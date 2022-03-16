Экскурсия по Гродно с поездкой в АТК «Коробчицы»

В рамках нашей достаточно насыщенной экскурсии мы с Вами совместим приятное с полезным, а точнее приятное с приятным

Индивидуальная
В рамках нашей достаточно насыщенной экскурсии мы с Вами совместим приятное с полезным, а точнее приятное с приятным! Погуляем по городу с почти 900-летней историей и посетим агротуристический комплекс недалеко от Гродно, где сможем насладиться природой, свежим воздухом, хорошей кухней местного ресторанчика и прогулкой по мини-зоосаду.
Экскурсия по Гродно с поездкой в АТК «Коробчицы»
Экскурсия по Гродно с поездкой в АТК «Коробчицы»
Экскурсия по Гродно с поездкой в АТК «Коробчицы»
Экскурсия по Гродно с поездкой в АТК «Коробчицы»
Экскурсия по Гродно с поездкой в АТК «Коробчицы»
Экскурсия по Гродно с поездкой в АТК «Коробчицы»
Экскурсия по Гродно с поездкой в АТК «Коробчицы»

Что вы можете увидеть 🤩

  • Бывшие правительственные резиденции – Королевские замки (старый и новый)
  • Каменицы
  • Еврейский квартал
  • Синагога
  • Католические храмы города, построенные в XVII-XVIII вв
  • Православная церковь XII века
  • Улица им. Э Ожешко
  • Здания бывшей Мариинской гимназии
  • Дом польско-белорусской писательницы Элизы Ожешко
  • Лютеранская кирха
  • Старейший в Беларуси зоопарк
  • Первая в Беларуси медицинская академия и др
  • Агротуристический комплекс «Коробчицы»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Обзорная экскурсия по Гродно

Гродно – город девяти столетий, город многих конфессий, город, прогулявшись по которому можно увидеть, как одна эпоха сменяла другую, можно представить Гродно времён Великого княжества Литовского, времён Речи Посполитой, Российской империи, Советских времен. Здания, которые хранят память о тех временах сохранились в Гродно и достаточно мирно соседствуют друг с другом.
Мы с Вами увидим бывшие правительственные резиденции – Королевские замки (старый и новый), полюбуемся каменицами, которые принадлежали шляхте и купцам. Прогуляемся по еврейскому кварталу Гродно, восхитимся самой большой из действующих синагог Беларуси, узнаем, как и чем жили евреи в Гродно, познакомимся с творчеством Льва Бакста. Не обойдем стороной и католические храмы города, построенные в XVII- XVIII вв., заглянем в православную церковь XII века и даже увидим отпечатки пальцев мастеров XII века!
Пройдемся по живописной улице им. Э Ожешко, где находятся здания бывшей Мариинской гимназии, дом польско-белорусской писательницы Элизы Ожешко, единственная в Беларуси действующая Лютеранская кирха, старейший в Беларуси зоопарк, первая в Беларуси медицинская академия. Список мест можно продолжать до бесконечности, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Кстати, при наличии у вас свободного времени и желания можно организовать небольшой концерт органной музыки в действующей Кирхе. Поверьте, это незабываемо!

Агротуристический комплекс «Коробчицы»

После прогулки по городу предлагаю Вам побывать и в его окрестностях. В 10 км от Гродно расположился Агротуристический комплекс, на территории которого каждый, от мала до велика найдет себе развлечение.
Если вы будете с детьми – к вашим услугам детские игровые площадки, пиратский корабль внушительных размеров, железнодорожный состав, скульптуры сказочных персонажей, сделанные белорусскими резчиками по дереву.
Если вы любите животных, сможете понаблюдать за ними практически в естественной среде, а не в тесных вольерах. Олени, лани, яки, ослики, нутрии, белки, черный аист, лебеди, павлины – это только начало списка обитателей АТК «Коробчицы».
АТК «Коробчицы» – отличная живая фотозона, цветы в разных частях комплекса подобраны таким образом, что цветут с ранней весны до поздней осени в разных уголках. Также в центре парка находится необычное здание, стилизованное под шляхетскую усадьбу XIX века, на одной из стен которого можно увидеть 7-метровый витраж, изображающий богиню охоты Зевану. В самой усадьбе расположился ресторан, предлагающий блюда белорусской и европейской кухни.
Приятным завершением прогулки по АТК «Коробчицы» может стать катание на лошадях в бричке, фаэтоне или ландо.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Посещение объектов по маршруту (внешний осмотр)
Что не входит
  • Входные билеты в АТК «Коробчицы» (взрослый – 5 br, дети до 16 лет – 2.5 br)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Троицкая улица, 59А, Гродно
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 8:00 до 21:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 8:00 до 21:00

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