Знаете ли вы, почему Азербайджан называют «страной огня»? На этой экскурсии 🧭 вы познакомитесь с уникальными достопримечательностями 🏛️ страны, посетите древний зороастрийский храм Атешгях, подниметесь на знаменитую «горящую гору» и своими глазами увидите, какое значение имеет живое яркое пламя для азербайджанцев.

Вы сможете полностью проникнуться духом «страны огня», сделаете удивительно красивые 🤩 фото живого пламени и поймете, почему здесь до сих пор жив культ огнепоклонников – зороастрийцев.

Для кого эта экскурсия?

Если вы любите огонь во всех его проявлениях, то эта экскурсия ⛳ для вас – настоящий подарок судьбы. Вы не только сможете поближе познакомиться с традициями Азербайджана, но и постигнете самую суть верований зороастрийцев.

Что вас ждет?

Главные пункты программы – посещение храма Атешгях, прогулка 👣 по уникальной «горящей горе» Янардаг и практическое знакомство с верованиями зороастрийцев. Вас ждут танцующие языки пламени на склонах Янардага, древние стены Атешгяха и поистине незабываемые впечатления!

Атешгях: священное место огнепоклонников

Экскурсия начнется в небольшом поселке Сураханы. Вы узнаете, как началась добыча нефти в этих местах, сделаете фото нефтяных вышек и осмотрите Атешгях – старинный зороастрийский храм, который местные жители называют храмом вечного огня.

Атешгях – святыня огнепоклонников зороастрийцев, однако в свое время здесь молились адепты других религий, а были периоды, когда здание и вовсе пустовало. Сейчас это крупный музейный комплекс, стены которого хранят мудрость древних. Кажется, что стертые каменные плиты до сих пор хранят отпечатки преклоненных коленей многочисленных паломников из Индии и Персии. Которые когда-то стекались сюда по Великому шелковому пути…

Гора огня Янардаг

Только представьте: вы стоите на огромной горе, склоны которой охвачены дикими танцующими языками пламени, бьющими прямо из-под земли! Завораживает? Вы сможете почувствовать всю эту гамму эмоций, если подниметесь на Янардаг. Благодаря уникальному геологическому строению ее склоны постоянно объяты пламенем, причем, его не может потушить ни ветер, ни дождь.

Вы услышите завораживающие легенды, которые по-своему объясняют происхождение пламени, узнаете, почему пещера на вершине носит демоническое название «Волчьи врата» и сможете сделать потрясающе красивые фото на фоне столпов огня.

ВНИМАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГИДОВ:

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ ЗАПАТЕНТОВАН, ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДЕТ ОБЖАЛОВАНО В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ!