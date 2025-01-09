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На экскурсии по Гродно вы сможете пройтись по историческому центру, где каждое здание хранит свои тайны.



Узнайте о королевских замках, величественном костёле святого Франциска Ксаверия и старейшей аптеке Беларуси.



Погрузитесь в атмосферу еврейской культуры в синагоге и насладитесь архитектурой Свято-Покровского собора.



Экскурсия подарит вам возможность увидеть Гродно с новой стороны и почувствовать себя частью его богатой истории

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