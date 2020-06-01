Лия проводит ещё 8 экскурсий

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Познакомиться с сакральными центрами, воплотившими культурное и духовное наследие нескольких эпох

Лия
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Лия – ваш гид
Главные святилища и мечети города — старая и новая история нашей страны.

В поездке вы прикоснетесь к тайнам мистических валунов и древних пиров, откроете историю создания и перерождения знаковых памятников исламского зодчества, услышите легенды о старцах и знахарях, а также узнаете о традициях, которые здесь почитают с незапамятных времен.
От 63 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Встреча на станции метро Ичери Шехер
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По святым местам Баку, или книги памяти Азербайджана
По святым местам Баку, или книги памяти Азербайджана

Что вас ожидает

Святилище деда на черном коне
Путешествие начнется с гобустанского святилища 12-13 века. В пещере, окруженной причудливыми скалами, вы услышите легенду о старце на черном коне и увидите древний ритуальный камень. Я расскажу о ритуалах, которые выполняют при входе и выходе из пещеры, и традиции оставлять здесь камни. А о человеке, ставшем хранителем этого сакрального места, мы поговорим отдельно.

Мистический валун
В Нагорном парке, возле одного из священных валунов — Пирвянзяря — вы узнаете, почему крупные обломки горной породы и скалы издавна являлись местом поклонения азербайджанцев. А также как связано название этого валуна с растением, которое, по здешним поверьям, обладает целебной силой. Зелень, приносящую здоровье, сможете попробовать и вы.

Мечеть Биби-Эйбат — великая мусульманская святыня
На берегу Бакинской бухты располагалась древняя мечеть — она не дожила до наших дней, но стала прообразом нового величественного сооружения. У восстановленной святыни поговорим о трепетном отношении местных жителей к старинным обычаям и истории. С обрыва, на котором построили мечеть, вы взглянете на прекрасные панорамы Бакинской бухты и нефтяного порта, а после индустриальных пейзажей отправитесь в один из приморских рыбных ресторанов.

Мечеть Тезепир — еще одна жемчужина Баку
На примере другой мечети, уже 20 века, вы познакомитесь с особенностями современной религиозной архитектуры, осмотрите роскошные купола и верхушки минаретов, золотые надписи и элементы из красного дерева, восточные орнаменты и роспись, сделанную азербайджанскими живописцами. А также услышите интересные факты о меценатке Набат ханум Ашурбековой, благодаря которой началось строительство мечети, и событиях, из-за которых храм около 30 лет был закрыт для верующих.

История святилища Пир Гасан
В поселке Мярдякан вы познакомитесь с еще одним святым местом, которое заботливые азербайджанцы превратили в уютный парк. На территории комплекса вы увидите захоронение 16 века, мавзолей известного мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, жертвенник и площадки для ритуального омовения. Услышите о поверьях, связанных со святилищем, а также увидите приемы знахарей чепчу и посмотрите, как проводится древний ритуал чилдаг, который избавляет от болезней и стрессов.

Предания об азербайджанском целителе
В красивой мечети, построенной в середине прошлого века на деньги прихожан, вы узнаете о знаменитом целителе Мир Мовсум-аге. Услышите несколько удивительных историй о том, как неожиданно проявилась сила этого человека и за какие деяния его имя вошло в историю страны.

Дегустация лучшей рыбы в Баку
В завершение программы в бунгало на берегу Каспийского моря вы сможете отведать изысканные блюда из берща, кутума, осетра, белуги и другой рыбы, приправленной необычными специями и подаваемой со свежими местными овощами.

Организационные детали

В стоимость не включена еда и напитки — средняя стоимость обеда в рыбацком кафе от 10 евро/человека.

По святым местам Баку, или книги памяти Азербайджана
По святым местам Баку, или книги памяти Азербайджана
По святым местам Баку, или книги памяти Азербайджана
По святым местам Баку, или книги памяти Азербайджана
По святым местам Баку, или книги памяти Азербайджана
По святым местам Баку, или книги памяти Азербайджана
По святым местам Баку, или книги памяти Азербайджана
По святым местам Баку, или книги памяти Азербайджана
По святым местам Баку, или книги памяти Азербайджана
По святым местам Баку, или книги памяти Азербайджана
По святым местам Баку, или книги памяти Азербайджана
По святым местам Баку, или книги памяти Азербайджана
По святым местам Баку, или книги памяти Азербайджана
По святым местам Баку, или книги памяти Азербайджана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на станции метро Ичери Шехер.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лия
Лия
Дорогие друзья! Азербайджан — это удивительная, гостеприимная, безумно красивая страна! Я с большим удовольствием открою вам все ее потайные уголки, покажу самые красивые города, деревни, бескрайние виноградники, строгие зеленые горы с заснеженными вершинами, лазурное Каспийское море, угощу настоящим азербайджанским чаем с традиционными сладостями и необычными видами варенья и отведу в места, которые еще не оккупировали туристы и где готовят вкуснейшие азербайджанские блюда. Помогу составить маршрут лично для вас, посоветую и подберу отели и транспорт, встречу в аэропорту, организую трансфер, бронирование билетов, отеля, апартаментов. Имеется в наличии комфортабельный автомобиль. Поверьте, экскурсия вместе с опытным гидом — это совсем другое. Я предподнесу интересную, уникальную и достоверную информацию, то, что не всегда найдешь в интернете. Азербайджан влюбляет в себя с первого взгляда! Буду рада разделить эту любовь с вами!
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