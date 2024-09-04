Гобустанский государственный историко-художественный заповедник — одна из главных достопримечательностей Азербайджана.
Здесь вы увидите наскальные рисунки эпохи неолита, изображающие охоту, танцы и повседневную жизнь древних людей. В заповеднике также расположен музей с коллекцией артефактов.
Здесь вы увидите наскальные рисунки эпохи неолита, изображающие охоту, танцы и повседневную жизнь древних людей. В заповеднике также расположен музей с коллекцией артефактов.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Древний город Гобустан
Гобустан, или Гобустанский государственный историко-художественный заповедник, является одной из главных достопримечательностей Азербайджана. Это место известно своими наскальными рисунками, которые датируются эпохой неолита. Прогуливаясь по Гобустану, вы сможете увидеть тысячи древних петроглифов, изображающих сцены охоты, танцев и обыденной жизни древних людей. Кроме того, здесь находится музей, где представлена коллекция артефактов, найденных в этом районе. Вы сможете узнать много интересного о быте и культуре древних обитателей этого региона.
Грязевые вулканы
Гобустан также знаменит своими грязевыми вулканами, которых насчитывается около половины от общего числа в мире. Эти уникальные природные объекты представляют собой конусы, из которых периодически извергаются холодная жидкая грязь и газ. Наблюдать за этим явлением — необычный и захватывающий опыт. Говорят, что грязь из вулканов обладает лечебными свойствами, и многие туристы не упускают возможности сделать фотографии на фоне этих удивительных природных объектов. Храм Огня (Ateshgah)Храм Огня Ateshgah расположен на Апшеронском полуострове и является древним местом поклонения. Это индусский храм, который был построен на месте природного газового источника, который постоянно горел, и с древних времён привлекал паломников из Индии и Персии. Внутри храма вы увидите сохранившийся крематорий, статуи Ганеши, Шивы и других индуистских богов, а также различные комнаты, предназначенные для медитации и вхождения в транс. Ateshgah является ярким примером взаимодействия культур и религий, представляя собой уникальный историко-архитектурный памятник.
Огненная гора
Огненная гора (Янардаг) — это одно из самых впечатляющих природных чудес Азербайджана. Здесь на склоне холма горит огонь, который никогда не угасает. Янардаг горит уже несколько тысячелетий благодаря природным газовым источникам, выходящим на поверхность. Это место окутано множеством легенд и является священным для местных жителей. Наблюдать за живым пламенем, вырывающимся из-под земли, особенно впечатляюще в темное время суток, когда огонь выглядит особенно ярко и мистически.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Qobustan
- Ateshgah
- Yanar dag
- Грязевые вулканы в Баку
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Гобустанский заповедник - 6 евро
- Храм Атешгях - 6 евро
- Гора Янардаг - 5 евро
Место начала и завершения?
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Когда и сколько длится?
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Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Гобустанский заповедник - 6 евро
- Храм Атешгях - 6 евро
- Гора Янардаг - 5 евро
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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