С Сергей Вечерние улицы Бреста Дата посещения: 2 сентября 2025 Хочется отметить прекрасное знание города, коммуникативные способности Натальи и любовь к городу! Прекрасные познания в области архитектуры и истории города!

Прекрасный гид! Всем рекомендую!

М Марина Вечерние улицы Бреста Дата посещения: 3 сентября 2025 Остались очень довольны .Экскурсия очень интересная. Наталье , огромное спасибо!

И Игнатова Вечерние улицы Бреста читать дальше построен очень грамотно и логично. В конце посчастливилось увидеть фонарщика и сфотографироваться с ним. Также Наталья посоветовала отличный ресторан (дог фрэндли) - Bosco, куда мы отправились после экскурсии. Большое спасибо Наталье за такую интересную и познавательную экскурсию! 😍❤️ Время прошло незаметно, мы получили огромное удовольствие от общения. Маршрут

А Аида Вечерние улицы Бреста читать дальше к ней. Материал изложен последовательно, маршрут построен очень логично. Для нас Брест после рассказа Натальи стал очень родным. Время пролетело совершенно незаметно. Наталья очень хорошо знает материал, отвечает на все заданные вопросы развернутым ответом. Однозначно рекомендую экскурсию Вечерние улицы Бреста с гидом Натальей!!!!! 09.11.2025 г. у нас была чудесная экскурсия с Натальей по вечернему Бресту. Увлеченность и знание материала Натальей сразу нас расположили

О Ольга Вечерние улицы Бреста Наталья показала нам свой Брест, очень живой рассказ, легко, доходчиво и интересно. Рассказ очень последователен и структурирован. Вся экскурсия "на одном дыхании", мы влюбились в этот город. Большое спасибо. Всем рекомендую Гида. Наталье- огромное спасибо!

М Максим Вечерние улицы Бреста лучший гид, с удовольствием провели 2,5 часа

Л Людмила Вечерние улицы Бреста Большое спасибо Наталье за чудесную и познавательную прогулку! Отдельно хочется отметить профессионализм и готовность предоставить разностороннюю дополнительную информацию. И отдельная благодарность за рекомендацию кафе УОзера, потрясающе вкусно!

П Павел Вечерние улицы Бреста Всё прошло просто замечательно.

Супруга и дети в восторге.

Меня впечатлило влияние европейских культур на облик города.

Спасибо большое!

К Ксения Вечерние улицы Бреста Замечательная экскурсия! Прогулялись по улочкам и двориками Бреста, увиделись с фонарщиком и узнали про архитектуру города и историю домов. Даже не заметили как пролетело время. Спасибо большое Наталье за экскурсию и увлекательную беседу!

С Светлана Вечерние улицы Бреста Экскурсия прошла великолепно! Узнали очень много интересных фактов про Брест, однозначно влюбились и теперь обязательно вернемся снова❤️ Спасибо огромное Наталье за прекрасный вечер!

Е Екатерина Вечерние улицы Бреста Наталья - отличный гид, рассказала нам много интересного!

Даже «организовала отдельный доступ» для загадывания желания к фонарщику!)))

Спасибо вам, рекомендуем!)

Н Наталья Вечерние улицы Бреста читать дальше экскурсия, проведена очень тепло и с тонким чувством юмора. Видно, что экскурсовод любит свой город, знает его историю и с живым интересом рассказывает о нём. Брест очень понравился. Благодаря Наталье, мы прониклись духом этого замечательного города со своим собственным фонарщиком! Спасибо большое Наталье. Всем рекомендуем эту экскурсию! Экскурсию "Вечерние улицы Бреста" нам проводила Наталья. Все путешествие по городу прошло на одном дыхании, мы узнали много интересного. Увлекательная

Л Любовь Вечерние улицы Бреста Экскурсия супер! Экскурсовода Наталью очень рекомендуем! Влюбились в Брест 🫶🫶🫶

А Андрей Вечерние улицы Бреста Очень интересная экскурсия! Наталья знает и любит свой город, ее рассказ для нас - замечательное знакомство с Брестом. Очень понравилось.

Н Наталия Вечерние улицы Бреста Потрясающая экскурсия!! Очень интересный рассказ про город, очень понравилось знакомство с фонарщиком!! Отдельное спасибо экскурсоводу за терпение (дети немного капризничали)

Советую всем, всё было 100 из 100!!

Д Дмитрий Вечерние улицы Бреста Было очень интересно и познавательно, плюс спасибо за рекомендацию очень хорошего кафе!

Р Рута Вечерние улицы Бреста читать дальше ее до слушателей. Ребята (а подростки те ещё любители слушать) сами потом сказали, что с Натальей ьыло ОЧЕНЬ интересно. Ну и восхитительный бонус в виде эксклюзивного общения с Виктором Петровичем оказался очень неожиданным и приятным. Спасибо Вам, Наталья! Организовывала экскурсию для подростков. Выбрала Наталью. И не ошиблась. Наталья не просто отлично владеет информацией, но и прекрасно умеет донести

С Сергей Вечерние улицы Бреста читать дальше возникновении вопросов отвечает сразу и полно. Это было первое посещение Бреста, с Натальей мы узнали много интересного, прошли по старым дворам. Получили некоторые лайфаки, для самостоятельной прогулки по Бресту. Нам очень понравилось! Большое спасибо Наталье за прекрасную экскурсию. По нашей просьбе, Наталья провела экскурсию днём. Наталья прекрасный гид. Хорошее изложение материала, при

О Овчаренко Вечерние улицы Бреста Потрясающая экскурсия!!!

Наталья любит свой город и очень интересно про него рассказывает.