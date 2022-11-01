Роял проводит ещё 1 экскурсию

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Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич

Познакомьтесь с культурой и историей древнего Азербайджана. Увидите мавзолей шейха Дири Баба и найдете медные изделия в деревушке Лагич
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и историей древнего Азербайджана. Увидите мавзолей шейха Дири Баба, который является шедевром ширванской архитектурной школы. В деревне Лагич вы найдете потрясающие медные изделия
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и узнаете о старинных традициях и промыслах. Прогулка по мощеным улочкам и площадям Лагича перенесет вас в Средневековье.

Узнаете об уникальной технологии строительства, разработанной для защиты от землетрясений, и услышите множество историй о местных жителях. Завершите экскурсию прогулкой по подвесному мосту над рекой Гирдиманчай

4.5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальная архитектура мавзолея
  • 🏛 Прогулка по средневековой деревне
  • 🛠 Знакомство с ремеслами Лагича
  • 🌉 Прогулка по подвесному мосту
  • 🚗 Комфортное путешествие на Mercedes Vito
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич

Что можно увидеть

  • Мавзолей Дири Баба
  • Деревня Лагич
  • Краеведческий музей

Описание экскурсии

Гробница в скалах

Здание мавзолея, словно парящее в скалах, — настоящий шедевр ширванской архитектурной школы. Я расскажу о строительстве памятника XV века и легендарном шейхе Дири Баба, а также объясню, какие жертвоприношения совершают местные и о чем они просят святого. Вы осмотрите внутреннее убранство гробницы и полюбуетесь панорамным видом с крыши мавзолея.

Центр ремесел

Мощеные улочки и площади Лагича перенесут вас в Средневековье. Мы прогуляемся меж двухэтажных домиков из светло-серого речного камня и поговорим о населении поселка, увидим древние мечети и лавочки мастеровых. Я поделюсь старинной легендой о персидском шахе, которая объяснит умение жителей искусно плавить железо и медь, а в краеведческом музее вы познакомитесь с культурой и традициями региона. Узнаете об уникальной технологии строительства, разработанной для защиты от землетрясений, и услышите множество историй о местных. В завершение мы пройдемся по подвесному мосту над рекой Гирдиманчай и зарядимся адреналином.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на большом комфортном автомобиле Mercedes Vito
  • Билеты в музей и на подвесной мост входят в стоимость
  • Обед не предусмотрен и оплачивается отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роял
Роял — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 209 туристов
Хотите исследовать Баку и регионы Азербайджана? Вы по адресу! Меня зовут Роял, я опытный экскурсовод, который обожает свою страну и готов делиться своей любовью. Каждая прогулка и поездка — часть
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моей души, ведь я рассказываю не о сухих исторических фактах, но также о культуре, традициях, местной природе. Вместе с профессиональным водителем мы составляем индивидуальные туры и всегда готовы подстроиться под ваши предпочтения.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Э
Удачная интересная поездка получилась. Ребята были вдвоём, водитель - профессионал и гид, старались и учитывали все наши пожелания. Повезло с погодой, очень красивые виды в горах по дороге в Лагич.
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Сам посёлок самобытный, мастера там красивые вещи из меди производят. Мавзолей Дари Баба очень монументально и как то особенно выглядел в уходящих лучах солнца. Планировали ещё на винодельню Мейсари заехать, там очень красиво, но к сожалению в день нашего посещения было закрыто, полюбовались издалека.

Удачная интересная поездка получилась. Ребята были вдвоём, водитель - профессионал и гид, старались и учитывали все
Удачная интересная поездка получилась. Ребята были вдвоём, водитель - профессионал и гид, старались и учитывали все
Удачная интересная поездка получилась. Ребята были вдвоём, водитель - профессионал и гид, старались и учитывали все
Удачная интересная поездка получилась. Ребята были вдвоём, водитель - профессионал и гид, старались и учитывали все
Удачная интересная поездка получилась. Ребята были вдвоём, водитель - профессионал и гид, старались и учитывали все
Удачная интересная поездка получилась. Ребята были вдвоём, водитель - профессионал и гид, старались и учитывали все
Удачная интересная поездка получилась. Ребята были вдвоём, водитель - профессионал и гид, старались и учитывали все
Удачная интересная поездка получилась. Ребята были вдвоём, водитель - профессионал и гид, старались и учитывали все
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О
Спасибо! Организатор отработал очень чётко. Машина хорошая. Чистота в салоне. Водитель очень профессиональный. Всё внимательно и заботливо. Если планируете поездку - принимайте во внимание что расстояния большие, поездка сложная, дорога в жутком состоянии - идёт ремонт на больших участках….
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С
Все понравилось. Интересные и красивые места, прекрасный гид. Рекомендуем для посещения.
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И
Мои основные замечания к организатору:
- мы услышали от силы 30% информации, которая заявлена в описании экскурсии.
- заказанная за месяц экскурсия выпала на очень холодный день и дождливую погоду. Организатор не
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мог не знать, что в таких условиях ехать в Лагич бессмысленно, но ничего не сообщил нам об этом, не предложил поменять экскурсию или перенести на другой день.

Экскурсию вела экскурсовод Хамиде. Очень приятная женщина и довольно близких мне взглядов на общество и политику в Азербайджане. Но так как я даю оценку её профессионализму, то, к сожалению, почти сразу стало понятно, что конкретно к этой экскурсии она не подготовлена.
В основном она рассказывала очень общие вещи об Азербайджане, религии, климате (которые я уже знаю, тк приезжаю в Баку не в первый раз). Большую часть времени в дороге к гробнице и деревне Хамиде разговаривала с водителем, мы откровенно скучали и вынуждены были сами задавать вопросы.
На осмотр гробницы и всего музейного комплекса нам дали 20 минут, хотелось побродить подольше. Хамиде внутрь с нами не зашла, про Дири Баба также рассказала буквально несколько общих предложений.
Далее следовала почти трёхчасовая дорога в Лагич. Честно говоря, только она и оставила хорошие впечатления от экскурсии, потому что мы проезжали места дивной красоты. Дорога горная, очень сложная и опасная, хочу выразить благодарность водителю, который с ней справился отлично.
Лагич - это место, которое точно стоит посетить. Но СТРОГО В ХОРОШУЮ ПОГОДУ, потому что в противном случае на весь посёлок будут работать две с половиной лавочки. И никаких прекрасных национальных изделий и ремесленников вы не увидите. Сам посёлок приятный, действительно оставляет ощущение, что он застыл где-то в средних веках.
В общем, я не рекомендую отправляться в Лагич с командой Рояла. Вы точно сэкономите как минимум половину стоимости, если просто наймёте хорошего водителя и поедете без экскурсии в солнечную погоду.

Роял
Роял
Ответ организатора:
Приношу свои извинения, мы сделали все возможное, но погодой не я управляю, это Дело Всевышнего. Я поменял бы вам даты, но следующие дни были заняты. . Мы учтем ваш отзыв спасибо вам
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