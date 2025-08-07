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Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Увидеть, как живут удины, побывать в пещерном городе Уплисцихе и попробовать оригинальную «Боржоми»
Начало: Аэропорт Баку, днём, рекомендуем прибыть до 15:00 ...
«Переместимся в Сакартвело и побываем в древней столице Грузии — Мцхете, в завораживающем пещерном городе Уплисцихе и в краю виноделия — Кахетии»
7 авг в 08:00
14 авг в 08:00
$964
$1205 за человека
Отпуск в Азербайджане и Грузии с национальным обедом и винными дегустациями
Погулять по Баку и Тбилиси, заехать в Мцхету и Боржоми, изучить Кахетию и азербайджанскую глубинку
Начало: Аэропорт Баку, по времени рейса
«Вы познакомитесь с нынешней и бывшей столицами — Тбилиси и Мцхетой, отдохнёте среди виноградников Алазанской долины в Кахетии, выпьете знаменитой воды прямо из источника в Боржоми и представите, как в пещерах Уплисцихе жили древние люди»
7 авг в 10:00
14 авг в 10:00
96 075 ₽ за человека
В лучших традициях гостеприимства: большой тур по Закавказью с вкусными нотками
Объехать Азербайджан, Грузию, Армению, налюбоваться природой и архитектурой, отведать блюд и вин
Начало: Аэропорт Баку, 10:00. По договорённости возможно л...
«В Шеки вы вспомните о средневековом ханстве, в Боржоми выпьете той самой воды, в Дилижане побеседуете о старинных ремёслах, а в Уплисцихе узнаете, как в скальных пещерах жили люди»
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
$1835 за человека
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