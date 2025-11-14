Розовое озеро Масазыр, инопланетные пейзажи Красных гор, подъём на Бешбармаг и еврейская деревня Красная Слобода
Встретимся в Баку и отправимся к необычному природному объекту — розовому озеру Масазыр. Его яркий оттенок объясняется высоким содержанием соли и специфическим составом водорослей.
Затем переедем в район Хызы, где расположены Красные горы. Их рельеф напоминает марсианский пейзаж: склоны покрыты алыми, жёлтыми и серыми полосами, образовавшимися миллионы лет назад. Это одно из самых фотогеничных мест Азербайджана.
Далее мы поднимемся на вершину священной горы Бешбармаг, почитаемой паломниками. С неё открываются панорамные виды на Каспийское побережье и окрестные равнины.
В завершение дня мы доберёмся до Губы и посетим Красную Слободу — уникальную еврейскую деревню, где местные традиции и язык сохраняются на протяжении веков.
2 день
Водопад Лаза, курорт «Туфандаг», высокогорная деревня Хыналыг и лес Гечреш
Сегодня поедем в горную часть страны, к водопаду Лаза. Он расположен в живописной долине. Вода падает с высоты более 15 метров, создавая ощущение свежести даже в жару.
После посетим курорт «Туфандаг» — один из самых современных горнолыжных центров страны. Здесь работает канатная дорога, и у вас будет возможность подняться на высоту и насладиться видами вершин.
Затем отправимся в высокогорную деревню Хыналыг. Считается, что её жители являются потомками одного из древнейших этносов региона. Здесь до сих пор говорят на уникальном языке, несвязанном с другими кавказскими языковыми группами.
На обратном пути сделаем остановку в лесу Гечреш. Это густые зелёные массивы с тенистыми тропами, где приятно прогуляться, вдыхая свежий горный воздух и наслаждаясь тишиной природы.
К вечеру прибудем в Баку, доставим вас к месту вашего размещения. Наш тур завершён, до новых встреч!
Стоимость тура при группе до 3 человек - $400 (за тур), если в группе 3-6 человек, стоимость тура за 1 человека - $130
Тур доступен для бронирования в любой день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём вас от вашего отеля в Баку, точное время по договорённости
Завершение: Доставим к вашему отелю в Баку, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашад — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 2358 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Рашад. Я и мой друг-коллега — коренные азербайджанцы с высшими образованиями, влюблённые в свою Родину. Уже больше 10 лет мы проводим однодневные экскурсии и многодневные читать дальше
туры по всему Азербайджану. Мы являемся официальными членами ассоциации гидов по туризму Азербайджана. Возим на комфортабельных автомобилях с кондиционерами. Встретим вас как долгожданных гостей, покажем любимую страну, отвезём в места, где нам самим нравится, покажем рестораны с лучшей кухней и сможем адаптировать программу под ваши предпочтения.