Что вы можете увидеть 🤩

Обзорная экскурсия по Гродно

Гродно – город девяти столетий, город многих конфессий, город, прогулявшись по которому можно увидеть, как одна эпоха сменяла другую, можно представить Гродно времён Великого княжества Литовского, времён Речи Посполитой, Российской империи, Советских времен. Здания, которые хранят память о тех временах сохранились в Гродно и достаточно мирно соседствуют друг с другом.

Мы с Вами увидим бывшие правительственные резиденции – Королевские замки (старый и новый), полюбуемся каменицами, которые принадлежали шляхте и купцам. Прогуляемся по еврейскому кварталу Гродно, восхитимся самой большой из действующих синагог Беларуси, узнаем, как и чем жили евреи в Гродно, познакомимся с творчеством Льва Бакста. Не обойдем стороной и католические храмы города, построенные в XVII- XVIII вв., заглянем в православную церковь XII века и даже увидим отпечатки пальцев мастеров XII века!

Пройдемся по живописной улице им. Э Ожешко, где находятся здания бывшей Мариинской гимназии, дом польско-белорусской писательницы Элизы Ожешко, единственная в Беларуси действующая Лютеранская кирха, старейший в Беларуси зоопарк, первая в Беларуси медицинская академия. Список мест можно продолжать до бесконечности, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Кстати, при наличии у вас свободного времени и желания можно организовать небольшой концерт органной музыки в действующей Кирхе. Поверьте, это незабываемо!

Агротуристический комплекс «Коробчицы»

После прогулки по городу предлагаю Вам побывать и в его окрестностях. В 10 км от Гродно расположился Агротуристический комплекс, на территории которого каждый, от мала до велика найдет себе развлечение.

Если вы будете с детьми – к вашим услугам детские игровые площадки, пиратский корабль внушительных размеров, железнодорожный состав, скульптуры сказочных персонажей, сделанные белорусскими резчиками по дереву.

Если вы любите животных, сможете понаблюдать за ними практически в естественной среде, а не в тесных вольерах. Олени, лани, яки, ослики, нутрии, белки, черный аист, лебеди, павлины – это только начало списка обитателей АТК «Коробчицы».

АТК «Коробчицы» – отличная живая фотозона, цветы в разных частях комплекса подобраны таким образом, что цветут с ранней весны до поздней осени в разных уголках. Также в центре парка находится необычное здание, стилизованное под шляхетскую усадьбу XIX века, на одной из стен которого можно увидеть 7-метровый витраж, изображающий богиню охоты Зевану. В самой усадьбе расположился ресторан, предлагающий блюда белорусской и европейской кухни.

Приятным завершением прогулки по АТК «Коробчицы» может стать катание на лошадях в бричке, фаэтоне или ландо.