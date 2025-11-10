Гродно — город, где история читается по архитектурным объектам. Здесь соседствуют готика, барокко, классицизм и другие стили.
Вы увидите, как складывался облик города на протяжении веков, научитесь узнавать стили и «читать» здания, обращать внимание на детали, которые обычно ускользают от взгляда. Экскурсия подойдёт тем, кто любит смотреть на город вдумчиво.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Каложскую церковь 12 века — византийский крестово-купольный храм времён Древней Руси
- Фарный костёл 17–18 веков — памятник зрелого Виленского барокко
- Бернардинский монастырь 16–18 веков — редкое сочетание готики, ренессанса и барокко
- Пожарную каланчу, хоральную синагогу, дома Муравьёва и Крейцера — образцы модерна и псевдорусского стиля
- Драматический театр 1984 года постройки — пример советского конструктивизма
- Театр кукол — эклектику с чертами 18–20 веков
- Старый замок 16–17 веков — королевскую резиденцию эпохи итальянского Ренессанса
- Дворец вице-губернатора 1803 года постройки — образец строгого классицизма
- Дворец текстильщиков и Новый замок — сталинский ампир в городской архитектуре
- Дом магнатов Сангушек и деревянный Старый Лямус 18 века — примеры гражданского барокко
- Лютеранскую кирху 18–20 веков — выразительную неоготику
- Королевские ворота 18 века — редкий для Беларуси пример рококо
Я расскажу:
- Чем отличаются главенствующие стили местной архитектуры
- Какое воплощение они нашли в многослойной застройке древнего Гродно
- Можно ли тут прикоснуться к уникальным для Беларуси дизайнерским стилям и решениям
В конце экскурсии предложу вам увлекательный квиз — интересные исторические и архитектурные вопросы по представленным объектам и их элементам.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Dodge, Crisler (купе), Mercedes или Ford в зависимости от числа участников. Детских автокресел нет
- Обязательные пожертвования (только наличными): синагога — около 100 ₽ или 3-5 бел. руб. со взрослых; Старый Лямус монастыря — 10 бел. руб. с группы
- Экскурсию рекомендую участникам от 14 лет
- Не подойдёт людям с сердечно-сосудистыми и опорно-двигательными заболеваниями — мы будем ходить по местности со сложным рельефом (несмотря на автомобильный формат)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе костёла Франциска Ксаверия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 1024 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Андрей, я коренной гродненец и профессиональный гид с многолетним стажем. Провожу обзорные и тематические экскурсии по городу. С радостью покажу вам известные и нетривиальные места, поделюсь белорусским гостеприимством и радушием.Задать вопрос
