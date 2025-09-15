Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерние улицы Бреста
Узнать историю города, увидеть самые интересные места и поучаствовать в церемонии зажжения фонарей
12 дек в 14:00
13 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Брестская крепость и исторический центр
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте о подвигах защитников Брестской крепости и встретьтесь с легендарным фонарщиком
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборУютная прогулка по новогоднему Бресту
Душевное мини-путешествие по аллее фонарей и старым улочкам с нескучными историями о городе
Начало: На площади Ленина
1 янв в 15:30
2 янв в 13:00
1150 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест: выйти из сумрака веков
Приграничный Брест - город с более чем 1000-летней историей. Прогуляйтесь по улочкам, о которых не знают даже местные, и узнайте тайны древнего города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5450 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Брестом
Прогулка по Бресту - это встреча с историей и архитектурой. Узнайте, почему здесь нет зданий старше 19 века и как связаны польские вывески с городом
Завтра в 09:00
11 дек в 15:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей15 сентября 2025Вечерние улицы БрестаДата посещения: 2 сентября 2025Хочется отметить прекрасное знание города, коммуникативные способности Натальи и любовь к городу! Прекрасные познания в области архитектуры и истории города!
Прекрасный гид! Всем рекомендую!
- ММарина3 сентября 2025Вечерние улицы БрестаДата посещения: 3 сентября 2025Остались очень довольны .Экскурсия очень интересная. Наталье , огромное спасибо!
- ИИгнатова24 ноября 2025Большое спасибо Наталье за такую интересную и познавательную экскурсию! 😍❤️ Время прошло незаметно, мы получили огромное удовольствие от общения. Маршрут
- ААида17 ноября 202509.11.2025 г. у нас была чудесная экскурсия с Натальей по вечернему Бресту. Увлеченность и знание материала Натальей сразу нас расположили
- ООльга12 ноября 2025Наталья показала нам свой Брест, очень живой рассказ, легко, доходчиво и интересно. Рассказ очень последователен и структурирован. Вся экскурсия "на одном дыхании", мы влюбились в этот город. Большое спасибо. Всем рекомендую Гида. Наталье- огромное спасибо!
- ММаксим2 ноября 2025лучший гид, с удовольствием провели 2,5 часа
- ЛЛюдмила1 ноября 2025Большое спасибо Наталье за чудесную и познавательную прогулку! Отдельно хочется отметить профессионализм и готовность предоставить разностороннюю дополнительную информацию. И отдельная благодарность за рекомендацию кафе УОзера, потрясающе вкусно!
- ППавел29 октября 2025Всё прошло просто замечательно.
Супруга и дети в восторге.
Меня впечатлило влияние европейских культур на облик города.
Спасибо большое!
- ККсения29 октября 2025Замечательная экскурсия! Прогулялись по улочкам и двориками Бреста, увиделись с фонарщиком и узнали про архитектуру города и историю домов. Даже не заметили как пролетело время. Спасибо большое Наталье за экскурсию и увлекательную беседу!
- ССветлана26 октября 2025Экскурсия прошла великолепно! Узнали очень много интересных фактов про Брест, однозначно влюбились и теперь обязательно вернемся снова❤️ Спасибо огромное Наталье за прекрасный вечер!
- ЕЕкатерина26 октября 2025Наталья - отличный гид, рассказала нам много интересного!
Даже «организовала отдельный доступ» для загадывания желания к фонарщику!)))
Спасибо вам, рекомендуем!)
- ННаталья19 октября 2025Экскурсию "Вечерние улицы Бреста" нам проводила Наталья. Все путешествие по городу прошло на одном дыхании, мы узнали много интересного. Увлекательная
- ЛЛюбовь17 октября 2025Экскурсия супер! Экскурсовода Наталью очень рекомендуем! Влюбились в Брест 🫶🫶🫶
- ААндрей14 октября 2025Очень интересная экскурсия! Наталья знает и любит свой город, ее рассказ для нас - замечательное знакомство с Брестом. Очень понравилось.
- ННаталия8 октября 2025Потрясающая экскурсия!! Очень интересный рассказ про город, очень понравилось знакомство с фонарщиком!! Отдельное спасибо экскурсоводу за терпение (дети немного капризничали)
Советую всем, всё было 100 из 100!!
- ДДмитрий5 октября 2025Было очень интересно и познавательно, плюс спасибо за рекомендацию очень хорошего кафе!
- РРута29 сентября 2025Организовывала экскурсию для подростков. Выбрала Наталью. И не ошиблась. Наталья не просто отлично владеет информацией, но и прекрасно умеет донести
- ССергей29 сентября 2025Большое спасибо Наталье за прекрасную экскурсию. По нашей просьбе, Наталья провела экскурсию днём. Наталья прекрасный гид. Хорошее изложение материала, при
- ООвчаренко24 сентября 2025Потрясающая экскурсия!!!
Наталья любит свой город и очень интересно про него рассказывает.
- ССветлана21 сентября 202519.09 группа из 4-х человек посетили. Экскурсионную программу «Улочки вечернего Бреста». Нашим экскурсоводом стала Наталья. Прекрасный формат экскурсионного маршрута. Проходил
