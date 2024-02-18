Лия проводит ещё 8 экскурсий

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По святым местам Баку, или Книги памяти Азербайджана

Исследуйте мистические валуны и древние мечети Баку, откройте для себя легенды и традиции, которые почитаются веками
Путешествие по святым местам Баку подарит незабываемые впечатления.

Туристы узнают о мистических валунах и древних пирах, посетят восстановленную мечеть Биби-Эйбат и роскошную мечеть Тезепир.

Истории о меценатах и целителях, а также дегустация изысканных рыбных блюд на берегу Каспийского моря сделают экскурсию незабываемой. Откройте для себя тайны Азербайджана и прикоснитесь к его культурному наследию
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение знаковых мечетей Баку
  • 🌿 Узнать о древних ритуалах и легендах
  • 📜 Погружение в историю и культуру Азербайджана
  • 🍽 Дегустация свежей рыбы на берегу моря
  • 🌅 Наслаждение панорамными видами города
По святым местам Баку, или Книги памяти Азербайджана
По святым местам Баку, или Книги памяти Азербайджана
По святым местам Баку, или Книги памяти Азербайджана

Что можно увидеть

  • Мистический валун Пирвянзяря
  • Мечеть Биби-Эйбат
  • Мечеть Тезепир
  • Святилище Пир Гасан

Описание экскурсии

Мистический валун

В Нагорном парке, возле одного из священных валунов — Пирвянзяря — вы узнаете, почему крупные обломки горной породы и скалы издавна являлись местом поклонения азербайджанцев. А также как связано название этого валуна с растением, которое, по здешним поверьям, обладает целебной силой. Зелень, приносящую здоровье, сможете попробовать и вы.

Мечеть Биби-Эйбат — великая мусульманская святыня

На берегу Бакинской бухты располагалась древняя мечеть — она не дожила до наших дней, но стала прообразом нового величественного сооружения. У восстановленной святыни поговорим о трепетном отношении местных жителей к старинным обычаям и истории. С обрыва, на котором построили мечеть, вы взглянете на прекрасные панорамы Бакинской бухты и нефтяного порта, а после индустриальных пейзажей отправитесь в один из приморских рыбных ресторанов.

Мечеть Тезепир — еще одна жемчужина Баку

На примере другой мечети, уже 20 века, вы познакомитесь с особенностями современной религиозной архитектуры, осмотрите роскошные купола и верхушки минаретов, золотые надписи и элементы из красного дерева, восточные орнаменты и роспись, сделанную азербайджанскими живописцами. А также услышите интересные факты о меценатке Набат ханум Ашурбековой, благодаря которой началось строительство мечети, и событиях, из-за которых храм около 30 лет был закрыт для верующих.

История святилища Пир Гасан

В поселке Мярдякан вы познакомитесь с еще одним святым местом, которое заботливые азербайджанцы превратили в уютный парк. На территории комплекса вы увидите захоронение 16 века, мавзолей известного мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, жертвенник и площадки для ритуального омовения. Услышите о поверьях, связанных со святилищем, а также увидите приемы знахарей чепчу и посмотрите, как проводится древний ритуал чилдаг, который избавляет от болезней и стрессов.

Предания об азербайджанском целителе

В красивой мечети, построенной в середине прошлого века на деньги прихожан, вы узнаете о знаменитом целителе Мир Мовсум-аге. Услышите несколько удивительных историй о том, как неожиданно проявилась сила этого человека и за какие деяния его имя вошло в историю страны.

Дегустация лучшей рыбы в Баку

В завершение программы в бунгало на берегу Каспийского моря вы сможете отведать изысканные блюда из берща, кутума, осетра, белуги и другой рыбы, приправленной необычными специями и подаваемой со свежими местными овощами.

Организационные детали

В стоимость не включена еда и напитки — средняя стоимость обеда в рыбацком кафе от 10 евро/человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции метро Ичери Шехер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия
Лия — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1247 туристов
Я — ваш частный русскоязычный гид в Баку. С юмором, любовью и живыми историями моего города. Я здесь родилась и знаю его лучше, чем многие жители. С удовольствием покажу вам Баку
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таким, каким люблю его сама — душевным, вкусным и удивительным городом контрастов. Я создаю авторские маршруты, которые подстраиваю под ваши интересы. Мои экскурсии — это диалог, а не лекция. Для меня важно, чтобы вы увезли эмоции, открытия и подарки — своим гостям предлагаю оливковое варенье, пахлаву или поход на восточный базар. Вместе мы можем погрузиться в легенды Ичеришехера, попробовать настоящую азербайджанскую кухню или открыть места, которых нет в путеводителях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Хотим поблагодарить Лию за экскурсии. У нас было 2,5 дня на посещение Азербайджана, решили доверить программу Лии и не пожалели. За это время мы успели побывать на экскурсии по Старому
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городу, съездить на гору Бешбармак и подняться на скалу на ней, посетить Хызынский район с его невероятного цвета горами, побывать в мечети Биби-Эйбат, посетить заповедник Гобустан с грязевыми вулканами и пещерами с наскальными рисунками, посмотреть поля с нефтяными вышками, съездить в Янардаг и храм огня Атешгях.
А на обед Лия привозила нас в нетуристические заведения, которые любят местные жители, с очень вкусной кухней.
Все поездки были очень насыщенными и при этом не утомительными, Лия - прекрасный рассказчик, который знает и любит историю и культуру своей страны и умеет её интересно преподнести. Так, за 2,5 дня Лия смогла показать нам настроение и красоту Азербайджана, а сколько регионов этой страны мы еще не посмотрели! Это однозначно недооцененное туристическое направление. Уверены, что еще вернемся.

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