Старый город 🏙️ Ичери Шехер (дословный перевод «внутренний город») – это сердце столицы ⭐️ Азербайджана. Он занимает совсем небольшую площадь, особенно, если сравнивать с современным Баку. Однако, чтобы обойти все местные достопримечательности 🏛️, потребуется время – прогулка 👣 займет несколько часов.

Кажется, каждый квадратный метр Ичери Шехер насыщен событиями, все здесь дышит стариной. Удивительная кинематографичность, местный колорит и непередаваемая атмосфера – визитная карточка Старого города. Его узкие улицы мы не раз видели с киноэкранов (вспомните хотя бы культовый советский фильм 🎥 «Бриллиантовая рука»), но, чтобы полностью ощутить романтику и дух старого Баку, надо прогуляться по улицам Ичери Шехер самостоятельно.

Знакомство со Старым городом

Пешеходная экскурсия ⛳ по старому городу начинается с прогулки по его извилистым улочкам. Блуждая по этим затейливым лабиринтам, вы сможете насладиться чудесными видами, заглянуть в уютные бакинские дворики и поздороваться с доброжелательными и улыбчивыми местными жителями, которые в теплый солнечный день играют в нарды и домино прямо на свежем воздухе перед домом.

Гуляя по Старому Городу, вы пройдете вдоль крепостных стен, оцените их мощь и высоту. Узнаете о принципах устройства крепости, оцените ее хитроумную планировку. Пройдетесь по знаменитой улице, которую местные жители давно уже называют улицей «черт побери». Именно здесь Юрий Никулин в перерывах между съемками фильма «Бриллиантовая рука» так любил устраивать баталии в нарды с лучшими бакинскими игроками.

Сфотографируетесь с босоногим художником Али Шамси, талантом которого восхищаются даже в Ватикане, прямо в его собственной галерее, а также узнаете, почему еще один житель старого города обставил весь свой дом удивительной керамикой с видами Баку. Среди огромного количества керамических картин вы сможете найти ту, что вам по душе и прикоснуться к работам великого мастера керамических дел.

Лучшие мечети и минареты Старого Города восхитят вас своей суровой красотой и величием, а Девичья Башня удивит своей воистину девичьей архитектурной грацией.

Дворец Ширваншахов

Еще ближе познакомиться с историческим прошлым города вы сможете во дворце Ширваншахов – это бывшая резиденция правителей Ширвана, которая образует масштабный комплекс с мечетью, баней и мавзолеем. Хотя некоторые здания разделяют века, композиция выглядит целостной и удивительно гармоничной, высокий минарет дворцовой мечети устремляется к самому небу. Вы узнаете о драматических событиях, которые когда-то происходили во дворце, и о судьбоносных решениях, которые здесь принимались.

Музеи и лавочки Старого города

Посещение уникальных бакинских музеев и колоритных лавочек Старого города – обязательный пункт программы пешеходной экскурсии 🧭. Вы побываете в Музее миниатюрных книг, который известен на весь мир и занесен в Книгу рекордов Гиннеса, а также артгалереи и лавочки Ичери Шехер.

Удивительная энергетика этих мест запомнится надолго и будет манить вас в Старый Город снова и снова.

Обед в караван-сарае

После насыщенной впечатлениями прогулки при желании можно будет немного передохнуть и подкрепиться в караван-сарае 12го столетия, где вам сразу же дадут попробовать горячие лепешки, лаваши, ароматные кутабы и фесели прямо из тандыра. Кельи караван-сарая дадут вам почувствовать себя тем самым путником, когда-то также останавливавшимся здесь для отдыха. Вы узнаете, кто из известных людей бывал здесь и тоже не смог устоять перед чудесным ароматом блюд национальной азербайджанской кухни 🥧, которым так насыщен воздух Старого города.

Удивительно, но караван-сараи Старого Города были не просто постоялыми дворами, а главной артерией экономической жизни Востока, о древней истории 📖 которых я вам расскажу, пока вы будете наслаждаться ароматным азербайджанским чаем с необычными сладостями из тыквы и айвы.

Удивительная энергетика этих мест запомнится надолго и будет манить вас в Старый Город снова и снова.

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