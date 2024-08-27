Туры на 23 февраля – туры в Баку

Найдено 3 тура в категории «Туры на 23 февраля» в Баку на русском языке, цены от $298, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
скидка
15%
8 отзывов
2 дня
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
30 сен в 08:00
26 окт в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
скидка
20%
1 отзыв
10 дней
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
1555$1 244 за человека
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
скидка
25%
8 дней
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Увидеть, как живут удины, побывать в пещерном городе Уплисцихе и попробовать оригинальную «Боржоми»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
26 сен в 08:00
10 окт в 08:00
1205$904 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    27 августа 2024
    Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
    Хочу поблагодарить Владлену и Мераби за мой невероятный мини-отпуск. Мой тур Азербайджан - Грузия - Армения я увидела случайно на Tripster.
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    Ранее, туры на Трипстере я не бронировала, поэтому было очень много сомнений и вопросов. Ребята ответили на все мои вопросы максимально подробно, чем вызвали доверие. Самый большой вопрос для меня заключался в пересечении границы между странами, но вся поездка была настолько организованной, что в каждой стране еще на подьезде к границе, меня уже ждали гиды с трансфером из другой страны. Мой тур длился 10 дней, программа была максимально продуманной и логичной. За это время мне удалось посмотреть самые основные достопримечательности. Отдельно хочу отметить благодарностью невероятную заботу и поддержку со стороны Владлены и всей команды. Любой мой вопрос разрешался в течение 5 минут, а зачастую, еще быстрее. Ребята были на связи даже в вечернее время. Все сделано с любовью и для туристов. Гиды макисмально подробно показывают все самые интересные места. Хочу выразить благодарность моим гидам: Азербайджан - Вали, Грузия - Галактион, Армения - Геворг, Нелли. Благодаря этим людям, а также организаторам Владлене, Мераби, Эдуарду, Аиде мой тур был насыщен только приятными впечатлениями, красивыми фотографиями и интересными фактами. Огромное спасибо за эту униклаьную возможность увидеть все самое лучшее в одном туре!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Туры на 23 февраля»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
  2. Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
  3. Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Джума-Мечеть
  6. Старый город
  7. Мавзолей Дири Баба
  8. Кахетия
  9. Мечеть Биби-Эйбат
  10. Сигнахи
Сколько стоит тур в Баку в сентябре 2024
Сейчас в Баку в категории "Туры на 23 февраля" можно забронировать 3 тура от 298 до 1 244 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Туры на 23 февраля», 9 ⭐ отзывов, цены от $298. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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