Роял проводит ещё 1 экскурсию

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Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич

Перенестись в прошлое, гуляя по деревушке мастеровых, и посетить древнюю святыню, скрытую в скалах

Роял
Роял – Гид из Баку
Я познакомлю вас с культурой и историей 📖 древнего Азербайджана.

Вы увидите удивительный по своей архитектуре мавзолей шейха Дири Баба и найдете потрясающие медные изделия в деревушке Лагич.

Узнаете о восточном средневековом строительстве, старинных традициях и промыслах, а также насладитесь живописными природными видами.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €199 за экскурсию

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Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич

Что вас ожидает

Гробница в скалах
Здание мавзолея, словно парящее в скалах, — настоящий шедевр ширванской архитектурной школы. Я расскажу о строительстве памятника XV века и легендарном шейхе Дири Баба, а также объясню, какие жертвоприношения совершают местные и о чем они просят святого. Вы осмотрите внутреннее убранство гробницы и полюбуетесь панорамным видом с крыши мавзолея.

Центр ремесел
Мощеные улочки и площади Лагича перенесут вас в Средневековье. Мы прогуляемся меж двухэтажных домиков из светло-серого речного камня и поговорим о населении поселка, увидим древние мечети и лавочки мастеровых. Я поделюсь старинной легендой о персидском шахе, которая объяснит умение жителей искусно плавить железо и медь, а в краеведческом музее вы познакомитесь с культурой и традициями региона. Узнаете об уникальной технологии строительства, разработанной для защиты от землетрясений, и услышите множество историй о местных. В завершение мы пройдемся по подвесному мосту над рекой Гирдиманчай и зарядимся адреналином.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на большом комфортном автомобиле 🚘 Mercedes Vito
  • Билеты в музей 🖼 и на подвесной мост входят в стоимость
  • Обед не предусмотрен и оплачивается отдельно
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роял
Роял
Хотите исследовать Баку и регионы Азербайджана? Вы по адресу! Меня зовут Роял, я опытный экскурсовод, который обожает свою страну и готов делиться своей любовью. Каждая прогулка и поездка — часть моей души, ведь я рассказываю не о сухих исторических фактах, но также о культуре, традициях, местной природе. Вместе с профессиональным водителем мы составляем индивидуальные туры и всегда готовы подстроиться под ваши предпочтения.
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Роял проводит ещё 1 экскурсию

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