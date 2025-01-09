На экскурсии по Гродно вы сможете пройтись по историческому центру, где каждое здание хранит свои тайны.
Узнайте о королевских замках, величественном костёле святого Франциска Ксаверия и старейшей аптеке Беларуси.
Погрузитесь в атмосферу еврейской культуры в синагоге и насладитесь архитектурой Свято-Покровского собора.
Экскурсия подарит вам возможность увидеть Гродно с новой стороны и почувствовать себя частью его богатой истории
Узнайте о королевских замках, величественном костёле святого Франциска Ксаверия и старейшей аптеке Беларуси.
Погрузитесь в атмосферу еврейской культуры в синагоге и насладитесь архитектурой Свято-Покровского собора.
Экскурсия подарит вам возможность увидеть Гродно с новой стороны и почувствовать себя частью его богатой истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические замки
- 🕍 Величественные храмы
- 📜 Легенды и мифы
- 🏙 Уникальная архитектура
- 🌟 Атмосфера старины
Что можно увидеть
- Королевские замки
- Синагога
- Костёл святого Франциска Ксаверия
- Старейшая аптека Беларуси
- Баториевка
- Пешеходная улица Советская
- Городница
- Свято-Покровский собор
- Дом Элизы Ожешко
- Лютеранская кирха
- Коложская церковь
Описание экскурсииПриглашаю вас на увлекательную экскурсию «Легенды рождаются в Гродно» — это пешая прогулка по историческому центру, где оживает история и легенды этого удивительного города. Вместе мы пройдемся по улочкам и знаменитым местам Гродно, которые хранят в себе удивительные и порой фантастические истории, передаваемые из поколения в поколение. Вы увидите:
- Королевские замки, где дух старины ощущается на каждом шагу, а стены хранят истории о призраках и несколько легенд;
- Синагогу, погружающую в многовековую еврейскую культуру;
- Костёл святого Франциска Ксаверия, великолепный памятник барокко, здесь вы узнаете какие сны снились гетману Сапеге;
- Старейшую действующую аптеку Беларуси, в которой уже сотни лет находят исцеление;
- Баториевку — узнаем, действительно ли в этом здании жили короли;
- Пешеходную улицу Советскую — брусчатка 30-х гг. прошлого столетия,"дом К. Калиновского","дом повстанцев", костёл Св. Духа;
- Архитектурный ансамбль Городницы — дом вице-адмистратора, дворец Валицкого и история гродненского графа Калиостро,"кривая официна", здание театра XVIII века.
- Коложскую церковь, полную таинственных историй и древних легенд. Многие из этих мест окутаны тайнами и легендами: о королях и старинных обрядах, о мистических событиях, случившихся здесь столетия назад, и современных удивительных фактах, которые кажутся невероятными. Легенда или миф? Неважно! Главное, что эта экскурсия позволит вам увидеть Гродно с новой стороны и почувствовать себя частью его богатой истории. Вы узнаете, какие секреты хранят каменные мостовые и стены старинных зданий, и ощутите атмосферу настоящей исторической сказки. Жду вас на экскурсии, где история и вымысел переплетаются, создавая уникальный колорит Гродно!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Королевские замки
- Большая хоральная синагога
- Дворец Хрептовичей
- Застройка ул. Замковой
- Старейшая в Беларуси аптека
- Дом купца Муравьева
- Костёл СВ.Ф. Ксаверия
- Пешеходная ул. Советская
- Архитектурный ансамбль Городницы
- Коложская церковь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Большая Троицкая, 59А
Завершение: Ул. Большая Троицкая 59а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Здравствуйте, спасибо, что выбрали нашу экскурсию. Место встречи г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 59А
- Телефон для связи+375297832926
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юля
9 янв 2025
нам очень понравилось, доступным языком. отвечал на все вопросы которые возникали в процессе. заранее предупредил, что бы одевались теплее! все очень очень интересно! спасибо!
Е
Екатерина
9 янв 2025
Большое спасибо Игорю за экскурсию. Было очень интересно. Гродно открылся с другой стороны. Приедем еще.
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