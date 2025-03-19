На этой экскурсии мы с вами окунемся в доисторическое прошлое Азербайджана. Увидим инопланетные пейзажи Грязевых вулканов, горящую тысячи лет гору Янардаг, которую посещали много известных путешественников и писателей, включая Александра Дюма старшего, и ненадолго станем настоящими огнепоклонниками во всемирно известном Храме огня Атешгях.

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Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 6 чел.)

Описание экскурсии

Музей Гобустана и Петроглифы

Экскурсия начинается с посещения Национального историко-художественного заповедника Гобустан, расположенного на юго-востоке Большого Кавказа. Здесь вы увидите древние петроглифы — высеченные на скалах рисунки, датируемые более чем 25 тысяч лет назад. Гобустанские наскальные изображения, отражающие быт древних людей, охоту, танцы и ритуалы, являются одними из лучших свидетельств доисторической эпохи на Кавказе. Я расскажу об истории этого уникального места, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2007 году.

Грязевые вулканы Гобустана

В непосредственной близости от петроглифов находятся уникальные грязевые вулканы. Азербайджан — одна из стран с самым большим количеством грязевых вулканов в мире. Эти природные объекты, выбрасывающие холодную грязь и газы, создают впечатляющие пейзажи. Вы сможете наблюдать извержение вулканов и узнать о геологических особенностях региона и уникальных свойствах вулканической грязи.

Мечеть Биби-Эйбат

После возвращения в Баку вас ждёт визит в одну из самых почитаемых святынь города — мечеть Биби-Эйбат. Это архитектурное произведение искусства было восстановлено в 90-е годы прошлого века на месте средневековой мечети, разрушенной в советское время. Мечеть является местом паломничества и символом религиозной жизни Азербайджана. Я расскажу историю святыни и её культурное значение.

Первая нефтяная вышка в мире

Следующим пунктом экскурсии станет уникальная историческая локация — место первой в мире механической нефтяной скважины, пробуренной в 1846 году. Это место символизирует начало нефтяной эры и важную роль Азербайджана в развитии мировой нефтяной промышленности. Здесь я расскажу об истории нефтедобычи в регионе, о нефтяном буме и о том, как это изменило страну.

Набережная Баку (Бакинский бульвар)

После знакомства с промышленной историей Азербайджана вас ждёт прогулка по знаменитому Бакинскому бульвару — живописной набережной, протянувшейся вдоль Каспийского моря. Здесь вы сможете насладиться морским бризом, полюбоваться современными архитектурными объектами, такими как:

Башни Пламени

Водный парк Малая Венеция

Музей Ковра

Не забудьте сделать фотографии на фоне красивых пейзажей города.

Храм Огня Атешгях

Экскурсия продолжается с посещения одного из самых загадочных и древних мест Азербайджана — зороастрийского храма огня Атешгях, расположенного в пригороде Баку. Храм, построенный на месте природного газового источника, где вечный огонь горел тысячелетиями, является символом поклонения огню. Вы узнаете о религии зороастризма, о связи огня с древними верованиями и о том, как это место привлекало паломников из разных стран.

Горящая гора Янардаг

Последним пунктом нашего маршрута станет природное чудо — горящая гора Янардаг. Здесь уже несколько тысяч лет из трещин в скалах вырываются языки пламени, которые горят благодаря выходящим на поверхность природным газам. Янардаг, окутанный легендами, считается одной из важнейших достопримечательностей Азербайджана. Завораживающее зрелище огня, пылающего на склонах горы, создаст незабываемое впечатление.

Важная информация

Пожалуйста, одевайтесь по погоде, а в случае прогноза дождя - возьмите с собой зонт или дождевик. Не забудьте подобрать удобную обувь и солнцезащитные очки.