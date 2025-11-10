Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Гродно — город, где история читается по архитектурным объектам. Здесь соседствуют готика, барокко, классицизм и другие стили.



Вы увидите, как складывался облик города на протяжении веков, научитесь узнавать стили и «читать» здания, обращать внимание на детали, которые обычно ускользают от взгляда. Экскурсия подойдёт тем, кто любит смотреть на город вдумчиво.