Встретимся в аэропорту и поедем в отель. Поездка займёт около 25 минут. Гид расскажет о стране и ответит на организационные вопросы. После регистрации гостей ждёт короткий отдых (около 1–2 часов).

Далее начнётся обзорная экскурсия по Баку — древнему городу, где гармонично сочетаются восточные традиции и современная архитектура. Мы пройдём по центральным улицам 19 века, где до сих пор чувствуется дух нефтяного бума, увидим Белый город и резиденцию братьев Нобель, а также прогуляемся по знаменитому Бакинскому бульвару — одному из самых протяжённых набережных парков мира.

В программе также прогулка на катере по Каспийскому морю (около 20 минут), посещение современного торгового центра Daniz Mall с его впечатляющими панорамными видами, осмотр первых нефтяных вышек и площади Государственного флага.

Вечером состоится приветственный ужин в ресторане «Чайка». В меню — томатный, мангал и чобан-салаты, сырное ассорти, долма, шах-плов и шашлычное ассорти. Напитки: вино Savalan, компот из фейхоа, лимонад и вода. Продолжительность ужина — около 3 часов.

После ужина возвращение в отель и отдых.