2 дня
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Насладиться тишиной у озера Нохур, погулять по винодельне «Мейсари» и пройтись по улочкам Лагича
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
16 дек в 08:00
18 дек в 08:00
$650 за всё до 3 чел.
скидка
25%
2 дня
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
16 дек в 08:00
18 дек в 08:00
385$289 за всё до 3 чел.
скидка
20%
10 дней
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
12 дек в 08:00
19 дек в 08:00
1555$1 244 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена3 декабря 2024Великолепные впечатления от двух дней, проведённых в гостеприимном Баку! Наш замечательный гид Латиф познакомил нас с фантастическими красотами вокруг. Очень
- ЕЕлена30 октября 2024Спасибо Латифу за увлекательное знакомство с Азербайджаном! В нашем двухдневном туре мы побывали на виноградниках завода Мейсере, прошлись по подвесному
- ЛЛариса7 октября 2024I came over to Azerbaijan from London but didn’t want to limit my stay to Baku. That’s when Latif’s two
- ССветлана4 октября 2024Отличный тур! Спасибо великолепному Латифу, гиду и организатору - весь тур прошел на одном дыхании. Очень рекомендую данный тур - если вы хотите увидеть что- то новое, неизведанное, самобытное в Азербайджане - этот тур для вас.
- ЛЛидия22 сентября 2024Ездили с Латифом в индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана. Два дня была очень интересная программа. Завораживающие наскальные рисунки, удивительные грязевые вулканы,
- ЕЕлена27 августа 2024Хочу поблагодарить Владлену и Мераби за мой невероятный мини-отпуск. Мой тур Азербайджан - Грузия - Армения я увидела случайно на Tripster.
- ИИрина14 июля 2024Этот тур просто обязателен к посещению 👌🌿Азербайджан открывается с прекрасной,зеленой стороны: невероятные горы,дворец, шекинская пахлава 😋,а какой вид с канатной
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На 8 Марта»
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