Нетривиальный маршрут по Азербайджану: комфорт-тур с рыбалкой и водной прогулкой

Исследовать столицу, увидеть карамельные горы, посетить Йодовое озеро и живописные водопады
Этот тур проведёт вас по необычным локациям Азербайджана: от шумных улиц Баку до уединённых селений и уникальных природных достопримечательностей.

Вы прогуляетесь по старинным кварталам столицы, увидите Каспий с катера, попробуете блюда
читать дальше

национальной кухни и вина. Дорога к карамельным горам и водопадам Лаза откроет другую сторону страны. Посетим посёлки Сурханы, Губа и Бузовна. Завершающий день у озера подарит отдых, рыбалку и ужин на побережье под мягкий шум волн.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите удобную обувь для прогулок.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Баку

Встретимся в аэропорту и поедем в отель. Поездка займёт около 25 минут. Гид расскажет о стране и ответит на организационные вопросы. После регистрации гостей ждёт короткий отдых (около 1–2 часов).

Далее начнётся обзорная экскурсия по Баку — древнему городу, где гармонично сочетаются восточные традиции и современная архитектура. Мы пройдём по центральным улицам 19 века, где до сих пор чувствуется дух нефтяного бума, увидим Белый город и резиденцию братьев Нобель, а также прогуляемся по знаменитому Бакинскому бульвару — одному из самых протяжённых набережных парков мира.

В программе также прогулка на катере по Каспийскому морю (около 20 минут), посещение современного торгового центра Daniz Mall с его впечатляющими панорамными видами, осмотр первых нефтяных вышек и площади Государственного флага.

Вечером состоится приветственный ужин в ресторане «Чайка». В меню — томатный, мангал и чобан-салаты, сырное ассорти, долма, шах-плов и шашлычное ассорти. Напитки: вино Savalan, компот из фейхоа, лимонад и вода. Продолжительность ужина — около 3 часов.

После ужина возвращение в отель и отдых.

2 день

Карамельные горы и водопады Лаза

Сегодня путешествие пройдёт по одной из самых живописных дорог Азербайджана, ведущей на запад, в сторону горного села Алтыагадж. По пути откроются виды на необычные слоистые горы Хызы, которые называют карамельными за богатую палитру оттенков — от терракотового и розового до угольно-чёрного и пурпурного.

Следующая остановка — город Губа. Здесь расположена уникальная Красная Слобода — одно из крупнейших в мире поселений горских евреев. Завершением дня станет дорога в деревню Лаза, где можно увидеть живописные водопады и величественные кавказские вершины.

3 день

Йодовое озеро, рыбалка и отдых

После завтрака отправимся в посёлок Сураханы, где находится знаменитое Йодовое озеро — Йодлугёль. Оно расположено всего в нескольких сотнях метров от трассы Зых–Говсан. Вода и грязь этого озера насыщены йодом и другими минералами, что придаёт им целебные свойства. Местные жители и гости наносят лечебную грязь на кожу, дают ей подсохнуть, а затем смывают в соседнем солёном озере — Дузлугёль. Считается, что процедуры укрепляют иммунитет и помогают при заболеваниях суставов и кожи.

Ближе к полудню поедем в прибрежный посёлок Бузовна. Здесь, на просторных пляжах с чистой морской водой, можно искупаться и отдохнуть на солнце. Для желающих организовано барбекю с рыбалкой. На костре готовят свежепойманную рыбу — запечённую на углях и приправленную ароматными специями и гранатовым соусом наршараб.

Для гостей предусмотрены мангал, удочки, фольга, посуда, полотенца, свежие овощи, соусы, местные сыры и вино.

К полуночи доберёмся до аэропорта.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€650
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 ужина
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты
  • Рыбалка и ужин у моря
  • Бутылка вина в день (на группу)
  • Подача кофе 1 раз в день
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Остальное питание
  • Дополнительные экскурсии и активности (от $40)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, 10:00
Завершение: Аэропорт Баку, около полуночи
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурана
Нурана — ваш гид в Баку
Шедевры архитектуры полезны для ментального и духовного здоровья. Побыв однажды в таких местах, желание вернуться не будет исключением. Ведь язык подсознания кроется в ощущениях, а информация является его проводником! История страны,
читать дальше

её культура, природа и всё, что свойственно определённой местности, позволяет предлагать путешественникам «послушать» сразу несколько местных языков: язык вкуса — удовольствие, а может и воспоминания «как дома», «вкус детства», язык подсознания — легкость, бодрость, хорошее настроение, язык вдохновения и многое другое. Вышеперечисленное является первопричиной моей надёжной «оседлости» в этой прекрасной работе. Живу в Баку более 10 лет. Ну и как дочь бакинки-врача очень неплохо подхожу к пониманию, как представить Баку в роли целостного живого объекта. С уважением, Нурана Гасанова

