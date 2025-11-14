Мои заказы

Тур по природным чудесам Азербайджана своей компанией: треккинг в горах и инопланетные пейзажи

Сделать фото у розового озера, подняться на вершину Бешбармаг и познакомиться с традициями
В одном туре собрали самые живописные и необычные локации: озеро Масазыр розового цвета, марсианские пейзажи Красных гор, водопад Лаза, срывающийся с отвесных скал, и густые леса Гечреша.

Будем наслаждаться природой, гулять
читать дальше

в красивых долинах, делать эффектные снимки и дышать свежим воздухом.

А ещё посетим высокогорные селения, познакомимся с традициями и культурой местных и отдохнём от городской суеты.

Вам не придётся беспокоиться о логистике, трансферах и программе путешествия — мы уже подготовили интересный и красочный маршрут и с нетерпением ждём вас в гости!

Тур по природным чудесам Азербайджана своей компанией: треккинг в горах и инопланетные пейзажи
Тур по природным чудесам Азербайджана своей компанией: треккинг в горах и инопланетные пейзажи
Тур по природным чудесам Азербайджана своей компанией: треккинг в горах и инопланетные пейзажи
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — без ограничений.

Программа тура по дням

1 день

Розовое озеро Масазыр, инопланетные пейзажи Красных гор, подъём на Бешбармаг и еврейская деревня Красная Слобода

Встретимся в Баку и отправимся к необычному природному объекту — розовому озеру Масазыр. Его яркий оттенок объясняется высоким содержанием соли и специфическим составом водорослей.

Затем переедем в район Хызы, где расположены Красные горы. Их рельеф напоминает марсианский пейзаж: склоны покрыты алыми, жёлтыми и серыми полосами, образовавшимися миллионы лет назад. Это одно из самых фотогеничных мест Азербайджана.

Далее мы поднимемся на вершину священной горы Бешбармаг, почитаемой паломниками. С неё открываются панорамные виды на Каспийское побережье и окрестные равнины.

В завершение дня мы доберёмся до Губы и посетим Красную Слободу — уникальную еврейскую деревню, где местные традиции и язык сохраняются на протяжении веков.

Розовое озеро Масазыр, инопланетные пейзажи Красных гор, подъём на Бешбармаг и еврейская деревня Красная СлободаРозовое озеро Масазыр, инопланетные пейзажи Красных гор, подъём на Бешбармаг и еврейская деревня Красная СлободаРозовое озеро Масазыр, инопланетные пейзажи Красных гор, подъём на Бешбармаг и еврейская деревня Красная СлободаРозовое озеро Масазыр, инопланетные пейзажи Красных гор, подъём на Бешбармаг и еврейская деревня Красная СлободаРозовое озеро Масазыр, инопланетные пейзажи Красных гор, подъём на Бешбармаг и еврейская деревня Красная Слобода
2 день

Водопад Лаза, курорт «Туфандаг», высокогорная деревня Хыналыг и лес Гечреш

Сегодня поедем в горную часть страны, к водопаду Лаза. Он расположен в живописной долине. Вода падает с высоты более 15 метров, создавая ощущение свежести даже в жару.

После посетим курорт «Туфандаг» — один из самых современных горнолыжных центров страны. Здесь работает канатная дорога, и у вас будет возможность подняться на высоту и насладиться видами вершин.

Затем отправимся в высокогорную деревню Хыналыг. Считается, что её жители являются потомками одного из древнейших этносов региона. Здесь до сих пор говорят на уникальном языке, несвязанном с другими кавказскими языковыми группами.

На обратном пути сделаем остановку в лесу Гечреш. Это густые зелёные массивы с тенистыми тропами, где приятно прогуляться, вдыхая свежий горный воздух и наслаждаясь тишиной природы.

К вечеру прибудем в Баку, доставим вас к месту вашего размещения. Наш тур завершён, до новых встреч!

Водопад Лаза, курорт «Туфандаг», высокогорная деревня Хыналыг и лес ГечрешВодопад Лаза, курорт «Туфандаг», высокогорная деревня Хыналыг и лес ГечрешВодопад Лаза, курорт «Туфандаг», высокогорная деревня Хыналыг и лес ГечрешВодопад Лаза, курорт «Туфандаг», высокогорная деревня Хыналыг и лес Гечреш

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Баку и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты в музеи (посещение по желанию)
  • Стоимость тура при группе до 3 человек - $400 (за тур), если в группе 3-6 человек, стоимость тура за 1 человека - $130
  • Тур доступен для бронирования в любой день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём вас от вашего отеля в Баку, точное время по договорённости
Завершение: Доставим к вашему отелю в Баку, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашад
Рашад — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 2358 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Рашад. Я и мой друг-коллега — коренные азербайджанцы с высшими образованиями, влюблённые в свою Родину. Уже больше 10 лет мы проводим однодневные экскурсии и многодневные
читать дальше

туры по всему Азербайджану. Мы являемся официальными членами ассоциации гидов по туризму Азербайджана. Возим на комфортабельных автомобилях с кондиционерами. Встретим вас как долгожданных гостей, покажем любимую страну, отвезём в места, где нам самим нравится, покажем рестораны с лучшей кухней и сможем адаптировать программу под ваши предпочтения.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Баку

Похожие туры из Баку

Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
На машине
3 дня
-
15%
7 отзывов
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и розовое озеро
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
$595$700 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
5 дней
1 отзыв
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Погулять по старому и «новому» Баку, увидеть Бешбармаг и научиться выпекать национальные сладости
Начало: Аэропорт Баку, время встречи обговариваются индиви...
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
$280 за человека
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
На машине
3 дня
-
10%
4 отзыва
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Сделать фантастические фотографии на фоне розовых озёр и загадать желание на горе Бешбармаг
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница, время по догово...
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
€446€495 за всё до 3 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Баку
Все туры из Баку