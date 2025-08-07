Найдено 3 тура в категории « Уплисцихе » в Баку на русском языке, цены от $964, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 8 дней 20% 1 отзыв Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии Увидеть, как живут удины, побывать в пещерном городе Уплисцихе и попробовать оригинальную «Боржоми» Начало: Аэропорт Баку, днём, рекомендуем прибыть до 15:00 ... «Переместимся в Сакартвело и побываем в древней столице Грузии — Мцхете, в завораживающем пещерном городе Уплисцихе и в краю виноделия — Кахетии» $964 $1205 за человека На машине 8 дней Отпуск в Азербайджане и Грузии с национальным обедом и винными дегустациями Погулять по Баку и Тбилиси, заехать в Мцхету и Боржоми, изучить Кахетию и азербайджанскую глубинку Начало: Аэропорт Баку, по времени рейса «Вы познакомитесь с нынешней и бывшей столицами — Тбилиси и Мцхетой, отдохнёте среди виноградников Алазанской долины в Кахетии, выпьете знаменитой воды прямо из источника в Боржоми и представите, как в пещерах Уплисцихе жили древние люди» 96 075 ₽ за человека На машине 13 дней В лучших традициях гостеприимства: большой тур по Закавказью с вкусными нотками Объехать Азербайджан, Грузию, Армению, налюбоваться природой и архитектурой, отведать блюд и вин Начало: Аэропорт Баку, 10:00. По договорённости возможно л... «В Шеки вы вспомните о средневековом ханстве, в Боржоми выпьете той самой воды, в Дилижане побеседуете о старинных ремёслах, а в Уплисцихе узнаете, как в скальных пещерах жили люди» $1835 за человека Все туры Баку

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Уплисцихе»

Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Уплисцихе», 1 ⭐ отзыв, цены от $964. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь