Мы пройдёмся по улицам Баку, погрузимся в историю огнепоклонничества, изучим петроглифы в заповеднике «Гобустан».
Окунёмся в атмосферу Тбилиси и Кахетии, побываем в Мцхете и полюбуемся пейзажами Военно-Грузинской дороги. Осенью вас ждёт участие в традиционном празднике Ртвели!
Описание тура
Организационные детали
Из-за погодных условий в октябре маршрут 5 дня экскурсии будет выглядеть следующим образом: Бодбийский монастырь — город любви Сигнахи — дом-музей князей Чавчавадзе в Цинандали + дегустация вина — город Телави.
Проживание. В 2-местных номерах в отелях на выбор: Баку — Du Port 2* / Grand Midway 3* / Molokan Inn 4* / Landmark 4+* или аналогичных; Тбилиси — Garden House 2*/ Kopala 3*/ Citrus 4* / Tiflis Palace 4+* или аналогичных. Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля. Возможно 1-местное размещение (обязательно, если вы путешествуете без компании).
Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены только завтраки в отелях и дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на легковых автомобилях / Mercedes Vito / Mercedes Sprinter.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Привет, Баку! Прогулка по столице
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Затем отправимся исследовать столицу Азербайджана. Во время обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Баку, насладитесь его контрастами. Заглянем в самое сердце города — Ичери-шехер. В этом старом районе расположились дворец Ширваншахов и знаменитая Девичья башня, а также караван-сараи и ремесленные мастерские. Эта историческая часть столицы была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Янардаг и храм Атешгях
Сегодня первым делом едем к горе Янардаг, что в переводе означает «горящая гора». На протяжении уже нескольких столетий люди наблюдают, как языки пламени обнимают поверхность этой возвышенности. Это обусловлено утечкой горючего природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Этот феномен особенно привлёк внимание тех, кто исповедует зороастризм. Последователи этой древнейшей религии основали поселение, где поклонялись огню. Поэтому следующим нашим пунктом назначения станет храм Атешгях. На экскурсии вы узнаете больше интересных подробностей о культуре зороастрийцев.
Во второй половине дня вернёмся в Баку.
Археологический заповедник «Гобустан»
После завтрака выезжаем в известный археологический заповедник Гобустан. В его горах сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов. Здесь вы изучите наскальные изображения и древние стоянки.
Также сегодня у вас будет возможность погрузиться в историю нефтепромышленности. Вы узнаете, как «чёрное золото» повлияло на развитие страны, и увидите первую нефтевышку.
Во второй половине дня — возвращение в Баку.
Перелёт в Тбилиси
Уром вас ждёт перелёт в Грузию (рекомендуемый рейс J2-8223 а/к Azerbaijan Airlines вылет из Баку в 9:30). Встретим вас в аэропорту Тбилиси по прибытии и отвезём в отель для заселения. Затем вас ждёт обзорная экскурсия по Тбилиси. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и футуристичный Мост мира.
Далее — свободное время.
Прелести винного края: Кахетия
В сентябре в этот день вас ждёт участие в празднике Ртвели. Во время него люди собирают виноград. Далее его давят либо ногами в больших чанах, либо в специальных давилках. Сок сливают в огромные керамические кувшины квеври, которые закапывают в землю в винном погребе марани. Там при определённой температуре происходит брожение виноградного сусла. Мы тоже поучаствуем в сборе, а затем насладимся виноградным соком и настоящим грузинским вином.
*Программа дня зависит от созревания винограда. Летом мы заглянем в Кахетию, чтобы насладиться видами Алазанской долины и посетить несколько знаковых локаций. Маршрут может корректироваться.
Монастырь Джвари и собор Светицховели
Позавтракав, стартуем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Поднимемся к православному монастырю 6 века Джвари. Пройдём по улицам города и посетим собор Светицховели, воздвигнутый в честь двенадцати Апостолов.
Во второй половине дня вернёмся в Тбилиси.
Крепость Ананури и храм Троицы в Гергети
В этот день выезжаем в Степанцминду. Наш маршрут пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге. Первым делом остановимся у крепости Ананури, древней резиденции арагвских князей, расположенной на берегу Жинвальского водохранилища. Далее полюбуемся природными красотами с Крестового перевала и доберёмся до посёлка Степанцминда. Осмотрим Троицкую церковь Гергети, которая находится прямо у подножия горы Казбек. К ней мы поднимемся на внедорожнике.
Вечером вернёмся в столицу.
Окончание тура
Мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 2*
|$710
|Отель 3*
|$790
|Отель 4*
|$890
|Отель 4+*
|$1 030
|Отель 2* (1-местное)
|$840
|Отель 3* (1-местное)
|$960
|Отель 4* (1-местное)
|$1 150
|Отель 4+* (1-местное)
|$1 410
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местном номере
- Завтраки в отелях
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Дегустации
- Участие в Ртвели
- Аренда внедорожника для подъёма к церкви в Гергети
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно из Тбилиси
- Перелёт из Баку в Тбилиси
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение (доплата обязательна, если вы путешествуете без компании) - стоимость тура от $840