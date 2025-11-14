Встретимся в Баку и отправимся к необычному природному объекту — розовому озеру Масазыр. Его яркий оттенок объясняется высоким содержанием соли и специфическим составом водорослей.

Затем переедем в район Хызы, где расположены Красные горы. Их рельеф напоминает марсианский пейзаж: склоны покрыты алыми, жёлтыми и серыми полосами, образовавшимися миллионы лет назад. Это одно из самых фотогеничных мест Азербайджана.

Далее мы поднимемся на вершину священной горы Бешбармаг, почитаемой паломниками. С неё открываются панорамные виды на Каспийское побережье и окрестные равнины.

В завершение дня мы доберёмся до Губы и посетим Красную Слободу — уникальную еврейскую деревню, где местные традиции и язык сохраняются на протяжении веков.