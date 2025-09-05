Познакомьтесь с Минском в компании профессионального гида! Вы проедете по главным площадям, живописным улочкам и историческим кварталам, увидите храмы, архитектурные шедевры и уютные уголки города.
Узнаете о культурном наследии, судьбоносных событиях и легендах, которые формировали облик белорусской столицы.
Описание экскурсии
Площадь Независимости — начнём экскурсию с сердца Минска. Вы увидите Дом правительства и здания в стиле сталинского ампира.
Проспект Независимости — прогуляетесь по главной артерии города и узнаете, почему архитектура проспекта может попасть в список ЮНЕСКО.
Верхний город — погрузитесь в атмосферу старого Минска, сохранившего дух 19 века, с уютными улочками и известными достопримечательностями.
Кафедральный костёл и собор — посетите два архитектурных символа города: костёл Святого Духа и Кафедральный православный собор.
Площадь Свободы и Троицкое предместье — пройдёте по историческому центру с уютными домиками.
Остров памяти — завершите прогулку у мемориала, посвящённого жертвам афганской войны, и услышите трогательную историю его создания.
Вы узнаете:
- как Минск пережил войны и перестройки, сохранив уникальный облик
- какие события происходили на площади Свободы и почему она стала символом городских традиций
- почему Троицкое предместье называют душой старого Минска и что делает его особенным
- а также интересные факты о людях, чья история увековечена на Острове памяти
Организационные детали
- Поедем на Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Toyota Camry, Mercedes Benz
- В стоимость всё включено
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — Организатор в Минске
Занимаюсь организацией экскурсий с гидом, трансферов по Беларуси и за её пределами. Предлагаю интересные маршруты, индивидуальный подход и комфортное путешествие. Мои услуги помогут вам легко и удобно открыть для себя красоты и достопримечательности региона. Работаю с командой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
5 сен 2025
Спасибо большое гиду Александру за интересную, динамичную и познавательную экскурсию. Александр рассказал нам как об исторических фактах о городе, так и о житейских нюансах современности.
Также удивил сервис и качество передвижения. Встретил нас мерседес с водителем, что очень порадовало.
