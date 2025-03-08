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Индивидуальная
до 6 чел.
Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
Индивидуальная экскурсия по Гродно раскроет тайны района Городница, созданного Антонио Тизенгаузом. Уникальные исторические объекты ждут вас на каждом шагу
Начало: В районе Покровского собора
12 мая в 10:30
14 мая в 10:30
5400 ₽
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Авторская экскурсия в Гродно: простыми словами о смешном и великом
Неклассическая прогулка по городу с подробностями об авантюристах, артистах и других личностях
Начало: В районе старого ЗАГСА
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
Гродно: от театра до кино
Индивидуальная экскурсия в Гродно подарит вам уникальную возможность заглянуть за кулисы старейшего театра кукол в Беларуси и узнать его историю
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККузьменко8 марта 2025Понравилась экскурсия с Андреем. Чётко и по делу. Узнали необычные факты и любопытные нюансы. Сам Гродно, его исторический центр, - прекрасный город со своим особенным шармом. Есть, где поесть, умыться и куда сходить. Спасибо.
- ООльга6 января 2025Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))
- ААльберт16 декабря 2024Андрей провел нам отличную экскурсию в Гродно, и эта экскурсия нам показалась даже интереснее чем классическая историческая по центру. Хотя,
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Гродненский областной театр кукол»
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