Вы прогуляетесь по старинным кварталам столицы, увидите Каспий с катера, попробуете блюда
Описание тура
Организационные детали
Возьмите удобную обувь для прогулок.
Программа тура по дням
Знакомство с Баку
Встретимся в аэропорту и поедем в отель. Поездка займёт около 25 минут. Гид расскажет о стране и ответит на организационные вопросы. После регистрации гостей ждёт короткий отдых (около 1–2 часов).
Далее начнётся обзорная экскурсия по Баку — древнему городу, где гармонично сочетаются восточные традиции и современная архитектура. Мы пройдём по центральным улицам 19 века, где до сих пор чувствуется дух нефтяного бума, увидим Белый город и резиденцию братьев Нобель, а также прогуляемся по знаменитому Бакинскому бульвару — одному из самых протяжённых набережных парков мира.
В программе также прогулка на катере по Каспийскому морю (около 20 минут), посещение современного торгового центра Daniz Mall с его впечатляющими панорамными видами, осмотр первых нефтяных вышек и площади Государственного флага.
Вечером состоится приветственный ужин в ресторане «Чайка». В меню — томатный, мангал и чобан-салаты, сырное ассорти, долма, шах-плов и шашлычное ассорти. Напитки: вино Savalan, компот из фейхоа, лимонад и вода. Продолжительность ужина — около 3 часов.
После ужина возвращение в отель и отдых.
Карамельные горы и водопады Лаза
Сегодня путешествие пройдёт по одной из самых живописных дорог Азербайджана, ведущей на запад, в сторону горного села Алтыагадж. По пути откроются виды на необычные слоистые горы Хызы, которые называют карамельными за богатую палитру оттенков — от терракотового и розового до угольно-чёрного и пурпурного.
Следующая остановка — город Губа. Здесь расположена уникальная Красная Слобода — одно из крупнейших в мире поселений горских евреев. Завершением дня станет дорога в деревню Лаза, где можно увидеть живописные водопады и величественные кавказские вершины.
Йодовое озеро, рыбалка и отдых
После завтрака отправимся в посёлок Сураханы, где находится знаменитое Йодовое озеро — Йодлугёль. Оно расположено всего в нескольких сотнях метров от трассы Зых–Говсан. Вода и грязь этого озера насыщены йодом и другими минералами, что придаёт им целебные свойства. Местные жители и гости наносят лечебную грязь на кожу, дают ей подсохнуть, а затем смывают в соседнем солёном озере — Дузлугёль. Считается, что процедуры укрепляют иммунитет и помогают при заболеваниях суставов и кожи.
Ближе к полудню поедем в прибрежный посёлок Бузовна. Здесь, на просторных пляжах с чистой морской водой, можно искупаться и отдохнуть на солнце. Для желающих организовано барбекю с рыбалкой. На костре готовят свежепойманную рыбу — запечённую на углях и приправленную ароматными специями и гранатовым соусом наршараб.
Для гостей предусмотрены мангал, удочки, фольга, посуда, полотенца, свежие овощи, соусы, местные сыры и вино.
К полуночи доберёмся до аэропорта.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€650
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 ужина
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Входные билеты
- Рыбалка и ужин у моря
- Бутылка вина в день (на группу)
- Подача кофе 1 раз в день
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Остальное питание
- Дополнительные экскурсии и активности (от $40)