атешгях: священное место огнепоклонников
Экскурсия начнется в небольшом поселке Сураханы. Вы узнаете, как началась добыча нефти в этих местах, сделаете фото нефтяных вышек и осмотрите Атешгях – старинный зороастрийский храм, который местные жители называют храмом вечного огня.
Атешгях – святыня огнепоклонников зороастрийцев, однако в свое время здесь молились адепты других религий, а были периоды, когда здание и вовсе пустовало. Сейчас это крупный музейный комплекс, стены которого хранят мудрость древних. Кажется, что стертые каменные плиты до сих пор хранят отпечатки преклоненных коленей многочисленных паломников из Индии и Персии. Которые когда-то стекались сюда по Великому шелковому пути…
Гора огня Янардаг
Только представьте: вы стоите на огромной горе, склоны которой охвачены дикими танцующими языками пламени, бьющими прямо из-под земли! Завораживает? Вы сможете почувствовать всю эту гамму эмоций, если подниметесь на Янардаг. Благодаря уникальному геологическому строению ее склоны постоянно объяты пламенем, причем, его не может потушить ни ветер, ни дождь.
Вы услышите завораживающие легенды, которые по-своему объясняют происхождение пламени, узнаете, почему пещера на вершине носит демоническое название «Волчьи врата» и сможете сделать потрясающе красивые фото на фоне столпов огня.

ВНИМАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГИДОВ:

    ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ ЗАПАТЕНТОВАН, ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДЕТ ОБЖАЛОВАНО В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ!
    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    Что не входит
    • Билеты
    • Личные расходы
    Начало
    🚩 AZ1001, г. Баку Истиглалият 4. Сабаильский район
    Место завершения
    🏁 AZ1001, г. Баку Истиглалият 4. Сабаильский район.
    По следам А. Дюма и Д. Менделеева: Храм огнепоклонников и Горящая гора
    По следам А. Дюма и Д. Менделеева: Храм огнепоклонников и Горящая гора
    По следам А. Дюма и Д. Менделеева: Храм огнепоклонников и Горящая гора
    По следам А. Дюма и Д. Менделеева: Храм огнепоклонников и Горящая гора

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Лия М.
    Лия М.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    1 отзыв оставили туристы

    Лия М. проводит ещё 5 экскурсий

    Старый Город - история в сердце твоем!
    $80
    3 часа
    Старый Город - история в сердце твоем!
    1 отзыв
    Лучшие панорамы вечернего и ночного Баку!
    $120
    4 часа
    Лучшие панорамы вечернего и ночного Баку!
    1 отзыв
    Экскурсия на малую Венецию, к забавным баобабам и музею кактусов!
    $80
    3 часа
    Экскурсия на малую Венецию, к забавным баобабам и музею кактусов!
    Тур для гурманов: сокровища азербайджанской кухни
    $40
    8 часов
    Тур для гурманов: сокровища азербайджанской кухни
    Национальный банный тур «Хаммам -подарок Востока»
    $120
    4 часа
    Национальный банный тур «Хаммам -подарок Востока»

    Еще несколько необычных экскурсий в Баку

    Баку. История Старого города
    60
    2.5 часа
    Баку. История Старого города
    222 отзыва
    Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
    Весь Баку и «огненный» Апшерон
    110
    10 часов
    Весь Баку и «огненный» Апшерон
    107 отзывов
    Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
    Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
    175
    12 часов
    Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
    97 отзывов
    Провести день, как настоящий бакинец, и попробовать лучшие блюда в аутентичных ресторанах
    Узнать Баку за 3 часа
    От 65
    3 часа
    Узнать Баку за 3 часа
    80 отзывов
    Первое знакомство с «городом огней» на душевной обзорной прогулке с коренным бакинцем
    Раскрыть все краски Баку
    70
    3 часа
    Раскрыть все краски Баку
    75 отзывов
    Авто-пешеходная экскурсия по городу
    Весь Баку за 5 часов
    100
    5 часов
    Весь Баку за 5 часов
    67 отзывов
    Авто-пешеходная экскурсия по городу