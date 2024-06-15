Начнём знакомство с Закавказьем с Азербайджана: погуляем по колоритному Баку, наслаждаясь соседством старинной и современной архитектуры, увидим первую нефтевышку и горящую гору Янардаг.
В Грузии исследуем Тбилиси, Кахетию и Мцхету, а в Армении полюбуемся Араратом, озером Севан и даже узнаем, где прячется кусочек Древней Греции.
Описание тура
Организационные детали
Из-за погодных условий в марте, апреле и октябре маршрут 5 дня экскурсии будет выглядеть следующим образом: Бодбийский монастырь — город любви Сигнахи — дом-музей князей Чавчавадзе в Цинандали + дегустация вина — город Телави.
Проживание. В двухместных номерах в отелях на выбор: Баку — «Du Port», 2* / «Grand Midway», 3* / «Molokan Inn», 4* / «Landmark», 4+* или аналогичные;
Тбилиси — «Garden House», 2*/ «Kopala», 3*/ «Citrus», 4* / «Tiflis Palace», 4+* или аналогичные;
Ереван — «Mandarin», 2* / «Ani Central Inn», 3* / «Ani Grand», 4* / «Holiday Inn Republic Square», 4+* или аналогичные.
Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля.
Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле и дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Баку
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Затем отправимся исследовать столицу Азербайджана. Во время обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Баку, насладитесь его контрастами. Заглянем в самое сердце города — Ичери-шехер. В этом старом районе расположились дворец Ширваншахов и знаменитая Девичья башня, а также караван-сараи и ремесленные мастерские. Эта историческая часть столицы была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Огни Апшерона: гора Янардаг и храм Атешгях
Сегодня первым делом едем к горе Янардаг, что в переводе означает «горящая гора». На протяжении уже нескольких столетий люди наблюдают, как языки пламени обнимают поверхность этой возвышенности. Это обусловлено утечкой горючего природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Этот феномен особенно привлёк внимание тех, кто исповедует зороастризм. Последователи этой древнейшей религии основали поселение, где поклонялись огню. Поэтому следующим нашим пунктом назначения станет храм Атешгях. На экскурсии вы узнаете больше интересных подробностей о культуре зороастрийцев.
Во второй половине дня вернёмся в Баку.
Петроглифы «Гобустана» и нефтяная промышленность
После завтрака выезжаем в известный археологический заповедник Гобустан. В его горах сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов. Здесь вы изучите наскальные изображения и древние стоянки.
Также сегодня у вас будет возможность погрузиться в историю нефтепромышленности. Вы узнаете, как «чёрное золото» повлияло на развитие страны, и увидите первую нефтевышку.
Во второй половине дня — возвращение в Баку.
Переезд в Грузию: прогулка по Тбилиси
Уром вас ждёт перелёт в Грузию. Встретим вас в аэропорту Тбилиси по прибытии и отвезём в отель для заселения. Затем вас ждёт обзорная экскурсия по Тбилиси. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и футуристичный Мост мира.
Далее — свободное время.
Винная Кахетия: Телави, замок Греми, Бодбийский монастырь, Сигнахи и дегустация вина
Этот день начнём с посещения Телави. По пути туда насладимся видами Алазанской долины. Погуляем по городу и увидим знаменитый платан, а также средневековую крепость Батонис-цихе. Вас также ждёт экскурсия по замку Греми, выдержавшему персидские набеги. Заглянем на винный завод, где познакомимся с традициями грузинского виноделия и, конечно, продегустируем несколько сортов напитка.
Во второй половине дня сделаем остановку у женского монастыря Бодбе, где захоронена Святая Нино. В Сигнахи пройдёмся по уютным улочкам, наполняясь любовью и теплом. В этом городке работает круглосуточный ЗАГС, благодаря которому место и прослыло «городом любви».
Святыни Мцхеты
Позавтракав, стартуем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Поднимемся к православному монастырю 6 века, Джвари. Пройдём по улицам города и посетим собор Светицховели, воздвигнутый в честь двенадцати Апостолов.
Во второй половине дня вернёмся в Тбилиси.
Крепость Ананури и Троицкая церковь в Гергети
В этот день выезжаем в Степанцминду. Наш маршрут пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге. Первым делом остановимся у крепости Ананури, древней резиденции арагвских князей, расположенной на берегу Жинвальского водохранилища. Далее полюбуемся природными красотами с Крестового перевала и доберёмся до посёлка Степанцминда. Осмотрим Троицкую церковь Гергети, которая находится прямо у подножия горы Казбек. К ней мы поднимемся на внедорожнике.
Вечером вернёмся в столицу.
Грузия - Армения: Дилижан, Севан и прибытие в Ереван
Покидаем Грузию и выдвигаемся в гостеприимную Армению. После пересечения границы доберёмся до курортного городка Дилижан, погуляем по мощёным улицам и познакомимся с местными ремесленниками.
Затем остановимся у жемчужины Армении — озера Севан. Здесь поднимемся к монастырю Севанаванк и полюбуемся гладью водоёма.
После направимся в Ереван. По приезде заселимся в отель.
Знакомство с Ереваном
Отправляемся гулять по столице Армении, которая старше Рима! Побываем на площади Республики, поднимемся на вершину «Каскада», пройдёмся по рядам блошиного рынка «Вернисаж» в поисках необычных сувениров и украшений — не забывайте торговаться.
Хор Вирап, Птичья пещера и Нораванк
Утром направимся в монастырь Хор Вирап, где находился в заточении Григорий Просветитель. Отсюда открываются потрясающие виды на величественный Арарат.
Затем посетим Птичью пещеру в селе Арени. Здесь была найдена самая древняя кожаная обувь в мире!
Побываем в монастыре Нораванк, расположенном в живописном ущелье среди красных скал. Окружающие пейзажи завораживают и создают ощущение, что вы находитесь где-то на Марсе.
Вечером вернёмся в Ереван.
Храм Гарни, монастырь Гегард и дегустация на заводе «Ной-Арарат»
Хотите увидеть кусочек Древней Греции в Армении? Тогда отправляемся к храму Гарни — единственному памятнику язычества в стране, построенному в 1 веке. Вокруг высятся горы, а воздух такой свежий, что уезжать отсюда совсем не хочется.
Следующая интересная локация — монастырь Гегард, высеченный в скале. Здесь хранился уникальный артефакт — наконечник копья, которым пронзили Христа.
Завершим экскурсионную программу на заводе «Ной-Арарат»: познакомимся с технологией изготовления армянских коньяков и продегустируем горячительный напиток.
Окончание тура
Мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 2*
|$1 131
|Отель 3*
|$1 264
|Отель 4*
|$1 416
|Отель 4+*
|$1 606
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местном номере
- Завтраки в отелях
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Дегустации
- Аренда внедорожника для подъёма к церкви в Гергети
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно из Еревана
- Перелёт из Баку в Тбилиси
- Обеды и ужины