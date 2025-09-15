Мои заказы

Зимний сад – экскурсии в Бресте

Найдено 5 экскурсий в категории «Зимний сад» в Бресте, цены от 1150 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вечерние улицы Бреста
Пешая
2.5 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерние улицы Бреста
Узнать историю города, увидеть самые интересные места и поучаствовать в церемонии зажжения фонарей
12 дек в 14:00
13 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Брестская крепость и обзорная экскурсия по городу
На машине
4.5 часа
140 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брестская крепость и исторический центр
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Уютная прогулка по новогоднему Бресту
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Уютная прогулка по новогоднему Бресту
Душевное мини-путешествие по аллее фонарей и старым улочкам с нескучными историями о городе
Начало: На площади Ленина
1 янв в 15:30
2 янв в 13:00
1150 ₽ за человека
Брест: выйти из сумрака веков
Пешая
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Приграничный Брест - город с более чем 1000-летней историей. Прогуляйтесь по улочкам, о которых не знают даже местные, и узнайте тайны древнего города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5450 ₽ за всё до 6 чел.
Знакомство с Брестом
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Брестом
Прогулка по Бресту - это встреча с историей и архитектурой. Узнайте, почему здесь нет зданий старше 19 века и как связаны польские вывески с городом
Завтра в 09:00
11 дек в 15:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    15 сентября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    Дата посещения: 2 сентября 2025
    Хочется отметить прекрасное знание города, коммуникативные способности Натальи и любовь к городу! Прекрасные познания в области архитектуры и истории города!
    Прекрасный гид! Всем рекомендую!
  • М
    Марина
    3 сентября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    Дата посещения: 3 сентября 2025
    Остались очень довольны .Экскурсия очень интересная. Наталье , огромное спасибо!
  • И
    Игнатова
    24 ноября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    Большое спасибо Наталье за такую интересную и познавательную экскурсию! 😍❤️ Время прошло незаметно, мы получили огромное удовольствие от общения. Маршрут
    построен очень грамотно и логично. В конце посчастливилось увидеть фонарщика и сфотографироваться с ним. Также Наталья посоветовала отличный ресторан (дог фрэндли) - Bosco, куда мы отправились после экскурсии.

  • А
    Аида
    17 ноября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    09.11.2025 г. у нас была чудесная экскурсия с Натальей по вечернему Бресту. Увлеченность и знание материала Натальей сразу нас расположили
    к ней. Материал изложен последовательно, маршрут построен очень логично. Для нас Брест после рассказа Натальи стал очень родным. Время пролетело совершенно незаметно. Наталья очень хорошо знает материал, отвечает на все заданные вопросы развернутым ответом. Однозначно рекомендую экскурсию Вечерние улицы Бреста с гидом Натальей!!!!!

  • О
    Ольга
    12 ноября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    Наталья показала нам свой Брест, очень живой рассказ, легко, доходчиво и интересно. Рассказ очень последователен и структурирован. Вся экскурсия "на одном дыхании", мы влюбились в этот город. Большое спасибо. Всем рекомендую Гида. Наталье- огромное спасибо!
  • М
    Максим
    2 ноября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    лучший гид, с удовольствием провели 2,5 часа
  • Л
    Людмила
    1 ноября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    Большое спасибо Наталье за чудесную и познавательную прогулку! Отдельно хочется отметить профессионализм и готовность предоставить разностороннюю дополнительную информацию. И отдельная благодарность за рекомендацию кафе УОзера, потрясающе вкусно!
  • П
    Павел
    29 октября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    Всё прошло просто замечательно.
    Супруга и дети в восторге.
    Меня впечатлило влияние европейских культур на облик города.
    Спасибо большое!
  • К
    Ксения
    29 октября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    Замечательная экскурсия! Прогулялись по улочкам и двориками Бреста, увиделись с фонарщиком и узнали про архитектуру города и историю домов. Даже не заметили как пролетело время. Спасибо большое Наталье за экскурсию и увлекательную беседу!
  • С
    Светлана
    26 октября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    Экскурсия прошла великолепно! Узнали очень много интересных фактов про Брест, однозначно влюбились и теперь обязательно вернемся снова❤️ Спасибо огромное Наталье за прекрасный вечер!
  • Е
    Екатерина
    26 октября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    Наталья - отличный гид, рассказала нам много интересного!
    Даже «организовала отдельный доступ» для загадывания желания к фонарщику!)))
    Спасибо вам, рекомендуем!)
  • Н
    Наталья
    19 октября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    Экскурсию "Вечерние улицы Бреста" нам проводила Наталья. Все путешествие по городу прошло на одном дыхании, мы узнали много интересного. Увлекательная
    экскурсия, проведена очень тепло и с тонким чувством юмора. Видно, что экскурсовод любит свой город, знает его историю и с живым интересом рассказывает о нём. Брест очень понравился. Благодаря Наталье, мы прониклись духом этого замечательного города со своим собственным фонарщиком! Спасибо большое Наталье. Всем рекомендуем эту экскурсию!

  • Л
    Любовь
    17 октября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    Экскурсия супер! Экскурсовода Наталью очень рекомендуем! Влюбились в Брест 🫶🫶🫶
  • А
    Андрей
    14 октября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    Очень интересная экскурсия! Наталья знает и любит свой город, ее рассказ для нас - замечательное знакомство с Брестом. Очень понравилось.
  • Н
    Наталия
    8 октября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    Потрясающая экскурсия!! Очень интересный рассказ про город, очень понравилось знакомство с фонарщиком!! Отдельное спасибо экскурсоводу за терпение (дети немного капризничали)
    Советую всем, всё было 100 из 100!!
  • Д
    Дмитрий
    5 октября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    Было очень интересно и познавательно, плюс спасибо за рекомендацию очень хорошего кафе!
  • Р
    Рута
    29 сентября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    Организовывала экскурсию для подростков. Выбрала Наталью. И не ошиблась. Наталья не просто отлично владеет информацией, но и прекрасно умеет донести
    ее до слушателей. Ребята (а подростки те ещё любители слушать) сами потом сказали, что с Натальей ьыло ОЧЕНЬ интересно. Ну и восхитительный бонус в виде эксклюзивного общения с Виктором Петровичем оказался очень неожиданным и приятным. Спасибо Вам, Наталья!

  • С
    Сергей
    29 сентября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    Большое спасибо Наталье за прекрасную экскурсию. По нашей просьбе, Наталья провела экскурсию днём. Наталья прекрасный гид. Хорошее изложение материала, при
    возникновении вопросов отвечает сразу и полно. Это было первое посещение Бреста, с Натальей мы узнали много интересного, прошли по старым дворам. Получили некоторые лайфаки, для самостоятельной прогулки по Бресту. Нам очень понравилось!

  • О
    Овчаренко
    24 сентября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    Потрясающая экскурсия!!!
    Наталья любит свой город и очень интересно про него рассказывает.
  • С
    Светлана
    21 сентября 2025
    Вечерние улицы Бреста
    19.09 группа из 4-х человек посетили. Экскурсионную программу «Улочки вечернего Бреста». Нашим экскурсоводом стала Наталья. Прекрасный формат экскурсионного маршрута. Проходил
    по улицам Бреста. Наталья в интересной форме, привлекая архивные фото создала в нашем представлении прекрасный экскурс в историю Бреста. Живое дыхание города чувствовалось через интересные факты, которые подавались в креативной, динамичной, познавательной форме. У нас к концу нашей экскурсионной программы сложился исторический образ города. Польские, еврейские, российские, советские дома Бреста. А жизнь городу задают люди. И во второй части для нас открылась еще одна страница города. Это ФОНАРИ. Они представлены в исторической части города. И Наталья поведала самые интересные истории фонарей. А вишенка на торте- это личное знакомство с главным фонарщиком города - Виктором Петровичем лично. Это был культурный и познавательный восторг. 2,5 часа пролетели незаметно. Наталья- профессиональный и интересный экскурсовод. Экскурсия на 5+. Огромная благодарность таким людям, любящим свой город. Не задумывайтесь. Эту экскурсию вы точно должны посетить в Бресте.

