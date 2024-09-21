Из-за погодных условий в октябре маршрут 5 дня экскурсии будет выглядеть следующим образом: Бодбийский монастырь — город любви Сигнахи — дом-музей князей Чавчавадзе в Цинандали + дегустация вина — город Телави.

Проживание. В 2-местных номерах в отелях на выбор: Баку — Du Port 2* / Grand Midway 3* / Molokan Inn 4* / Landmark 4+* или аналогичных; Тбилиси — Garden House 2*/ Kopala 3*/ Citrus 4* / Tiflis Palace 4+* или аналогичных. Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля. Возможно 1-местное размещение (обязательно, если вы путешествуете без компании).

Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены только завтраки в отелях и дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на легковых автомобилях / Mercedes Vito / Mercedes Sprinter.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Не требуется.