  1. Азербайджан
  2. Экскурсии

Старый Город - история в сердце твоем!

5
1 отзыв
Лия М.
Лия М. – Гид из Баку
История 📖, архитектура, краски и колорит на пешеходной экскурсии 🧭 по лабиринтам Ичери-Шехер
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $80 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Старый Город - история в сердце твоем!
Старый Город - история в сердце твоем!

Что вы увидите

  • История, архитектура, краски и колорит Ичери-Шехер
  • музеи и дворец
  • колоритные лавочки
  • караван сараи
  • улочки, где снимались фильмы "Бриллиантовая рука", "Человек-амфибия"
  • средневековые мечети
Старый город 🏙️ Ичери Шехер (дословный перевод «внутренний город») – это сердце столицы ⭐️ Азербайджана. Он занимает совсем небольшую площадь, особенно, если сравнивать с современным Баку. Однако, чтобы обойти все местные достопримечательности 🏛️, потребуется время – прогулка 👣 займет несколько часов.
Кажется, каждый квадратный метр Ичери Шехер насыщен событиями, все здесь дышит стариной. Удивительная кинематографичность, местный колорит и непередаваемая атмосфера – визитная карточка Старого города. Его узкие улицы мы не раз видели с киноэкранов (вспомните хотя бы культовый советский фильм 🎥 «Бриллиантовая рука»), но, чтобы полностью ощутить романтику и дух старого Баку, надо прогуляться по улицам Ичери Шехер самостоятельно.
Знакомство со Старым городом
Пешеходная экскурсия ⛳ по старому городу начинается с прогулки по его извилистым улочкам. Блуждая по этим затейливым лабиринтам, вы сможете насладиться чудесными видами, заглянуть в уютные бакинские дворики и поздороваться с доброжелательными и улыбчивыми местными жителями, которые в теплый солнечный день играют в нарды и домино прямо на свежем воздухе перед домом.
Гуляя по Старому Городу, вы пройдете вдоль крепостных стен, оцените их мощь и высоту. Узнаете о принципах устройства крепости, оцените ее хитроумную планировку. Пройдетесь по знаменитой улице, которую местные жители давно уже называют улицей «черт побери». Именно здесь Юрий Никулин в перерывах между съемками фильма «Бриллиантовая рука» так любил устраивать баталии в нарды с лучшими бакинскими игроками.
Сфотографируетесь с босоногим художником Али Шамси, талантом которого восхищаются даже в Ватикане, прямо в его собственной галерее, а также узнаете, почему еще один житель старого города обставил весь свой дом удивительной керамикой с видами Баку. Среди огромного количества керамических картин вы сможете найти ту, что вам по душе и прикоснуться к работам великого мастера керамических дел.
Лучшие мечети и минареты Старого Города восхитят вас своей суровой красотой и величием, а Девичья Башня удивит своей воистину девичьей архитектурной грацией.
Дворец Ширваншахов
Еще ближе познакомиться с историческим прошлым города вы сможете во дворце Ширваншахов – это бывшая резиденция правителей Ширвана, которая образует масштабный комплекс с мечетью, баней и мавзолеем. Хотя некоторые здания разделяют века, композиция выглядит целостной и удивительно гармоничной, высокий минарет дворцовой мечети устремляется к самому небу. Вы узнаете о драматических событиях, которые когда-то происходили во дворце, и о судьбоносных решениях, которые здесь принимались.
Музеи и лавочки Старого города
Посещение уникальных бакинских музеев и колоритных лавочек Старого города – обязательный пункт программы пешеходной экскурсии 🧭. Вы побываете в Музее миниатюрных книг, который известен на весь мир и занесен в Книгу рекордов Гиннеса, а также артгалереи и лавочки Ичери Шехер.
Удивительная энергетика этих мест запомнится надолго и будет манить вас в Старый Город снова и снова.
Обед в караван-сарае
После насыщенной впечатлениями прогулки при желании можно будет немного передохнуть и подкрепиться в караван-сарае 12го столетия, где вам сразу же дадут попробовать горячие лепешки, лаваши, ароматные кутабы и фесели прямо из тандыра. Кельи караван-сарая дадут вам почувствовать себя тем самым путником, когда-то также останавливавшимся здесь для отдыха. Вы узнаете, кто из известных людей бывал здесь и тоже не смог устоять перед чудесным ароматом блюд национальной азербайджанской кухни 🥧, которым так насыщен воздух Старого города.
Удивительно, но караван-сараи Старого Города были не просто постоялыми дворами, а главной артерией экономической жизни Востока, о древней истории 📖 которых я вам расскажу, пока вы будете наслаждаться ароматным азербайджанским чаем с необычными сладостями из тыквы и айвы.
Удивительная энергетика этих мест запомнится надолго и будет манить вас в Старый Город снова и снова.

ВНИМАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГИДОВ:

    ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ ЗАПАТЕНТОВАН, ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДЕТ ОБЖАЛОВАНО В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ!
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Входные билеты:
    • Девичья башня — 6$
    • Дворец Ширваншахов — 6$.
    • Личные расходы
    Начало
    🚩 г. Баку Истиглалият 4. Сабаильский район
    Место завершения
    🏁 г. Баку Истиглалият 4. Сабаильский район.
    Старый Город - история в сердце твоем!
    Старый Город - история в сердце твоем!
    Старый Город - история в сердце твоем!
    Старый Город - история в сердце твоем!

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Лия М.
    Лия М.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Лия М. проводит ещё 5 экскурсий

    Лучшие панорамы вечернего и ночного Баку!
    $120
    4 часа
    Лучшие панорамы вечернего и ночного Баку!
    1 отзыв
    По следам А. Дюма и Д. Менделеева: Храм огнепоклонников и Горящая гора
    $30
    4 часа
    По следам А. Дюма и Д. Менделеева: Храм огнепоклонников и Горящая гора
    1 отзыв
    Экскурсия на малую Венецию, к забавным баобабам и музею кактусов!
    $80
    3 часа
    Экскурсия на малую Венецию, к забавным баобабам и музею кактусов!
    Тур для гурманов: сокровища азербайджанской кухни
    $40
    8 часов
    Тур для гурманов: сокровища азербайджанской кухни
    Национальный банный тур «Хаммам -подарок Востока»
    $120
    4 часа
    Национальный банный тур «Хаммам -подарок Востока»

    Еще несколько необычных экскурсий в Баку

    Баку. История Старого города
    60
    2.5 часа
    Баку. История Старого города
    222 отзыва
    Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
    Весь Баку и «огненный» Апшерон
    110
    10 часов
    Весь Баку и «огненный» Апшерон
    107 отзывов
    Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
    Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
    175
    12 часов
    Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
    97 отзывов
    Провести день, как настоящий бакинец, и попробовать лучшие блюда в аутентичных ресторанах
    Узнать Баку за 3 часа
    От 65
    3 часа
    Узнать Баку за 3 часа
    80 отзывов
    Первое знакомство с «городом огней» на душевной обзорной прогулке с коренным бакинцем
    Раскрыть все краски Баку
    70
    3 часа
    Раскрыть все краски Баку
    75 отзывов
    Авто-пешеходная экскурсия по городу
    Весь Баку за 5 часов
    100
    5 часов
    Весь Баку за 5 часов
    67 отзывов
    Авто-пешеходная экскурсия по городу