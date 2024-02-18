Лия проводит ещё 8 экскурсий

Путешествие по святым местам Баку подарит незабываемые впечатления. Туристы узнают о мистических валунах и древних пирах, посетят восстановленную мечеть Биби-Эйбат и роскошную мечеть Тезепир. Истории о меценатах и целителях, а также дегустация изысканных рыбных блюд на берегу Каспийского моря сделают экскурсию незабываемой. Откройте для себя тайны Азербайджана и прикоснитесь к его культурному наследию

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Описание экскурсии

Мистический валун

В Нагорном парке, возле одного из священных валунов — Пирвянзяря — вы узнаете, почему крупные обломки горной породы и скалы издавна являлись местом поклонения азербайджанцев. А также как связано название этого валуна с растением, которое, по здешним поверьям, обладает целебной силой. Зелень, приносящую здоровье, сможете попробовать и вы.

Мечеть Биби-Эйбат — великая мусульманская святыня

На берегу Бакинской бухты располагалась древняя мечеть — она не дожила до наших дней, но стала прообразом нового величественного сооружения. У восстановленной святыни поговорим о трепетном отношении местных жителей к старинным обычаям и истории. С обрыва, на котором построили мечеть, вы взглянете на прекрасные панорамы Бакинской бухты и нефтяного порта, а после индустриальных пейзажей отправитесь в один из приморских рыбных ресторанов.

Мечеть Тезепир — еще одна жемчужина Баку

На примере другой мечети, уже 20 века, вы познакомитесь с особенностями современной религиозной архитектуры, осмотрите роскошные купола и верхушки минаретов, золотые надписи и элементы из красного дерева, восточные орнаменты и роспись, сделанную азербайджанскими живописцами. А также услышите интересные факты о меценатке Набат ханум Ашурбековой, благодаря которой началось строительство мечети, и событиях, из-за которых храм около 30 лет был закрыт для верующих.

История святилища Пир Гасан

В поселке Мярдякан вы познакомитесь с еще одним святым местом, которое заботливые азербайджанцы превратили в уютный парк. На территории комплекса вы увидите захоронение 16 века, мавзолей известного мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, жертвенник и площадки для ритуального омовения. Услышите о поверьях, связанных со святилищем, а также увидите приемы знахарей чепчу и посмотрите, как проводится древний ритуал чилдаг, который избавляет от болезней и стрессов.

Предания об азербайджанском целителе

В красивой мечети, построенной в середине прошлого века на деньги прихожан, вы узнаете о знаменитом целителе Мир Мовсум-аге. Услышите несколько удивительных историй о том, как неожиданно проявилась сила этого человека и за какие деяния его имя вошло в историю страны.

Дегустация лучшей рыбы в Баку

В завершение программы в бунгало на берегу Каспийского моря вы сможете отведать изысканные блюда из берща, кутума, осетра, белуги и другой рыбы, приправленной необычными специями и подаваемой со свежими местными овощами.

Организационные детали

В стоимость не включена еда и напитки — средняя стоимость обеда в рыбацком кафе от 10 евро/человека.