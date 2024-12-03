На 8 Марта – туры в Баку

Найдено 3 тура в категории «На 8 Марта» в Баку на русском языке, цены от $289, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
6 отзывов
2 дня
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Насладиться тишиной у озера Нохур, погулять по винодельне «Мейсари» и пройтись по улочкам Лагича
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
16 дек в 08:00
18 дек в 08:00
$650 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
скидка
25%
10 отзывов
2 дня
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
16 дек в 08:00
18 дек в 08:00
385$289 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
скидка
20%
1 отзыв
10 дней
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
12 дек в 08:00
19 дек в 08:00
1555$1 244 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    3 декабря 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    Великолепные впечатления от двух дней, проведённых в гостеприимном Баку! Наш замечательный гид Латиф познакомил нас с фантастическими красотами вокруг. Очень
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    много рассказов о культуре, памятниках, исторических и природных местах. Много весёлых жизненных историй, лёгкая дружественная атмосфера, знание уникальных мест и постоянная забота сопровождали нас все время! Никакого занудства! Всем любителям окунуться в национальный колорит- обязательно обращаться к Латифу!!! Тепло, легко и интересно! Спасибо сердечное,Латиф, за душевность🤩🤩🤩🤩🤩!

  • Е
    Елена
    30 октября 2024
    Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
    Спасибо Латифу за увлекательное знакомство с Азербайджаном! В нашем двухдневном туре мы побывали на виноградниках завода Мейсере, прошлись по подвесному
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    мосту над горной рекой и посетили древнее поселение Лагыч. Затем мы поднялись к горному водопаду с романтическим названием "Семь красавиц", а после этого полюбовались прекрасным пейзажем озера у подножья горы. Заехали в христианскую церковь l v и завершили день в Городе Шеки. Во второй день тура мы посетили удивительный дворец Шекинского хана, одним из немногих сохранившийся до наших дней. Обязательно надо посетить дворец, ознакомиться с работой мастеров украшавших его и создавших уникальные витражи. Заглянули в караван сарай где ранее останавливались купцы,следующие по шелковому пути. И в завершение поднялись на вершину горы Туфандаг на фуникулере, ныне действующий горнолыжный курорт, где мы полюбовались осенним пейзажем. Отдельное спасибо Латифу за аккуратное вождение и за то что терпеливо выступал в роли внештатного фотографа, а так же подсказал где вкусно поесть и где купить вкусных фруктов!)).

    Спасибо Латифу за увлекательное знакомство с Азербайджаном! В нашем двухдневном туре мы побывали на виноградниках заводаСпасибо Латифу за увлекательное знакомство с Азербайджаном! В нашем двухдневном туре мы побывали на виноградниках заводаСпасибо Латифу за увлекательное знакомство с Азербайджаном! В нашем двухдневном туре мы побывали на виноградниках заводаСпасибо Латифу за увлекательное знакомство с Азербайджаном! В нашем двухдневном туре мы побывали на виноградниках заводаСпасибо Латифу за увлекательное знакомство с Азербайджаном! В нашем двухдневном туре мы побывали на виноградниках заводаСпасибо Латифу за увлекательное знакомство с Азербайджаном! В нашем двухдневном туре мы побывали на виноградниках заводаСпасибо Латифу за увлекательное знакомство с Азербайджаном! В нашем двухдневном туре мы побывали на виноградниках заводаСпасибо Латифу за увлекательное знакомство с Азербайджаном! В нашем двухдневном туре мы побывали на виноградниках заводаСпасибо Латифу за увлекательное знакомство с Азербайджаном! В нашем двухдневном туре мы побывали на виноградниках завода
  • Л
    Лариса
    7 октября 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    I came over to Azerbaijan from London but didn’t want to limit my stay to Baku. That’s when Latif’s two
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    day tour was recommended to me and it was fantastic! We saw so much beauty Azerbaijan has to offer thanks to Latif. He is a very knowledgeable and kind guide, and we’ll be looking forward to booking with him again as we already want to come back. He is also a great photographer:) Дочь живет в Лондоне, договорились с ней встретиться в Баку. Ей друзья посоветовали экскурсии с Латифом. Два дня незабываемых впечатлений: Гобустан, грязевые вулканы, горящая гора, Храм огнепоклонников, агатовые горы и гора Бешмармак. И все это с легкостью, юмором. А еще Латиф - отличный фотограф! Так что бонусом еще фотосессия:) а какие обеды он нам организовал - наслаждение для желудка (и намного дешевле чем в городе). В следующий раз обязательно с Латифом на водопады, Кабала и Шеки 👌

    I came over to Azerbaijan from London but didn’t want to limit my stay to BakuI came over to Azerbaijan from London but didn’t want to limit my stay to BakuI came over to Azerbaijan from London but didn’t want to limit my stay to BakuI came over to Azerbaijan from London but didn’t want to limit my stay to BakuI came over to Azerbaijan from London but didn’t want to limit my stay to Baku
  • С
    Светлана
    4 октября 2024
    Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
    Отличный тур! Спасибо великолепному Латифу, гиду и организатору - весь тур прошел на одном дыхании. Очень рекомендую данный тур - если вы хотите увидеть что- то новое, неизведанное, самобытное в Азербайджане - этот тур для вас.
    Отличный тур! Спасибо великолепному Латифу, гиду и организатору - весь тур прошел на одном дыхании. ОченьОтличный тур! Спасибо великолепному Латифу, гиду и организатору - весь тур прошел на одном дыхании. ОченьОтличный тур! Спасибо великолепному Латифу, гиду и организатору - весь тур прошел на одном дыхании. ОченьОтличный тур! Спасибо великолепному Латифу, гиду и организатору - весь тур прошел на одном дыхании. ОченьОтличный тур! Спасибо великолепному Латифу, гиду и организатору - весь тур прошел на одном дыхании. ОченьОтличный тур! Спасибо великолепному Латифу, гиду и организатору - весь тур прошел на одном дыхании. ОченьОтличный тур! Спасибо великолепному Латифу, гиду и организатору - весь тур прошел на одном дыхании. ОченьОтличный тур! Спасибо великолепному Латифу, гиду и организатору - весь тур прошел на одном дыхании. ОченьОтличный тур! Спасибо великолепному Латифу, гиду и организатору - весь тур прошел на одном дыхании. Очень
  • Л
    Лидия
    22 сентября 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    Ездили с Латифом в индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана. Два дня была очень интересная программа. Завораживающие наскальные рисунки, удивительные грязевые вулканы,
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    сказочные по красоте горы, а чай на вершине горы просто поразил (пили горный чай и наслаждались захватывающими дух пейзажами). Обеды невероятно вкусные! Спасибо большое замечательному гиду за интересные месты в удивительной стране!

  • Е
    Елена
    27 августа 2024
    Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
    Хочу поблагодарить Владлену и Мераби за мой невероятный мини-отпуск. Мой тур Азербайджан - Грузия - Армения я увидела случайно на Tripster.
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    Ранее, туры на Трипстере я не бронировала, поэтому было очень много сомнений и вопросов. Ребята ответили на все мои вопросы максимально подробно, чем вызвали доверие. Самый большой вопрос для меня заключался в пересечении границы между странами, но вся поездка была настолько организованной, что в каждой стране еще на подьезде к границе, меня уже ждали гиды с трансфером из другой страны. Мой тур длился 10 дней, программа была максимально продуманной и логичной. За это время мне удалось посмотреть самые основные достопримечательности. Отдельно хочу отметить благодарностью невероятную заботу и поддержку со стороны Владлены и всей команды. Любой мой вопрос разрешался в течение 5 минут, а зачастую, еще быстрее. Ребята были на связи даже в вечернее время. Все сделано с любовью и для туристов. Гиды макисмально подробно показывают все самые интересные места. Хочу выразить благодарность моим гидам: Азербайджан - Вали, Грузия - Галактион, Армения - Геворг, Нелли. Благодаря этим людям, а также организаторам Владлене, Мераби, Эдуарду, Аиде мой тур был насыщен только приятными впечатлениями, красивыми фотографиями и интересными фактами. Огромное спасибо за эту униклаьную возможность увидеть все самое лучшее в одном туре!!!

  • И
    Ирина
    14 июля 2024
    Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
    Этот тур просто обязателен к посещению 👌🌿Азербайджан открывается с прекрасной,зеленой стороны: невероятные горы,дворец, шекинская пахлава 😋,а какой вид с канатной
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    дороги. Брали у Латифа 4 дня 😅 ещё природные явления Азербайджана. Выполнили программу по максимуму. Латиф очень внимательный,всегда подскажет места:заезжали на зелёный базар за фруктами, бронировал рестораны,которые стоит посетить в Баку. Однозначно буду рекомендовать гида своим друзьям ☀️👋🏻

    Этот тур просто обязателен к посещению 👌🌿Азербайджан открывается с прекрасной,зеленой стороны: невероятные горы,дворец, шекинская пахлава 😋,аЭтот тур просто обязателен к посещению 👌🌿Азербайджан открывается с прекрасной,зеленой стороны: невероятные горы,дворец, шекинская пахлава 😋,аЭтот тур просто обязателен к посещению 👌🌿Азербайджан открывается с прекрасной,зеленой стороны: невероятные горы,дворец, шекинская пахлава 😋,аЭтот тур просто обязателен к посещению 👌🌿Азербайджан открывается с прекрасной,зеленой стороны: невероятные горы,дворец, шекинская пахлава 😋,аЭтот тур просто обязателен к посещению 👌🌿Азербайджан открывается с прекрасной,зеленой стороны: невероятные горы,дворец, шекинская пахлава 😋,аЭтот тур просто обязателен к посещению 👌🌿Азербайджан открывается с прекрасной,зеленой стороны: невероятные горы,дворец, шекинская пахлава 😋,аЭтот тур просто обязателен к посещению 👌🌿Азербайджан открывается с прекрасной,зеленой стороны: невероятные горы,дворец, шекинская пахлава 😋,аЭтот тур просто обязателен к посещению 👌🌿Азербайджан открывается с прекрасной,зеленой стороны: невероятные горы,дворец, шекинская пахлава 😋,а

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На 8 Марта»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
  2. Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
  3. Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мавзолей Дири Баба
  2. Джума-Мечеть
  3. Гобустан
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Хызы
  7. Розовые озера
  8. Янардаг
  9. Сигнахи
  10. Кахетия
Сколько стоит тур в Баку в декабре 2024
Сейчас в Баку в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 289 до 1 244 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на 8 марта, 17 ⭐ отзывов, цены от $289. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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