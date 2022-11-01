Роял проводит ещё 1 экскурсию

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мог не знать, что в таких условиях ехать в Лагич бессмысленно, но ничего не сообщил нам об этом, не предложил поменять экскурсию или перенести на другой день.



Экскурсию вела экскурсовод Хамиде. Очень приятная женщина и довольно близких мне взглядов на общество и политику в Азербайджане. Но так как я даю оценку её профессионализму, то, к сожалению, почти сразу стало понятно, что конкретно к этой экскурсии она не подготовлена.

В основном она рассказывала очень общие вещи об Азербайджане, религии, климате (которые я уже знаю, тк приезжаю в Баку не в первый раз). Большую часть времени в дороге к гробнице и деревне Хамиде разговаривала с водителем, мы откровенно скучали и вынуждены были сами задавать вопросы.

На осмотр гробницы и всего музейного комплекса нам дали 20 минут, хотелось побродить подольше. Хамиде внутрь с нами не зашла, про Дири Баба также рассказала буквально несколько общих предложений.

Далее следовала почти трёхчасовая дорога в Лагич. Честно говоря, только она и оставила хорошие впечатления от экскурсии, потому что мы проезжали места дивной красоты. Дорога горная, очень сложная и опасная, хочу выразить благодарность водителю, который с ней справился отлично.

Лагич - это место, которое точно стоит посетить. Но СТРОГО В ХОРОШУЮ ПОГОДУ, потому что в противном случае на весь посёлок будут работать две с половиной лавочки. И никаких прекрасных национальных изделий и ремесленников вы не увидите. Сам посёлок приятный, действительно оставляет ощущение, что он застыл где-то в средних веках.

В общем, я не рекомендую отправляться в Лагич с командой Рояла. Вы точно сэкономите как минимум половину стоимости, если просто наймёте хорошего водителя и поедете без экскурсии в солнечную погоду.