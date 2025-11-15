После встречи в аэропорту — трансфер в отель и размещение. Днём — отдых, а к вечеру отправимся на экскурсию по столице Азербайджана.

Баку — культурное и промышленное сердце страны, город, где древность соседствует с современностью. После нефтяного бума начала 21 века он превратился в динамичный мегаполис, сохранив при этом исторический облик.

Экскурсия начнётся с Нагорного парка — смотровой площадки с панорамой на залив и старую часть города. Затем прогулка по «Малой Венеции», где можно прокатиться на лодке среди уютных каналов.

Продолжение маршрута — улица Низами, оживлённая витринами и ресторанами. Здесь открываются виды на здания 19 века и памятники, красиво подсвеченные в вечернем свете. Завершит день остановка у Центра Гейдара Алиева — архитектурного символа нового Баку.

Возвращение в отель.