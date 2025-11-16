Мои заказы

Про фонари, еврейского короля и уникальные истории
Идём гулять по городу с богатой историей и особым характером.

От вокзала 19 века до памятника в честь 1000-летия Бреста — вы увидите его главные достопримечательности. А ещё — услышите редкие факты и неожиданные истории, о которых не пишут в учебниках.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • железнодорожный вокзал 1886 года постройки — самый красивый в Беларуси
  • место упорных боёв в 1941 году
  • площадь Ленина с Крестовоздвиженским костёлом
  • проспект Машерова в центре города
  • улица Советская — брестский Арбат
  • спортивные арены и известные на весь мир предприятия
  • место, где каждый вечер зажигает газовые фонари фонарщик
  • памятник 1000-летию города

И узнаете:

  • как город получил современное название
  • кто такой еврейский король и как он связан с Брестом
  • как на облике города отразилось влияние государств, в составе которых он был в разные времена

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке.

Сергей
Сергей — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 108 туристов
Я родился и вырос в Бресте. Аттестованный гид. С 2001 года работаю с людьми и вожу экскурсии. Очень люблю свой город и стараюсь влюбить в него гостей. Мне нравится рассказывать путешественникам о Бресте, открывать для них что-то новое, связанное с ним.

К
Кирилл
16 ноя 2025
Прекрасно. Ёмко. Без воды. Легко воспринималась информация, которую давал Сергей. Спасибо
А
Алла
5 ноя 2025
В Бресте мы с подругами были один день и вначале решили ознакомиться с самим городом на экскурсии, затем поехать в Брестскую крепость, мемориал и музей. Очень скоро стало понятно,что мало
читать дальше

на Брест одного дня. Наш экскурсовод Сергей просто влюбил нас в историю Брест-Литовска, он глубоко знает материал, и если бы было время, мы бы слушали и слушали про литвинов, войны, судьбы людей и целых стран. Про советский и современный Брест тоже занимательные факты услышали. Мы очень довольны экскурсией, маловато оказалось времени ((далее мы поехали в крепость, темнеет рано, пришлось по мемориалу ходить уже в темноте. Тем не менее, впечатление сильнейшее. Спасибо, Трипстер!

П
Павел
1 ноя 2025
Отлично провели время, экскурсовод Сергей очень увлекательно провел обзорную экскурсию, узнали много интересных фактов про Ваш прекрасный город! Однозначно рекомендуем!!!
М
Мария
31 окт 2025
Сергей очень интересный рассказчик, материалом владеет на 100%,с удовольствием отвечает на все возникаюшие вопросы. В процессе экскурсии обсудили не только саму тему, но и другие исторические повороты в развитии местности.

