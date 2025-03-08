Гродненский областной театр кукол – экскурсии в Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Гродненский областной театр кукол» в Гродно, цены от 1300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
Пешая
2.5 часа
-
10%
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
Индивидуальная экскурсия по Гродно раскроет тайны района Городница, созданного Антонио Тизенгаузом. Уникальные исторические объекты ждут вас на каждом шагу
Начало: В районе Покровского собора
12 мая в 10:30
14 мая в 10:30
5400 ₽6000 ₽ за всё до 6 чел.
Авторская экскурсия в Гродно: простыми словами о смешном и великом
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 5 чел.
Авторская экскурсия в Гродно: простыми словами о смешном и великом
Неклассическая прогулка по городу с подробностями об авантюристах, артистах и других личностях
Начало: В районе старого ЗАГСА
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1300 ₽ за человека
Гродно: от театра до кино
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
Гродно: от театра до кино
Индивидуальная экскурсия в Гродно подарит вам уникальную возможность заглянуть за кулисы старейшего театра кукол в Беларуси и узнать его историю
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кузьменко
    8 марта 2025
    Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
    Понравилась экскурсия с Андреем. Чётко и по делу. Узнали необычные факты и любопытные нюансы. Сам Гродно, его исторический центр, - прекрасный город со своим особенным шармом. Есть, где поесть, умыться и куда сходить. Спасибо.
  • О
    Ольга
    6 января 2025
    Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
    Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))
    Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))Очень интересная,познавательная, захватывающая, профессиональная экскурсия,прошла на одном дыхании. Спасибо Андрею. Мы под впечатлением, рекомендуем всем)))
  • А
    Альберт
    16 декабря 2024
    Королевский Гродно, или Городница Тизенгауза
    Андрей провел нам отличную экскурсию в Гродно, и эта экскурсия нам показалась даже интереснее чем классическая историческая по центру. Хотя,
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    конечно она предполагала нашу начальную подготовку. Андрей блестяще справился с задачей, заинтересовал нас рассказами о Гродно, архитектурных и городских объектах, информацией о людях, с которыми мы "познакомились" благодаря Андрею впервые. Андрей превосходно и глубоко владеет информацией, приятный собеседник и отличный рассказчик. Не покривлю, сказав, что нам очень повезло с Андреем, с его помощью нам удалось за 3 часа узнать город, в котором мы раньше не бывали. Очень рекомендую Андрея гостям, приезжающим в Гродно для познавательных целей.

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Гродненский областной театр кукол»

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