Роял проводит ещё 1 экскурсию

Гробница в скалах Здание мавзолея, словно парящее в скалах, — настоящий шедевр ширванской архитектурной школы. Я расскажу о строительстве памятника XV века и легендарном шейхе Дири Баба, а также объясню, какие жертвоприношения совершают местные и о чем они просят святого. Вы осмотрите внутреннее убранство гробницы и полюбуетесь панорамным видом с крыши мавзолея.
Центр ремесел Мощеные улочки и площади Лагича перенесут вас в Средневековье. Мы прогуляемся меж двухэтажных домиков из светло-серого речного камня и поговорим о населении поселка, увидим древние мечети и лавочки мастеровых. Я поделюсь старинной легендой о персидском шахе, которая объяснит умение жителей искусно плавить железо и медь, а в краеведческом музее вы познакомитесь с культурой и традициями региона. Узнаете об уникальной технологии строительства, разработанной для защиты от землетрясений, и услышите множество историй о местных. В завершение мы пройдемся по подвесному мосту над рекой Гирдиманчай и зарядимся адреналином.
Организационные детали
Экскурсия проходит на большом комфортном автомобиле 🚘 Mercedes Vito
Билеты в музей 🖼 и на подвесной мост входят в стоимость
Обед не предусмотрен и оплачивается отдельно
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Хотите исследовать Баку и регионы Азербайджана? Вы по адресу! Меня зовут Роял, я опытный экскурсовод, который обожает свою страну и готов делиться своей любовью. Каждая прогулка и поездка — часть моей души, ведь я рассказываю не о сухих исторических фактах, но также о культуре, традициях, местной природе. Вместе с профессиональным водителем мы составляем индивидуальные туры и всегда готовы подстроиться под ваши предпочтения.