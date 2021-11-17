Новый год в Беловежской пуще

В период новогодних каникул Беловежская пуща пользуется большой популярностью у туристов

В период новогодних каникул Беловежская пуща пользуется большой популярностью у туристов.

Под Новый год в гости к Деду Морозу хотят попасть и дети, и взрослые.

В сказочном поместье добрый волшебник со своей внучкой Снегурочкой радушно встречает все гостей, исполняет их желания и дарит подарки.

В период новогодних каникул мы предлагаем вам поездку из Бреста в Беловежскую пущу на комфортабельном микроавтобусе/автобусе.
Новый год в Беловежской пуще
Новый год в Беловежской пуще
Новый год в Беловежской пуще
Новый год в Беловежской пуще
Новый год в Беловежской пуще

Что вы увидите 🤩

  • Музей природы, вольеры (волки, медведи, зубры, олени и пр. )
  • Резиденция Деда Мороза
  • Внешний обзор Каменецкой башни (Белая вежа), в некоторые дни
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

В период новогодних каникул Беловежская пуща пользуется большой популярностью у туристов. Под Новый год в гости к Деду Морозу хотят попасть и дети, и взрослые. В сказочном поместье добрый волшебник со своей внучкой Снегурочкой радушно встречает все гостей, исполняет их желания и дарит подарки. В период новогодних каникул мы предлагаем вам поездку из Бреста в Беловежскую пущу на комфортабельном микроавтобусе/автобусе.
Программа
  • Выезд из Бреста от гостиницы Интурист согласно графику.
  • Экскурсия по дороге.
  • Посещение резиденции Деда Мороза.
  • Добрый волшебник принимает гостей в резиденции круглый год. В предновогодние дни ему помогают сказочные персонажи и внучка Снегурочка. В резиденции взрослые и дети водят хоровод, поют новогодние песни, загадывают желания и получают сладкие подарки.
  • Музей природы.
  • В музее предусмотрена экскурсия по великолепно оформленным залам. Многих животных можно увидеть и узнать об их повадках только там.
  • Протяженность вольеров с животными составляет около 1 км. В непосредственной близости вы сможете увидеть зубров, оленей, медведей, волков и других пущанских животных.
  • В некоторые дни предусмотрен заезд к Каменецкой башне – уникальному памятнику архитектуры XIII века.
  • На все даты тура производится предварительная запись в сборные группы.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Транспорт
  • Услуги гида-экскурсовода.
Что не входит?
  • Билеты (21 br/ взрослый 17 br/ школьный 10 br/ дошкольный)
  • Питание.
Место начала и завершения?
Проспект Машерова, 15, Брест (гостиница Интурист)
Когда и сколько длится?
Когда: 25,26,30,31 декабря, с 1 по 9 января ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

25,26,30,31 декабря, с 1 по 9 января ежедневно

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