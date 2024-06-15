По знаковым местам Закавказья: тур по Азербайджану и Грузии

Прикоснуться к истории в Гобустане, погулять по городам Кахетии и побывать на винном заводе
В этом путешествии вас ждёт калейдоскоп впечатлений от двух колоритных стран! В Азербайджане вы увидите, как исторические здания соседствуют с современными постройками, осмотрите храм огнепоклонников Атешгях и понаблюдаете за горящей горой Янардаг.

Переместившись в Грузию, ощутите уют Тбилиси, окунётесь в романтичную атмосферу Сигнахи, а также посетите несколько святых мест.
По знаковым местам Закавказья: тур по Азербайджану и Грузии
По знаковым местам Закавказья: тур по Азербайджану и Грузии
По знаковым местам Закавказья: тур по Азербайджану и Грузии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Из-за погодных условий в октябре маршрут 5 дня экскурсии будет выглядеть следующим образом: Бодбийский монастырь — город любви Сигнахи — дом-музей князей Чавчавадзе в Цинандали + дегустация вина — город Телави.

Проживание. В двухместных номерах в отелях на выбор: Баку — «Du Port», 2* / «Grand Midway», 3* / «Molokan Inn», 4* / «Landmark», 4+* или аналогичные;
Тбилиси — «Garden House», 2*/ «Kopala», 3*/ «Citrus», 4* / «Tiflis Palace», 4+* или аналогичные;
Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля.

Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле и дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Баку: прогулка по городу

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Затем отправимся исследовать столицу Азербайджана. Во время обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Баку, насладитесь его контрастами. Заглянем в самое сердце города — Ичери-шехер. В этом старом районе расположились дворец Ширваншахов и знаменитая Девичья башня, а также караван-сараи и ремесленные мастерские. Эта историческая часть столицы была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Прибытие в Баку: прогулка по городуПрибытие в Баку: прогулка по городуПрибытие в Баку: прогулка по городуПрибытие в Баку: прогулка по городу
2 день

Стихия огня: гора Янардаг и храм Атешгях

Сегодня первым делом едем к горе Янардаг, что в переводе означает «горящая гора». На протяжении уже нескольких столетий люди наблюдают, как языки пламени обнимают поверхность этой возвышенности. Это обусловлено утечкой горючего природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Этот феномен особенно привлёк внимание тех, кто исповедует зороастризм. Последователи этой древнейшей религии основали поселение, где поклонялись огню. Поэтому следующим нашим пунктом назначения станет храм Атешгях. На экскурсии вы узнаете больше интересных подробностей о культуре зороастрийцев.

Во второй половине дня вернёмся в Баку.

Стихия огня: гора Янардаг и храм АтешгяхСтихия огня: гора Янардаг и храм АтешгяхСтихия огня: гора Янардаг и храм АтешгяхСтихия огня: гора Янардаг и храм Атешгях
3 день

Экскурсия по заповеднику «Гобустан»

После завтрака выезжаем в известный археологический заповедник Гобустан. В его горах сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов. Здесь вы изучите наскальные изображения и древние стоянки.

Также сегодня у вас будет возможность погрузиться в историю нефтепромышленности. Вы узнаете, как «чёрное золото» повлияло на развитие страны, и увидите первую нефтевышку.

Во второй половине дня — возвращение в Баку.

Экскурсия по заповеднику «Гобустан»Экскурсия по заповеднику «Гобустан»Экскурсия по заповеднику «Гобустан»Экскурсия по заповеднику «Гобустан»
4 день

Азербайджан - Грузия

Уром вас ждёт перелёт в Грузию. Встретим вас в аэропорту Тбилиси по прибытии и отвезём в отель для заселения. Затем вас ждёт обзорная экскурсия по Тбилиси. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и футуристичный Мост мира.

Далее — свободное время.

Азербайджан - ГрузияАзербайджан - ГрузияАзербайджан - ГрузияАзербайджан - Грузия
5 день

Телави, Сигнахи и винная дегустация

Этот день начнём с посещения Телави. По пути туда насладимся видами Алазанской долины. Погуляем по городу и увидим знаменитый платан, а также средневековую крепость Батонис-цихе. Вас также ждёт экскурсия по замку Греми, выдержавшему персидские набеги. Заглянем на винный завод, где познакомимся с традициями грузинского виноделия и, конечно, продегустируем несколько сортов напитка.

Во второй половине дня сделаем остановку у женского монастыря Бодбе, где захоронена Святая Нино. В Сигнахи пройдёмся по уютным улочкам, наполняясь любовью и теплом. В этом городке работает круглосуточный ЗАГС, благодаря которому место и прослыло «городом любви».

Телави, Сигнахи и винная дегустацияТелави, Сигнахи и винная дегустацияТелави, Сигнахи и винная дегустацияТелави, Сигнахи и винная дегустацияТелави, Сигнахи и винная дегустация
6 день

Святые места Мцхеты

Позавтракав, стартуем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Поднимемся к православному монастырю 6 века, Джвари. Пройдём по улицам города и посетим собор Светицховели, воздвигнутый в честь двенадцати Апостолов.

Во второй половине дня вернёмся в Тбилиси.

Святые места МцхетыСвятые места МцхетыСвятые места МцхетыСвятые места МцхетыСвятые места Мцхеты
7 день

Путешествие по Военно-Грузинской дороге

В этот день выезжаем в Степанцминду. Наш маршрут пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге. Первым делом остановимся у крепости Ананури, древней резиденции арагвских князей, расположенной на берегу Жинвальского водохранилища. Далее полюбуемся природными красотами с Крестового перевала и доберёмся до посёлка Степанцминда. Осмотрим Троицкую церковь Гергети, которая находится прямо у подножия горы Казбек. К ней мы поднимемся на внедорожнике.

Вечером вернёмся в столицу.

Путешествие по Военно-Грузинской дорогеПутешествие по Военно-Грузинской дорогеПутешествие по Военно-Грузинской дорогеПутешествие по Военно-Грузинской дороге
8 день

Окончание тура

Мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 2*$675
Отель 3*$751
Отель 4*$846
Отель 4+*$979
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местном номере
  • Завтраки в отелях
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Дегустации
  • Аренда внедорожника для подъёма к церкви в Гергети
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно из Тбилиси
  • Перелёт из Баку в Тбилиси
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхПопулярные местаЯнардагГобустанВыездныеВсе турыМост мираАтешгяхНа 8 днейКахетияВинодельниФабрики и заводы

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