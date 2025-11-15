Мои заказы

Главное в Азербайджане и Грузии: автотур по знаковым городам и природным локациям

Исследовать столицы, попробовать вина 2 стран и увидеть розовое озеро с радужными горами
Это путешествие объединит 2 удивительных мира — контрастный Азербайджан и колоритную Грузию.

Вы увидите старый Баку с его восточными кварталами и современными панорамами, подниметесь в Нагорный парк и прогуляетесь по улице
Низами, где оживает история города.

В Гобустане осмотрите наскальные рисунки и грязевые вулканы, а на Апшеронском полуострове посетите храм Атешгях и горящую гору Янардаг. В Шеки вас ждёт Ханский дворец и атмосфера старинных караван-сараев. Далее маршрут приведёт нас в Тбилиси.

Посетим Мцхету, побываем в Кахетии, продегустируем вино прямо из цистерн и ощутим вкус грузинского гостеприимства.

Завершением путешествия станут Боржоми и Казбеги — места, где природа Кавказа покоряет своим величием и спокойствием.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять удобную обувь для экскурсий и лёгкую ветровку. В горах возможны перепады температуры, поэтому стоит иметь тёплую кофту или куртку. Для поездок летом желательно солнцезащитное средство и головной убор.

Программа тура по дням

1 день

Старый и современный Баку

После встречи в аэропорту — трансфер в отель и размещение. Днём — отдых, а к вечеру отправимся на экскурсию по столице Азербайджана.

Баку — культурное и промышленное сердце страны, город, где древность соседствует с современностью. После нефтяного бума начала 21 века он превратился в динамичный мегаполис, сохранив при этом исторический облик.

Экскурсия начнётся с Нагорного парка — смотровой площадки с панорамой на залив и старую часть города. Затем прогулка по «Малой Венеции», где можно прокатиться на лодке среди уютных каналов.

Продолжение маршрута — улица Низами, оживлённая витринами и ресторанами. Здесь открываются виды на здания 19 века и памятники, красиво подсвеченные в вечернем свете. Завершит день остановка у Центра Гейдара Алиева — архитектурного символа нового Баку.

Возвращение в отель.

2 день

Заповедник «Гобустан», храм Атешгях и Янардаг

Утро начнётся с поездки в Гобустан — одно из самых необычных мест Азербайджана. Здесь находится музей, где собраны артефакты первобытной эпохи, а рядом — государственный заповедник с древними петроглифами и природными укрытиями.

Далее путешествие продолжится к грязевым вулканам. Из 700 подобных вулканов планеты более 300 расположено именно в Азербайджане.

Следующая остановка — храм огня Атешгях. Зороастрийское святилище, основанное более двух тысяч лет назад, и сегодня притягивает паломников. Экспозиция музея знакомит с бытом и ритуалами огнепоклонников.
Завершением экскурсии станет Янардаг — горящая гора, где природный газ вырывается из-под земли и не гаснет даже под дождём.

Возвращение в город и отдых.

3 день

Розовое озеро и радужные горы

Сегодня отправимся к одному из природных чудес Азербайджана — солёному озеру Масазыр. Его вода окрашена в розовые оттенки, которые меняются в зависимости от освещения и концентрации соли.

На обратном пути путешественников ждёт встреча с радужными, или агатовыми, горами — разноцветными склонами, переливающимися всеми оттенками минералов. В их осадках можно встретить окаменелости древних морских существ.

Возвращение в столицу.

4 день

Шемаха, Габала и Шеки

После завтрака группа отправится в Шемаху — старинный город, славящийся винодельческими традициями. В ресторане-винзаводе «Абгора» состоится дегустация местных вин.

Затем дорога приведёт в Габалу, где расположен живописный водопад Семь красавиц. Отсюда путь лежит к озеру Нохур, известному прозрачной водой и спокойными пейзажами.

Далее — подъём на канатной дороге на высоту почти 2000 метров. С вершины открываются панорамные виды на горные долины.

День завершится экскурсией по Шеки. Здесь предстоит увидеть знаменитый Ханский дворец с витражами шебеке и прогуляться по старинным улицам древнего города.

После насыщенного дня — размещение в отеле и отдых.

5 день

Из Азербайджана в Грузию

После завтрака — посещение сувенирных лавок в караван-сарае в Шеки. Затем переезд к азербайджано-грузинской границе и встреча с представителями принимающей стороны.

Далее трансфер в Тбилиси. По прибытии — размещение и свободное время для прогулки по городу.

6 день

Свободное время или экскурсии на выбор

После завтрака вас ждёт день отдыха или дополнительные экскурсии на выбор: каньон Дашбаши, Гори и Атенское ущелье, горный маршрут Ананури — Казбеги, монастырский комплекс Вардзия, винный тур по Кахетии, шопинг в Тбилиси или вечерняя прогулка по Старому городу.

Ночь в Тбилиси.

7 день

Тбилиси и древняя Мцхета

Утро начнётся обзорной экскурсией по Тбилиси. Первые остановки — храм Метехи и памятник царю Вахтангу Горгасали. Затем прогулка к дворцу царицы Дареджан, откуда открывается панорама Мтацминды.

После этого — парк Рике и подъём на канатной дороге к крепости Нарикала. Здесь, у статуи Матери Грузии, откроются виды на город и ботанический сад. Спуск по Инжировому ущелью приведёт к серным баням и мосту Любви, где можно загадать желание.

Далее — площадь Мейдан и театр кукол Габриадзе с миниатюрной башней часов. Завершит прогулку фотопауза на Мосту Мира.

Вторая часть дня — поездка в древнюю столицу Грузии, город Мцхету. Здесь находятся собор Светицховели, где, по преданию, хранится Хитон Господень, и монастырь Джвари — один из старейших храмов страны, увековеченный в поэме Лермонтова «Мцыри».

День завершится традиционным обедом в национальном ресторане. Возвращение в Тбилиси и отдых.

8 день

Винный край - Кахетия

После завтрака отправимся в Кахетию — родину грузинского вина. Проедем по Алазанской долине и прибудем в Сигнахи — живописный город любви, стоящий на холмах. Здесь запланировано посещение винного комплекса с дегустацией нескольких сортов вина и рассказом о традициях виноделия.

После обеда — прогулка по старинным улицам Сигнахи и знакомство с крепостной стеной, считающейся одной из самых протяжённых в Европе. На обратном пути — экскурсия и дегустация на известном кахетинском винзаводе, где можно попробовать напитки прямо из резервуаров.

Возвращение в Тбилиси.

9 день

Боржоми и пещерный город Уплисцихе

Первым делом отправимся в Боржоми — знаменитый курорт в зелёной долине. Прогулка по парку, дегустация минеральной воды в историческом павильоне и подъём на канатной дороге к смотровой площадке подарят незабываемые виды.

После обеда — посещение Уплисцихе, древнего пещерного города на берегу Куры. Здесь сохранились вырубленные в скалах храмы, жилые помещения, театр и тронный зал. Это одно из важнейших археологических мест страны.

Возвращение в Тбилиси.

10 день

Казбеги

Сегодня путешествие пройдёт по знаменитой Военно-Грузинской дороге. По пути — остановки у крепости Ананури, стоящей на берегу Жинвальского водохранилища, и в посёлке Пасанаури, где соединяются Чёрная и Белая Арагви. Далее — обзорная площадка «Арка дружбы» в Гудаури, откуда открывается вид на горные ущелья.

Затем — подъём в Казбеги (Степанцминда) и посещение храма Святой Троицы в Гергети, расположенного на высоте более 2000 метров. При желании можно подняться на джипах и увидеть долину Терека с обзорной площадки.

После — обед и мастер-класс по приготовлению хинкали и хабизгини в гостевом доме местной семьи.

Вечером — возвращение в Тбилиси.

11 день

Окончание тура

После завтрака — трансфер в аэропорт Тбилиси и вылет домой.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного)$1599
1-местное размещение$1999
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях, обед в 7-й день
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Винные дегустации
  • Билеты на канатную дорогу
  • Кулинарный мастер-класс
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно из Тбилиси
  • Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, 10:00 или по договорённости
Завершение: Аэропорт Тбилиси, 12:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мераби
Мераби — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 770 туристов
Меня зовут Мераби. Я представитель команды гидов в Тбилиси и Батуми. Наша команда работает в туризме с 2011 года и предлагает незабываемый отдых на Кавказе. Мы специализируемся на групповых и индивидуальных
турах, выбираем нестандартные маршруты и самые топовые места. Наша команда состоит из коренных жителей, и мы точно знаем, чем дышит каждый уголок в нашей любимой Сакартвело. Грузия — особая магия, в которую просто невозможно не влюбиться. Туризм — это наша жизнь, и вы убедитесь в этом лично!

