Краски Закавказья: тур по главным достопримечательностям Азербайджана и Грузии с участием в Ртвели

Насладиться грузинским вином, погулять по «городу огней» и собрать виноград в Кахетии
Приглашаем вас в путешествие по Азербайджану и Грузии, которое поможет ощутить на себе гостеприимство и прочувствовать колорит этих стран.

Мы пройдёмся по улицам Баку, погрузимся в историю огнепоклонничества, изучим петроглифы в заповеднике «Гобустан».

Окунёмся в атмосферу Тбилиси и Кахетии, побываем в Мцхете и полюбуемся пейзажами Военно-Грузинской дороги. Осенью вас ждёт участие в традиционном празднике Ртвели!
Краски Закавказья: тур по главным достопримечательностям Азербайджана и Грузии с участием в Ртвели
Краски Закавказья: тур по главным достопримечательностям Азербайджана и Грузии с участием в Ртвели
Краски Закавказья: тур по главным достопримечательностям Азербайджана и Грузии с участием в Ртвели
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Из-за погодных условий в октябре маршрут 5 дня экскурсии будет выглядеть следующим образом: Бодбийский монастырь — город любви Сигнахи — дом-музей князей Чавчавадзе в Цинандали + дегустация вина — город Телави.

Проживание. В 2-местных номерах в отелях на выбор: Баку — Du Port 2* / Grand Midway 3* / Molokan Inn 4* / Landmark 4+* или аналогичных; Тбилиси — Garden House 2*/ Kopala 3*/ Citrus 4* / Tiflis Palace 4+* или аналогичных. Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля. Возможно 1-местное размещение (обязательно, если вы путешествуете без компании).

Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены только завтраки в отелях и дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на легковых автомобилях / Mercedes Vito / Mercedes Sprinter.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Баку! Прогулка по столице

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Затем отправимся исследовать столицу Азербайджана. Во время обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Баку, насладитесь его контрастами. Заглянем в самое сердце города — Ичери-шехер. В этом старом районе расположились дворец Ширваншахов и знаменитая Девичья башня, а также караван-сараи и ремесленные мастерские. Эта историческая часть столицы была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Привет, Баку! Прогулка по столицеПривет, Баку! Прогулка по столицеПривет, Баку! Прогулка по столицеПривет, Баку! Прогулка по столицеПривет, Баку! Прогулка по столицеПривет, Баку! Прогулка по столицеПривет, Баку! Прогулка по столицеПривет, Баку! Прогулка по столицеПривет, Баку! Прогулка по столицеПривет, Баку! Прогулка по столицеПривет, Баку! Прогулка по столице
2 день

Янардаг и храм Атешгях

Сегодня первым делом едем к горе Янардаг, что в переводе означает «горящая гора». На протяжении уже нескольких столетий люди наблюдают, как языки пламени обнимают поверхность этой возвышенности. Это обусловлено утечкой горючего природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Этот феномен особенно привлёк внимание тех, кто исповедует зороастризм. Последователи этой древнейшей религии основали поселение, где поклонялись огню. Поэтому следующим нашим пунктом назначения станет храм Атешгях. На экскурсии вы узнаете больше интересных подробностей о культуре зороастрийцев.

Во второй половине дня вернёмся в Баку.

Янардаг и храм АтешгяхЯнардаг и храм АтешгяхЯнардаг и храм АтешгяхЯнардаг и храм Атешгях
3 день

Археологический заповедник «Гобустан»

После завтрака выезжаем в известный археологический заповедник Гобустан. В его горах сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов. Здесь вы изучите наскальные изображения и древние стоянки.

Также сегодня у вас будет возможность погрузиться в историю нефтепромышленности. Вы узнаете, как «чёрное золото» повлияло на развитие страны, и увидите первую нефтевышку.

Во второй половине дня — возвращение в Баку.

Археологический заповедник «Гобустан»Археологический заповедник «Гобустан»Археологический заповедник «Гобустан»Археологический заповедник «Гобустан»
4 день

Перелёт в Тбилиси

Уром вас ждёт перелёт в Грузию (рекомендуемый рейс J2-8223 а/к Azerbaijan Airlines вылет из Баку в 9:30). Встретим вас в аэропорту Тбилиси по прибытии и отвезём в отель для заселения. Затем вас ждёт обзорная экскурсия по Тбилиси. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и футуристичный Мост мира.

Далее — свободное время.

Перелёт в ТбилисиПерелёт в ТбилисиПерелёт в ТбилисиПерелёт в Тбилиси
5 день

Прелести винного края: Кахетия

В сентябре в этот день вас ждёт участие в празднике Ртвели. Во время него люди собирают виноград. Далее его давят либо ногами в больших чанах, либо в специальных давилках. Сок сливают в огромные керамические кувшины квеври, которые закапывают в землю в винном погребе марани. Там при определённой температуре происходит брожение виноградного сусла. Мы тоже поучаствуем в сборе, а затем насладимся виноградным соком и настоящим грузинским вином.

*Программа дня зависит от созревания винограда. Летом мы заглянем в Кахетию, чтобы насладиться видами Алазанской долины и посетить несколько знаковых локаций. Маршрут может корректироваться.

Прелести винного края: КахетияПрелести винного края: КахетияПрелести винного края: КахетияПрелести винного края: КахетияПрелести винного края: КахетияПрелести винного края: КахетияПрелести винного края: Кахетия
6 день

Монастырь Джвари и собор Светицховели

Позавтракав, стартуем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Поднимемся к православному монастырю 6 века Джвари. Пройдём по улицам города и посетим собор Светицховели, воздвигнутый в честь двенадцати Апостолов.

Во второй половине дня вернёмся в Тбилиси.

Монастырь Джвари и собор СветицховелиМонастырь Джвари и собор СветицховелиМонастырь Джвари и собор СветицховелиМонастырь Джвари и собор Светицховели
7 день

Крепость Ананури и храм Троицы в Гергети

В этот день выезжаем в Степанцминду. Наш маршрут пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге. Первым делом остановимся у крепости Ананури, древней резиденции арагвских князей, расположенной на берегу Жинвальского водохранилища. Далее полюбуемся природными красотами с Крестового перевала и доберёмся до посёлка Степанцминда. Осмотрим Троицкую церковь Гергети, которая находится прямо у подножия горы Казбек. К ней мы поднимемся на внедорожнике.

Вечером вернёмся в столицу.

Крепость Ананури и храм Троицы в ГергетиКрепость Ананури и храм Троицы в ГергетиКрепость Ананури и храм Троицы в ГергетиКрепость Ананури и храм Троицы в ГергетиКрепость Ананури и храм Троицы в Гергети
8 день

Окончание тура

Мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 2*$710
Отель 3*$790
Отель 4*$890
Отель 4+*$1 030
Отель 2* (1-местное)$840
Отель 3* (1-местное)$960
Отель 4* (1-местное)$1 150
Отель 4+* (1-местное)$1 410
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местном номере
  • Завтраки в отелях
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Дегустации
  • Участие в Ртвели
  • Аренда внедорожника для подъёма к церкви в Гергети
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно из Тбилиси
  • Перелёт из Баку в Тбилиси
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение (доплата обязательна, если вы путешествуете без компании) - стоимость тура от $840
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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