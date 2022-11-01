Роял проводит ещё 1 экскурсию

5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальная архитектура мавзолея
- 🏛 Прогулка по средневековой деревне
- 🛠 Знакомство с ремеслами Лагича
- 🌉 Прогулка по подвесному мосту
- 🚗 Комфортное путешествие на Mercedes Vito
Что можно увидеть
- Мавзолей Дири Баба
- Деревня Лагич
- Краеведческий музей
Описание экскурсии
Гробница в скалах
Здание мавзолея, словно парящее в скалах, — настоящий шедевр ширванской архитектурной школы. Я расскажу о строительстве памятника XV века и легендарном шейхе Дири Баба, а также объясню, какие жертвоприношения совершают местные и о чем они просят святого. Вы осмотрите внутреннее убранство гробницы и полюбуетесь панорамным видом с крыши мавзолея.
Центр ремесел
Мощеные улочки и площади Лагича перенесут вас в Средневековье. Мы прогуляемся меж двухэтажных домиков из светло-серого речного камня и поговорим о населении поселка, увидим древние мечети и лавочки мастеровых. Я поделюсь старинной легендой о персидском шахе, которая объяснит умение жителей искусно плавить железо и медь, а в краеведческом музее вы познакомитесь с культурой и традициями региона. Узнаете об уникальной технологии строительства, разработанной для защиты от землетрясений, и услышите множество историй о местных. В завершение мы пройдемся по подвесному мосту над рекой Гирдиманчай и зарядимся адреналином.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на большом комфортном автомобиле Mercedes Vito
- Билеты в музей и на подвесной мост входят в стоимость
- Обед не предусмотрен и оплачивается отдельно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
- мы услышали от силы 30% информации, которая заявлена в описании экскурсии.
- заказанная за месяц экскурсия выпала на очень холодный день и дождливую погоду. Организатор не