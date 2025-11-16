Идём гулять по городу с богатой историей и особым характером.
От вокзала 19 века до памятника в честь 1000-летия Бреста — вы увидите его главные достопримечательности. А ещё — услышите редкие факты и неожиданные истории, о которых не пишут в учебниках.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- железнодорожный вокзал 1886 года постройки — самый красивый в Беларуси
- место упорных боёв в 1941 году
- площадь Ленина с Крестовоздвиженским костёлом
- проспект Машерова в центре города
- улица Советская — брестский Арбат
- спортивные арены и известные на весь мир предприятия
- место, где каждый вечер зажигает газовые фонари фонарщик
- памятник 1000-летию города
И узнаете:
- как город получил современное название
- кто такой еврейский король и как он связан с Брестом
- как на облике города отразилось влияние государств, в составе которых он был в разные времена
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 108 туристов
Я родился и вырос в Бресте. Аттестованный гид. С 2001 года работаю с людьми и вожу экскурсии. Очень люблю свой город и стараюсь влюбить в него гостей. Мне нравится рассказывать путешественникам о Бресте, открывать для них что-то новое, связанное с ним.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
16 ноя 2025
Прекрасно. Ёмко. Без воды. Легко воспринималась информация, которую давал Сергей. Спасибо
А
Алла
5 ноя 2025
В Бресте мы с подругами были один день и вначале решили ознакомиться с самим городом на экскурсии, затем поехать в Брестскую крепость, мемориал и музей. Очень скоро стало понятно,что мало
П
Павел
1 ноя 2025
Отлично провели время, экскурсовод Сергей очень увлекательно провел обзорную экскурсию, узнали много интересных фактов про Ваш прекрасный город! Однозначно рекомендуем!!!
М
Мария
31 окт 2025
Сергей очень интересный рассказчик, материалом владеет на 100%,с удовольствием отвечает на все возникаюшие вопросы. В процессе экскурсии обсудили не только саму тему, но и другие исторические повороты в развитии местности.
