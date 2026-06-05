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15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Брест через беловежскую пущу и обратно. Эксклюзивный тур
Начало: Гродно
«За 1 день вы проедете из Гродно через древнюю Беловежскую пущу к легендарной Брестской крепости»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
790.50 Br
930 Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер на микроавтобусе из Гродно в Брест
Комфортное авто и профессиональный водитель
Завтра в 09:00
8 июн в 09:00
25 900 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Гродно в Брест до 8-ми человек
Начало: Гродно, указанный вами адрес
«Комфорт и забота Насладитесь удобной поездкой из Гродно в Брест на просторном микроавтобусе OPEL MOVANO»
Расписание: 5 января 2026 года - выезд из Гродно не позже 9.00
950 Br за всё до 8 чел.
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20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Гродно - Беловежская пуща - Каменец - Брест (Брестская крепость) - Гродно
Начало: Гродно
«15:10 – Экскурсия по Брестской крепости-герою»
Расписание: Ежедневно, время – по договоренности
Завтра в 08:00
7 июн в 08:00
800 Br
1000 Br за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Брест»
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