Роял проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Гробница в скалах

Здание мавзолея, словно парящее в скалах, — настоящий шедевр ширванской архитектурной школы. Я расскажу о строительстве памятника XV века и легендарном шейхе Дири Баба, а также объясню, какие жертвоприношения совершают местные и о чем они просят святого. Вы осмотрите внутреннее убранство гробницы и полюбуетесь панорамным видом с крыши мавзолея.

Центр ремесел

Мощеные улочки и площади Лагича перенесут вас в Средневековье. Мы прогуляемся меж двухэтажных домиков из светло-серого речного камня и поговорим о населении поселка, увидим древние мечети и лавочки мастеровых. Я поделюсь старинной легендой о персидском шахе, которая объяснит умение жителей искусно плавить железо и медь, а в краеведческом музее вы познакомитесь с культурой и традициями региона. Узнаете об уникальной технологии строительства, разработанной для защиты от землетрясений, и услышите множество историй о местных. В завершение мы пройдемся по подвесному мосту над рекой Гирдиманчай и зарядимся адреналином.

Организационные детали