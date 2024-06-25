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Авторский тур
7 дней
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Увидеть, как живут удины, побывать в пещерном городе Уплисцихе и попробовать оригинальную «Боржоми»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Переместимся в Сакартвело и побываем в древней столице Грузии — Мцхете, в завораживающем пещерном городе Уплисцихе и в краю виноделия — Кахетии»
25 июня в 08:00
2 июля в 08:00
1205$784 за человека
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Авторский тур
12 дней
Большой трип по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Увидеть огни Апшерона, насладиться кахетинским вином и попробовать армянский коньяк
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«В Грузии исследуем Тбилиси, Кахетию и Мцхету, а в Армении полюбуемся Араратом, озером Севан и даже узнаем, где прячется кусочек Древней Греции»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
1190$1 131 за человека
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Авторский тур
8 дней
По знаковым местам Закавказья: тур по Азербайджану и Грузии
Прикоснуться к истории в Гобустане, погулять по городам Кахетии и побывать на винном заводе
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
710$675 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Кахетия»
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