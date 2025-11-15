Вы увидите старый Баку с его восточными кварталами и современными панорамами, подниметесь в Нагорный парк и прогуляетесь по улице
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять удобную обувь для экскурсий и лёгкую ветровку. В горах возможны перепады температуры, поэтому стоит иметь тёплую кофту или куртку. Для поездок летом желательно солнцезащитное средство и головной убор.
Программа тура по дням
Старый и современный Баку
После встречи в аэропорту — трансфер в отель и размещение. Днём — отдых, а к вечеру отправимся на экскурсию по столице Азербайджана.
Баку — культурное и промышленное сердце страны, город, где древность соседствует с современностью. После нефтяного бума начала 21 века он превратился в динамичный мегаполис, сохранив при этом исторический облик.
Экскурсия начнётся с Нагорного парка — смотровой площадки с панорамой на залив и старую часть города. Затем прогулка по «Малой Венеции», где можно прокатиться на лодке среди уютных каналов.
Продолжение маршрута — улица Низами, оживлённая витринами и ресторанами. Здесь открываются виды на здания 19 века и памятники, красиво подсвеченные в вечернем свете. Завершит день остановка у Центра Гейдара Алиева — архитектурного символа нового Баку.
Возвращение в отель.
Заповедник «Гобустан», храм Атешгях и Янардаг
Утро начнётся с поездки в Гобустан — одно из самых необычных мест Азербайджана. Здесь находится музей, где собраны артефакты первобытной эпохи, а рядом — государственный заповедник с древними петроглифами и природными укрытиями.
Далее путешествие продолжится к грязевым вулканам. Из 700 подобных вулканов планеты более 300 расположено именно в Азербайджане.
Следующая остановка — храм огня Атешгях. Зороастрийское святилище, основанное более двух тысяч лет назад, и сегодня притягивает паломников. Экспозиция музея знакомит с бытом и ритуалами огнепоклонников.
Завершением экскурсии станет Янардаг — горящая гора, где природный газ вырывается из-под земли и не гаснет даже под дождём.
Возвращение в город и отдых.
Розовое озеро и радужные горы
Сегодня отправимся к одному из природных чудес Азербайджана — солёному озеру Масазыр. Его вода окрашена в розовые оттенки, которые меняются в зависимости от освещения и концентрации соли.
На обратном пути путешественников ждёт встреча с радужными, или агатовыми, горами — разноцветными склонами, переливающимися всеми оттенками минералов. В их осадках можно встретить окаменелости древних морских существ.
Возвращение в столицу.
Шемаха, Габала и Шеки
После завтрака группа отправится в Шемаху — старинный город, славящийся винодельческими традициями. В ресторане-винзаводе «Абгора» состоится дегустация местных вин.
Затем дорога приведёт в Габалу, где расположен живописный водопад Семь красавиц. Отсюда путь лежит к озеру Нохур, известному прозрачной водой и спокойными пейзажами.
Далее — подъём на канатной дороге на высоту почти 2000 метров. С вершины открываются панорамные виды на горные долины.
День завершится экскурсией по Шеки. Здесь предстоит увидеть знаменитый Ханский дворец с витражами шебеке и прогуляться по старинным улицам древнего города.
После насыщенного дня — размещение в отеле и отдых.
Из Азербайджана в Грузию
После завтрака — посещение сувенирных лавок в караван-сарае в Шеки. Затем переезд к азербайджано-грузинской границе и встреча с представителями принимающей стороны.
Далее трансфер в Тбилиси. По прибытии — размещение и свободное время для прогулки по городу.
Свободное время или экскурсии на выбор
После завтрака вас ждёт день отдыха или дополнительные экскурсии на выбор: каньон Дашбаши, Гори и Атенское ущелье, горный маршрут Ананури — Казбеги, монастырский комплекс Вардзия, винный тур по Кахетии, шопинг в Тбилиси или вечерняя прогулка по Старому городу.
Ночь в Тбилиси.
Тбилиси и древняя Мцхета
Утро начнётся обзорной экскурсией по Тбилиси. Первые остановки — храм Метехи и памятник царю Вахтангу Горгасали. Затем прогулка к дворцу царицы Дареджан, откуда открывается панорама Мтацминды.
После этого — парк Рике и подъём на канатной дороге к крепости Нарикала. Здесь, у статуи Матери Грузии, откроются виды на город и ботанический сад. Спуск по Инжировому ущелью приведёт к серным баням и мосту Любви, где можно загадать желание.
Далее — площадь Мейдан и театр кукол Габриадзе с миниатюрной башней часов. Завершит прогулку фотопауза на Мосту Мира.
Вторая часть дня — поездка в древнюю столицу Грузии, город Мцхету. Здесь находятся собор Светицховели, где, по преданию, хранится Хитон Господень, и монастырь Джвари — один из старейших храмов страны, увековеченный в поэме Лермонтова «Мцыри».
День завершится традиционным обедом в национальном ресторане. Возвращение в Тбилиси и отдых.
Винный край - Кахетия
После завтрака отправимся в Кахетию — родину грузинского вина. Проедем по Алазанской долине и прибудем в Сигнахи — живописный город любви, стоящий на холмах. Здесь запланировано посещение винного комплекса с дегустацией нескольких сортов вина и рассказом о традициях виноделия.
После обеда — прогулка по старинным улицам Сигнахи и знакомство с крепостной стеной, считающейся одной из самых протяжённых в Европе. На обратном пути — экскурсия и дегустация на известном кахетинском винзаводе, где можно попробовать напитки прямо из резервуаров.
Возвращение в Тбилиси.
Боржоми и пещерный город Уплисцихе
Первым делом отправимся в Боржоми — знаменитый курорт в зелёной долине. Прогулка по парку, дегустация минеральной воды в историческом павильоне и подъём на канатной дороге к смотровой площадке подарят незабываемые виды.
После обеда — посещение Уплисцихе, древнего пещерного города на берегу Куры. Здесь сохранились вырубленные в скалах храмы, жилые помещения, театр и тронный зал. Это одно из важнейших археологических мест страны.
Возвращение в Тбилиси.
Казбеги
Сегодня путешествие пройдёт по знаменитой Военно-Грузинской дороге. По пути — остановки у крепости Ананури, стоящей на берегу Жинвальского водохранилища, и в посёлке Пасанаури, где соединяются Чёрная и Белая Арагви. Далее — обзорная площадка «Арка дружбы» в Гудаури, откуда открывается вид на горные ущелья.
Затем — подъём в Казбеги (Степанцминда) и посещение храма Святой Троицы в Гергети, расположенного на высоте более 2000 метров. При желании можно подняться на джипах и увидеть долину Терека с обзорной площадки.
После — обед и мастер-класс по приготовлению хинкали и хабизгини в гостевом доме местной семьи.
Вечером — возвращение в Тбилиси.
Окончание тура
После завтрака — трансфер в аэропорт Тбилиси и вылет домой.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного)
|$1599
|1-местное размещение
|$1999
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях, обед в 7-й день
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Винные дегустации
- Билеты на канатную дорогу
- Кулинарный мастер-класс
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно из Тбилиси
- Остальное питание