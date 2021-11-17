В период новогодних каникул Беловежская пуща пользуется большой популярностью у туристов.



Под Новый год в гости к Деду Морозу хотят попасть и дети, и взрослые.



В сказочном поместье добрый волшебник со своей внучкой Снегурочкой радушно встречает все гостей, исполняет их желания и дарит подарки.



В период новогодних каникул мы предлагаем вам поездку из Бреста в Беловежскую пущу на комфортабельном микроавтобусе/автобусе.