на Брест одного дня. Наш экскурсовод Сергей просто влюбил нас в историю Брест-Литовска, он глубоко знает материал, и если бы было время, мы бы слушали и слушали про литвинов, войны, судьбы людей и целых стран. Про советский и современный Брест тоже занимательные факты услышали. Мы очень довольны экскурсией, маловато оказалось времени ((далее мы поехали в крепость, темнеет рано, пришлось по мемориалу ходить уже в темноте. Тем не менее, впечатление сильнейшее. Спасибо, Трипстер!